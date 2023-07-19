Концептуальные чёрно-белые фотографии из жизни городов, приближенные к фантазиям

Концептуальные чёрно-белые фотографии Ренато Д'Агостина, приближенные к фантазиям.

1. Взаимосвязь между архитектурой и людьми

Фотография Ренато Д'Агостина, который исследует современную жизнь в городах.

2. Стоя на пешеходном переходе

Красота и элегантность. Франция, Париж, 2002 год.

3. Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс

Национальный парк, расположенный в центральной части горной системы Аппалачи. США , 2015 год.

4. Воздушные шары

Панорама местности на востоке Малой Азии, которая расположена на территории современной Турции. Каппадокия, 2013 год.

5. Прогулка по мосту

Прогулка по мосту, которая позволит насладиться шикарными видом. Франция, Париж, 2005 год.

6. Дорога в никуда

Автомагистраль штата Техас.

7. Алабама

Трасса в штате , расположенном в юго-восточном регионе США.

8. Ниагарский водопад

Чудо природы, которое привлекает множество туристов со всего мира.

9. Игра теней

Городская атмосфера. США, Нью-Йорк, 2005 год.

10. Париж, 2005 год

Чёрно-белый снимок, сделанный автором во время путешествия по Франции.

11. Люди и статуи

Местные жители возле памятника архитектуры. Венеция, 2010 год.

12. Отражение

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа.

13. Раннее утро

Акватории Адриатического моря. Венеция, 2011 год.

14. Отражение в зеркале

Фотография, в которой отображается тонкая грань между реальностью и фантазией .

Когда смотришь на фотографии француза Ренато Д'Агостина, может показаться, что они были сделаны лет этак 50 назад. На самом деле этот фотограф начал творить лишь в 2001 году. Его увлечение – чёрно-белая фотография, а вдохновение он черпает в атмосфере городов. Они его музы. Сам автор говорит, что «создаёт изображения, более далёкие от реальности и приближённые к нашим фантазиям»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: