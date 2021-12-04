Дикие традиции первой брачной ночи в разных странах

Каких только свадебных традиций не бывает! Шотландцы обливают невесту грязной жижей, у некоторых народностей Индии принято пожениться сначала с деревом, прежде чем вступить в брак с человеком, в Корее жениха бьют по пяткам рыбой. Но по части оригинальности впереди планеты всей, естественно, Африка. У них там даже во время первой брачной ночи творится какая-то вакханалия.









1. Команда репетиторов

2. Все нормально, я свечку держала

3. Нечаянная радость

4. Тест на вшивость

5. В постели с незнакомцем

6. Ночь юмора

7. С непокрытой головой