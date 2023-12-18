Художественные эксперименты с нормами морали от мастеров картин «для взрослых» XIX века.
На рубеже XIX и XX появился стиль, охвативший все виды художественного творчества – от архитектуры до создания пуговиц. Деятели искусства расширяли границы допустимого – разными способами. Кто-то утверждал, что образы летучих мышей, змей и сорных трав достойны использования в ювелирном искусстве, а кто-то экспериментировал с нормами морали, создавая восхитительные и скандальные эротические произведения – тревожащие, мрачные, шокирующие. Спустя столетие они все еще поражают наше воображение.
Обри Бердслей и «Лисистрата»
Одним из родоначальников декаданса был гениальный британский график Обри Бердслей. Он всю жизнь испытывал тяжелые физические страдания и прожил всего лишь двадцать пять лет, оказав огромное влияние на искусство своего времени. «Отрава слишком тонких курений и слишком изысканных форм» - писал о нем критик Сергей Маковский. Бердслей быстро заслужил репутацию человека порочного – уже потому, что дружил с самыми эпатажными художниками и поэтами Англии.
Он создал иллюстрации к пьесе «Саломея» Оскара Уайльда, и почти в это же время Уайльд был приговорен к тюремному заключению по обвинению в развратном образе жизни. Писатель появился после суда с «какой-то желтой книгой», но именно «Желтой книгой» назывался журнал, одним из основателей которого был Бердслей. Из-за этого скандала он остался без средств к существованию и от издателя небольших эротических книг принял предложение проиллюстрировать комедию Аристофана «Лисистрата».
Иллюстрации Обри Бердслея к комедии "Лисистрата".
Сам он относился к своей работе двойственно. В одном из писем он писал: «мне кажется, это, пожалуй, лучшее, что я до сих пор создал, они будут напечатаны бледно-пурпуровой краской…», однако перед смертью просил уничтожить все издания «Лисистраты».
Иллюстрации Обри Бердслея к комедии "Лисистрата".
Обнаженные тела и половые органы не выглядят порнографически – Бердслей был слишком хорошим графиком для того, чтобы опуститься до простого развлечения публики. «Лисистрата» - это эстетское смакование линий и графических пятен, лаконичных росчерков пера, изысканной композиции.
Франц фон Байрос и «Истории туалетного столика»
Франц фон Байрос – австрийский художник-декадент, график, известный своими скандальными гравюрами. Он в полной мере развил стиль, созданный Бердслеем, воплощая самые безумные сексуальные фантазии и рассказывая о самых странных фетишах.
Эротическая графика Франца фон Байроса.
Одна из его книг – «Истории туалетного столика» - наполнена изображениями обнаженных молодых женщин, словно находящихся в состоянии наркотического опьянения. Они то заняты фривольными играми, то исполняют пугающие ритуалы.
Эротическая графика Франца фон Байроса.
Байрос тяготел к историзму, помещая своих героинь в роскошные интерьеры и наряжая в платья прошедших веков, отправляя блуждать по садам Версаля, окружая павлинами и декоративными собачками. В его работах огромное количество деталей, текстур, орнаментов.
Эротическая графика Франца фон Байроса.
Полиция, проанализировав его гравюры, выслала Байроса из Германии от греха подальше. Впрочем, он имел успех и выполнял множество экслибрисов (книжных штампов) для богатых людей, желающих украсить любимые книги эстетски-мрачными эротическими изображениями.
Эротическая графика Франца фон Байроса.
Герда Вегенер
Датская художница Герда Вегенер сейчас известна как супруга первого в истории трансгендера, перенесшего операцию по смене пола. Огромную известность ей принесли портреты загадочной Лили Эльбе – такое имя выбрал для себя ее муж. Однако как художница она и ранее пользовалась большим успехом, её работы выставлялись на таких выставках, как «Осенний салон», «Салон независимых», «Салон юмористов» и др. Кроме того, она работала на многочисленные модные журналы.
Иллюстрации Герды Вегенер.
Ее имя ассоциировалось с лесбийской эротикой, стилизованной под рококо – хрупкие, как статуэтки, девушки, высокие парики и кринолины, фонтаны и лебеди. В дальнейшем легкий налет женской любви отражают ее автопортреты с Лили Эльбе.
Иллюстрации Герды Вегенер.
Герда Вегенер любила изображать женщин в интерьерах и костюмах рококо.
Фелисьен Ропс, художник и сатанист
Фелисьен Ропс был личностью незаурядной. Бельгийский художник, представитель символизма, мастер жанровой и эротической графики, он заигрывал с темами религии и насилия, распиная обнаженных женщин или демонических существ на крестах.
Графика Фелисьена Ропса.
Многие его работы выглядят богохульством, но по сути раскрывают жизненную философию художника. С детства он отличался ярким темпераментом, который взрослые тщетно пытались подавить. Начав как карикатурист, в дальнейшем он пришел к символизму и эротизму в своем творчестве.
Графика Фелисьена Ропса.
Он состоял в масонской ложе, называл себя язычником, но считал, что в своих работах являет миру жажду жизни. Женщин он считал дьяволицами, но «в хорошем смысле» - восхищался женской чувственностью, сексуальностью, женским телом, осуждая церковь за ханжество. Был вполне счастливо женат.
Графика Фелисьена Ропса.
Константин Сомов и «Книга маркизы»
В плеяде мастеров эротической графики есть место и нашему выдающемуся соотечественнику – художнику русского модерна, представителю объединения «Мир искусства» Константину Сомову. Спектр его творчества очень широк: многочисленные портреты, исторические сценки, бытовые натюрморты. Как и многие графики его времени, увлекался образами рококо и не избежал влияния Бердслея.
"Книга Маркизы
Самое знаменитое произведение Сомова-графика – это «Книга маркизы», антология фривольных текстов Франции XVIII века, первая всемирно известная эротическая книга, выпущенная в России. Сомов выполнил иллюстрации и все элементы книги, стилизовав ее под эротические произведения той эпохи, которой принадлежали тексты. Все изображения выполнены в технике офорта и не связаны непосредственно с текстами, а существуют как отдельное произведение, рассказывающее о романтическом увлечении прекрасной Маркизы.
"Книга Маркизы
Кроме того, Сомов писал обнаженную натуру – в основном мужскую. Сомов предпочитал мужчин, и на склоне лет, пережив своего спутника (они были вместе четверть века), создал несколько лиричных, нежных и наполненных эротическим любованием полотен.
Живопись Константина Сомова.
Большая их часть изображает постоянного натурщика Сомова – Бориса Снежковского, который также позировал художнику для серии эротических иллюстраций к книге «Дафнис и Хлоя».
Константин Сомов прекрасно писал обнаженную мужскую натуру.
Текст: Софья Егорова.
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