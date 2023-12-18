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Художественные эксперименты с нормами морали от мастеров картин «для взрослых» XIX века


Художественные эксперименты с нормами морали от мастеров картин «для взрослых» XIX века.

Художественные эксперименты с нормами морали от мастеров картин «для взрослых» XIX века.

На рубеже XIX и XX появился стиль, охвативший все виды художественного творчества – от архитектуры до создания пуговиц. Деятели искусства расширяли границы допустимого – разными способами. Кто-то утверждал, что образы летучих мышей, змей и сорных трав достойны использования в ювелирном искусстве, а кто-то экспериментировал с нормами морали, создавая восхитительные и скандальные эротические произведения – тревожащие, мрачные, шокирующие. Спустя столетие они все еще поражают наше воображение.

Обри Бердслей и «Лисистрата»


Одним из родоначальников декаданса был гениальный британский график Обри Бердслей. Он всю жизнь испытывал тяжелые физические страдания и прожил всего лишь двадцать пять лет, оказав огромное влияние на искусство своего времени. «Отрава слишком тонких курений и слишком изысканных форм» - писал о нем критик Сергей Маковский. Бердслей быстро заслужил репутацию человека порочного – уже потому, что дружил с самыми эпатажными художниками и поэтами Англии.

Он создал иллюстрации к пьесе «Саломея» Оскара Уайльда, и почти в это же время Уайльд был приговорен к тюремному заключению по обвинению в развратном образе жизни. Писатель появился после суда с «какой-то желтой книгой», но именно «Желтой книгой» назывался журнал, одним из основателей которого был Бердслей. Из-за этого скандала он остался без средств к существованию и от издателя небольших эротических книг принял предложение проиллюстрировать комедию Аристофана «Лисистрата».
Иллюстрации Обри Бердслея к комедии "Лисистрата".

Иллюстрации Обри Бердслея к комедии "Лисистрата".

 

Сам он относился к своей работе двойственно. В одном из писем он писал: «мне кажется, это, пожалуй, лучшее, что я до сих пор создал, они будут напечатаны бледно-пурпуровой краской…», однако перед смертью просил уничтожить все издания «Лисистраты».
Иллюстрации Обри Бердслея к комедии "Лисистрата".

Иллюстрации Обри Бердслея к комедии "Лисистрата".

 

Обнаженные тела и половые органы не выглядят порнографически – Бердслей был слишком хорошим графиком для того, чтобы опуститься до простого развлечения публики. «Лисистрата» - это эстетское смакование линий и графических пятен, лаконичных росчерков пера, изысканной композиции.

Франц фон Байрос и «Истории туалетного столика»


Франц фон Байрос – австрийский художник-декадент, график, известный своими скандальными гравюрами. Он в полной мере развил стиль, созданный Бердслеем, воплощая самые безумные сексуальные фантазии и рассказывая о самых странных фетишах.
Эротическая графика Франца фон Байроса.

Эротическая графика Франца фон Байроса.

 

Одна из его книг – «Истории туалетного столика» - наполнена изображениями обнаженных молодых женщин, словно находящихся в состоянии наркотического опьянения. Они то заняты фривольными играми, то исполняют пугающие ритуалы.
Эротическая графика Франца фон Байроса.

Эротическая графика Франца фон Байроса.

 

Байрос тяготел к историзму, помещая своих героинь в роскошные интерьеры и наряжая в платья прошедших веков, отправляя блуждать по садам Версаля, окружая павлинами и декоративными собачками. В его работах огромное количество деталей, текстур, орнаментов.
Эротическая графика Франца фон Байроса.

Эротическая графика Франца фон Байроса.

 

Полиция, проанализировав его гравюры, выслала Байроса из Германии от греха подальше. Впрочем, он имел успех и выполнял множество экслибрисов (книжных штампов) для богатых людей, желающих украсить любимые книги эстетски-мрачными эротическими изображениями.
Эротическая графика Франца фон Байроса.

