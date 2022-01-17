Удобная и функциональная сушилка за 10 минут

Быстро и просто высушить белье зимой помогут обычные батареи, а для того чтобы сделать этот процесс еще более удобным, на батарею буквально за 10 минут можно установить компактную сушилку. Важно отметить, что при простой сушке белья прямо на радиаторе отопления нарушается циркуляция воздуха и в помещении становится прохладней.

Для изготовления сушилки потребуется рейлинг подходящего размера.



Просверлите два симметричных отверстия в батарее, при этом важно не задеть ребра жесткости.



Вставьте винт во втулку рейлинга и прикрутите конструкцию в подготовленное отверстие.



Закрепите рейлинг на втулках, и сушилка будет готова.



Пошаговый процесс изготовления сушилки для радиатора отопления смотрите на видео:



