Как заточить кусачки для ногтей

Для каждого вида режущего инструмента, требуется свой, особый вид заточки. Если с заточкой, или хотя бы правкой, лезвия ножа справится каждый, у кого руки растут из более или менее правильного места, то с таким инструментом, как ножницы для стрижки, или кусачки для ногтей, справится далеко не каждый.

Особое внимание хочу уделить заточке кусачек для ногтей.Инструмент крайне капризный и требующий постоянного ухода и правки. К сожалению, у такого инструмента, помимо потери свойств режущей кромки лезвий, неизбежна и такая неприятность, как люфт. Со временем он появится даже у самого качественного и дорогого инструмента. Из-за этой неисправности стрижка ногтей превращается в крайне неприятный процесс, с сомнительным результатом, в виде неровных и рваных краев оставшегося ногтя. Сегодня хочу показать наглядно, как удалить люфт и ПРАВИЛЬНО заточить тупые кусачки для ногтей. Работа недолгая и не трудная. Инструмент для работы самый простой, минимальный набор. При правильном подходе и внимательности, результат порадует. Как и тот факт, что не придется лишний раз платить мастеру за заточку любимого инструмента.Небольшой молоточек.Любая небольшая металлическая поверхность в качестве наковаленки.Шуруповерт или бор машинка.Шлифовальные шарошки разной зернистости.Заточка и устранение люфта кусачек для ногтейДля начала, и дальнейшего удобства в работе, необходимо устранить люфт.Для этого нужно расширить разболтавшуюся со временем втулку, соединяющую две половины инструмента. Расширять втулку мы будем путем ее вертикального легкого расплющивания. В качестве наковаленки можно использовать второй молоток, топорик, или просто вбитый в отрезок полена небольшой металлический штырь с плоским торцом. Итак, кладем кусачки на наковаленку, втулкой на самое выпуклое место, и сверху по втулке наносим молоточком несильные удары.Проверяем наличие или отсутствие люфта, путем вертикального подергивания рукояток. При необходимости повторяем процедуру, пока люфт не устранится. Неисправность можно считать устраненной после того, как режущие половины станут сходиться в одной плоскости. Если в результате устранения люфта одна режущая половина окажется ниже другой – это не критично, все исправится при заточке.Теперь приступим к заточке. Это самая ответственная часть работы. Многие умельцы пытаются заточить именно те самые режущие кромки изнутри:И это оказывается фатальной ошибкой, после которой многострадальному инструменту только одна дорога – в мусорную корзину! Кусачки следует затачивать именно с наружной стороны, где режущие кромки смыкаются. Устанавливаем шлифовальную шарошку с крупной зернистостью на гравер или дрель, смыкаем кусачки, и плавными движениями, со стороны втулки в сторону кончика, выравниваем поверхность, пока сомкнутые половинки не окажутся на одном уровне.Далее устанавливаем камень с меньшей зернистостью, и шлифуем заточенное место.Если кончики кусачек были ранее погнуты или надломлены:То выравниваем их также, с помощью шлифовальной головки, вот так:В завершении работы шлифуем все обработанные поверхности самой мелкозернистой шарошкой.Желательно если это будет резина, с мелкой алмазной крошкой. На этом основная работа закончена. Если после устранения люфта кусачки стали туго смыкаться, можно капнуть мягкого нейтрального масла между подвижными частями инструмента.Осталось проверить качество проделанной работы. Длинных ногтей на своем организме я не обнаружил, посему проведем испытания на медных проводах и тонкой леске.Режет потрясающе, с одинаковой легкостью, и гибкий провод на 220 вольт, и usb кабель, и тонкую леску, а значит и с любыми ногтями справится без труда! Своевременный уход и бережное отношение к инструменту, продлит срок его службы, и принесет удовольствие от его использования.