Эротическая графика Франца фон Байроса.

 

Герда Вегенер


Датская художница Герда Вегенер сейчас известна как супруга первого в истории трансгендера, перенесшего операцию по смене пола. Огромную известность ей принесли портреты загадочной Лили Эльбе – такое имя выбрал для себя ее муж. Однако как художница она и ранее пользовалась большим успехом, её работы выставлялись на таких выставках, как «Осенний салон», «Салон независимых», «Салон юмористов» и др. Кроме того, она работала на многочисленные модные журналы.
Иллюстрации Герды Вегенер.

Иллюстрации Герды Вегенер.

 

Ее имя ассоциировалось с лесбийской эротикой, стилизованной под рококо – хрупкие, как статуэтки, девушки, высокие парики и кринолины, фонтаны и лебеди. В дальнейшем легкий налет женской любви отражают ее автопортреты с Лили Эльбе.
Иллюстрации Герды Вегенер.

Иллюстрации Герды Вегенер.

 
Герда Вегенер любила изображать женщин в интерьерах и костюмах рококо.

Герда Вегенер любила изображать женщин в интерьерах и костюмах рококо.

 

Фелисьен Ропс, художник и сатанист


Фелисьен Ропс был личностью незаурядной. Бельгийский художник, представитель символизма, мастер жанровой и эротической графики, он заигрывал с темами религии и насилия, распиная обнаженных женщин или демонических существ на крестах.
Графика Фелисьена Ропса.

Графика Фелисьена Ропса.

 

Многие его работы выглядят богохульством, но по сути раскрывают жизненную философию художника. С детства он отличался ярким темпераментом, который взрослые тщетно пытались подавить. Начав как карикатурист, в дальнейшем он пришел к символизму и эротизму в своем творчестве.
Графика Фелисьена Ропса.

Графика Фелисьена Ропса.

 

Он состоял в масонской ложе, называл себя язычником, но считал, что в своих работах являет миру жажду жизни. Женщин он считал дьяволицами, но «в хорошем смысле» - восхищался женской чувственностью, сексуальностью, женским телом, осуждая церковь за ханжество. Был вполне счастливо женат.
Графика Фелисьена Ропса.

Графика Фелисьена Ропса.

 

Константин Сомов и «Книга маркизы»


В плеяде мастеров эротической графики есть место и нашему выдающемуся соотечественнику – художнику русского модерна, представителю объединения «Мир искусства» Константину Сомову. Спектр его творчества очень широк: многочисленные портреты, исторические сценки, бытовые натюрморты. Как и многие графики его времени, увлекался образами рококо и не избежал влияния Бердслея.

"Книга Маркизы

 

Самое знаменитое произведение Сомова-графика – это «Книга маркизы», антология фривольных текстов Франции XVIII века, первая всемирно известная эротическая книга, выпущенная в России. Сомов выполнил иллюстрации и все элементы книги, стилизовав ее под эротические произведения той эпохи, которой принадлежали тексты. Все изображения выполнены в технике офорта и не связаны непосредственно с текстами, а существуют как отдельное произведение, рассказывающее о романтическом увлечении прекрасной Маркизы.

"Книга Маркизы

 

Кроме того, Сомов писал обнаженную натуру – в основном мужскую. Сомов предпочитал мужчин, и на склоне лет, пережив своего спутника (они были вместе четверть века), создал несколько лиричных, нежных и наполненных эротическим любованием полотен.
Живопись Константина Сомова.

Живопись Константина Сомова.

 

Большая их часть изображает постоянного натурщика Сомова – Бориса Снежковского, который также позировал художнику для серии эротических иллюстраций к книге «Дафнис и Хлоя».
Константин Сомов прекрасно писал обнаженную мужскую натуру.

Константин Сомов прекрасно писал обнаженную мужскую натуру.


Текст: Софья Егорова.

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