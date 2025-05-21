Почему парижане ненавидели Эйфелеву башню на этапах её строительства, а потом хотели её снести

Эйфелева башня — одно из самых известных сооружений во всём мире. Однако во времена её строительства, больше ста лет назад, велось много бурных споров и протестов относительно того, как изуродует облик города это сооружение. Таково было мнение критиков, интеллигенции и художников. Но несмотря на все недовольства, башня всё же была построена.
Эйфелева башня /Фото:Яндекс Карты
Изначально, ещё до строительства Эйфелевой башни не предполагалось, что она простоит столь долго. Было задумано, что она станет простой сборной конструкцией, которая была призвана прославить французский инженерный талант и возводилась специально к Всемирной выставке, проходившей в Париже в 1889 году. Сама башня являлась воротами при входе на выставку, так французы хотели продемонстрировать, что даже обычные ворота могут поразить весь мир. На тот момент эта конструкция была самым высоким зданием в мире. Благодаря тому что Эйфель и его команда использовали самые современные и инновационные методы для её строительства, удалось достичь высоты в триста метров.
Однако, достаточно важные сложности, с которыми пришлось столкнуться на этапе строительства, французы не учли. Ведь протесты начались ещё на этапе того, когда правительство сделало окончательный выбор в пользу этого проекта. Отвергнув при этом несколько других, по мнению жителей Парижа, более удачных вариантов. Тогда проект уже знаменитого Густава Эйфеля показался наиболее впечатляющим, новомодная массивная конструкция, которая поддерживалась четырьмя ногами.
Густав Эйфель /Фото:dzen.ru
Когда же проект был опубликован в прессе и тем самым показан жителям города, то поверг их в шок. Дело было в размерах самой конструкции, она была огромной. Вскоре многие выдающиеся личности страны даже составили письмо с протестом под которым подписались Эмиль Золя, Шарль Гарнье и Александр Дюма-младший. Они указали, что как представители искусства не могут не выразить негодование и недовольство в защиту французского стиля. Как ценители красоты Парижа, они считали это сооружение неуместным и ужасным проектом, который испортил бы историческое наследие. Что своим размером Эйфелева башня испортит панораму всего города и станет в итоге его позором, пусть и временным.
Эти возмущения не стихали на протяжении всего строительства Эйфелевой башни. Критики давали ей разнообразные имена: такие как позор Парижа, самый высокий фонарный столб в мире и железный монстр.
Ги де Мопассан особенно яро высказывал своё недовольство, называя её уродливым скелетом. Однако при этом было странно то, что несмотря на всю эту неприязнь к башне, он постоянно посещал ресторан, который был открыт на втором этаже. Мопассан же на критику собственного решения отвечал, что именно из этого ресторана единственного места в Париже не видно самого уродства.
Всемирная выставка в Париже /Фото:pl.pinterest.com
Кроме эстетических аспектов причины недовольства носили и идеологический характер. Ландшафт действительно поменялся с тем, как возводилась башня. Тогда уже были построены такие достопримечательности Нотр-Дам, Лувр и Триумфальная арка. А конструкция из железа своим внешним видом заглушала столь изысканные архитектурные шедевры прошлого. Башня была грубым выражением современных, новых технологий, не столь утончённых и красивых, к которым привыкли парижане. Эйфелева башня была символом модернизма, машины и утилитаризма. Художники боялись, что она станет первым шагом в переходе от художественного наследия к эпохе индустриализации. Она не воспринималась положительно ни в каких аспектах.
Несмотря на всё это строительство было завершено успешно за два года, башня была построена ко Всемирной выставке, посвященной столетию Французской революции. А сама выставка, на которой представили башню, привлекла огромное множество туристов и помогла тем самым исправить все негативные отзывы, которые были ранее. После завершения выставки башню разбирать не стали. На протяжении нескольких лет после её строительства мнение о ней стало меняться, и уже к десятым годам двадцатого века она превратилась из груды металла в самое популярное туристическое место во всём Париже. И стала её символом.
Строительство башни /Фото:tourister.ru
И тут внезапно в 1925 году началась новая волна недовольства. Связано это было с тем, что по прошествии времени башня уже сильно пострадала, краска облезла и она стала выглядеть не лучшим образом, нуждаясь ремонте. Вся эта реконструкция обошлась бы городу в достаточно большую сумму, и многие начали утверждать, что снести конструкцию обошлось бы куда дешевле, чем её отреставрировать. Но поклонников у башни также было много, а приток туристов обеспечивал немалую прибыль. Все хотели посетить такое интересное сооружение.
Средства массовой информации постоянно обсуждали эту тему, потому одной из подобных статей заинтересовался и американский авантюрист по имени Виктop Люстиг, прибывший из Чехии. Он посчитал, что это было самое подходящее время для того, чтобы извлечь из ситуации выгоду в максимальном размере. Он послал несколько приглашений о встрече разным предпринимателям, которые занимались металлообработкой. При этом в приглашениях указал себя как генерального директора министерства почты и телеграфии. Дело в том, что тогда башня также использовалась и как большая радиоантенна.
Стиль Парижа отличался /Фото:account.travel
Встреча даже состоялась и Виктор сообщил всем металлургам, что башню планируется снести в ближайшее время и правительство находится в поисках компании, которая смогла бы заключить такой крупный контракт по переработке метла, который должен был остаться от Эйфелевой башни. Также он попросил всех участников встречи держать эту информацию в тайне, чтобы не вызвать новые протесты со стороны населения.
Все присутствующие на встрече предприниматели не могли не заинтересоваться столь выгодным предложением. Такой проект обеспечил бы как стабильный доход, так и мог значительно повысить репутацию, следовательно, и привлечь новых клиентов, расширить тем самым свой бизнес. Все бизнесмены начали очень активно готовить заявки на выполнение контракта, предлагали деловые предложения с ценами на услуги при выполнении необходимых работ и очень надеялись, что их предложения будут рассмотрены.
Было много недовольств /Фото:ВКонтакте
Виктор выбрал не того, кто предложил самую маленькую стоимость, как хитрый мошенник рассчитав на человеческую слабость, а того, кто был больше всего заинтересован в данном проекте и больше всех готов к сотрудничеству. При личной встрече, где всё было максимально дружелюбно, он намекнул бизнесмену, что на деле не имеет большой суммы для вознаграждения, и намекнул на то, что успех этой сделки будет полностью зависеть от так называемого отката. Он просил у бизнесмена наличные для начал работ. И тот, будучи охваченным азартом успешной сделки и стремлением развить свой бизнес в дальнейшем, дал тому нужные деньги. Это было некой игрой и хорошей манипуляцией, на которую и попался предприниматель.
Через некоторое количество времени Виктор тут же покинул Францию и уехал в Австрию, прихватив с собой все данные ему деньги. Ни о каком сносе Эйфелевой башне не шло и речи, а страх перед осуждением общественности заставил бизнесмена об этом промолчать.
Сегодня Эйфелева башня один из самых узнаваемых символов Парижа, и местные жители испытывают гордость за неё. А копии с изображением этого шедевра, а также разнообразные сувениры расходятся в миллионы тиражей. В мире нет людей, которые не знали бы такой невероятный шедевр созданный Гюставом Эйфелем, хоть и не принятый с самого начала.
Башня была входом на выставку /Фото:rg.ru
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