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Удобная и функциональная сушилка за 10 минут

Быстро и просто высушить белье зимой помогут обычные батареи, а для того чтобы сделать этот процесс еще более удобным, на батарею буквально за 10 минут можно установить компактную сушилку. Важно отметить, что при простой сушке белья прямо на радиаторе отопления нарушается циркуляция воздуха и в помещении становится прохладней.
Для изготовления сушилки потребуется рейлинг подходящего размера.
Удобная и функциональная сушилка за 10 минут
Просверлите два симметричных отверстия в батарее, при этом важно не задеть ребра жесткости.
Удобная и функциональная сушилка за 10 минут
Вставьте винт во втулку рейлинга и прикрутите конструкцию в подготовленное отверстие.
Удобная и функциональная сушилка за 10 минут
Закрепите рейлинг на втулках, и сушилка будет готова.
Удобная и функциональная сушилка за 10 минут
Пошаговый процесс изготовления сушилки для радиатора отопления смотрите на видео:


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Сушилкаидея
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