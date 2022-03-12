От рисовой муки до детектора лжи: как определить, что человек нагло лжёт

От рисовой муки до детектора лжи: как можно определить, что человек нагло лжёт
Уже в глубокой древности люди понимали, что лгун, опасающийся разоблачения, невольно мог выдать себя учащённым сердцебиением, неровным дыханием и т.п. Со временем техники совершенствовались. Чем дальше развивалась наука, тем оригинальнее становились способы детекции лжи.
Способы разоблачения лжи в прошлом
В древности для поимки воров использовали обычного осла. Животное привязывали в помещении с тусклым светом, предварительно намазав его хвост краской. Предполагаемые преступники должны были зайти внутрь и погладить ишака. Если осел закричит, то виновный найден. Чтобы избежать наказания настоящий преступник не прикасался к животному. В результате воришку выдавали лишь чистые руки.
Ослиный хвост – самый верный способ детекции лжи./Фото: 68.media.tumblr.com
На Руси народ выбирал не менее удивительные способы для распознания лжи и правды. Для одного из них в темном сарае закрывали черного петуха. Птицу посыпали растолченным древесным углем и сажали в перевернутую корзину. Пернатый должен был выбрать преступника. По аналогии с ишачьим методом, чистые руки одного из обследуемых были главным доказательством его виновности. Эта же методика получила распространение на Мадагаскаре, лишь с небольшой разницей в том, что птицу там предварительно убивали и ощипывали.
Для эксперимента использовали только черных петухов./Фото: img-fotki.yandex.ru
В Древнем Китае при поисках лжецов учитывали не только особенности психики, но и физиологию. Самым эффективным способом детекции лжи считался эксперимент с рисовой мукой. Ее вкладывали в рот подозреваемому, чтобы с наибольшей точностью оценить его состояние. Если спустя некоторое время, мука оставалась сухой, то вруна считали разоблаченным.
Древний способ детекции лжи./Фото: /ic.pics.livejournal.com
Испанцы изобрели похожий метод. Только в рот тестируемому вкладывался кусок хлеба, который тот должен был съесть без видимых усилий. «Судебный ломоть» использовали и в других странах только уже вместе с сыром, в частности в средневековой Англии.
Жители Ближнего Востока при детекции лжи основывались на изменении пульса подозреваемого. Способ врача Авиценна широко использовался для разоблачения женской неверности. Специальный человек держал палец на артерии, а подозреваемая должна была быстро отвечать на каверзные вопросы. Во время эксперимента учитывались даже незначительные колебания пульса.
Техники определения лжи у полицейских
Сотрудники силовых структур и эксперты по безопасности одновременно оценивают жестикуляцию, несоответствие реакций и словесный контекст. О ложных показаниях практически безошибочно свидетельствует язык тела.
При попытках скрыть правду жесты подозреваемого становятся более скованными, руки начинают двигаться по направлению к оппоненту. Лжецу захочется чаще прикасаться к лицу, а вот трогать живот и грудную клетку он не станет. Допрашиваемый постарается избежать столкновения взглядами, предпочтя почесать ухо. Из-за чувства крайнего дискомфорта и волнения виновный судорожно станет перемещать предметы, пытаясь подсознательно отгородиться от собеседника.
Жесты при ложных показаниях./Фото: www.worldmagik.ru
Профессионалы обращают внимание на самые незначительные нюансы и эмоциональные колебания. У лжеца проявление реакций на долю секунды медленнее. При этом эмоция задерживается дольше обычного. Речевое выражение не всегда соответствует мимике. Скупость подвижности лица при изложении мысли – верный признак лжи. Так, при «дежурной улыбке» глаза остаются на месте, не выражают положительных чувств.
Полицейский допрос./Фото: ic.pics.livejournal.com
Прояснить картину может помочь и словесный контекст. Если в ответах на цепочку вопросов тестируемый дает излишнюю детализацию и говорит монотонно, то в его причастности к преступлению сомнений практически не остается. Во время пауз в разговоре невольно будет ощущаться дискомфорт.
Виновный человек старается в ответе частично повторить услышанный вопрос, опуская при этом все местоимения. Искаженные слова также могут указывать на утаивание информации. Для того, чтобы «раскусить» подозреваемого, на допросе используются вопросы, не имеющие прямого отношения к делу. Это позволяет проследить за изменениями в мимике, жестах и взаимодействии реакций.
Современный детектор лжи: как это работает
Детектор лжи./Фото: cdn2.hubspot.net
Гидросфигмометр – первый прибор для детекции лжи, изобретенный итальянским криминалистом Чезаре Ломброзо. Еще в 1890-х годах с его помощью измеряли давление крови во время полицейских допросов. Криминалист показывал фотографии, в числе которых были кадры преступления, и одновременно фиксировал данные пульса.
Один из первых полиграфов./Фото: detectorsfo.com
Подобия современных полиграфов появились уже в 1920-х годах, когда Джон Ларсон создал устройство, регистрирующее кровяное давление, дыхание и пульс. Дополнительные датчики с большей точностью помогали определить, виновен ли человек.
Новейшие детекторы лжи фиксируют уже до пятидесяти физиологических параметров. Специальные датчики, прикрепленные к разным частям тела, отражают самые незначительные колебания. Аппараты замечают покраснение лица или его отдельных областей, легкое подергивание губ, сужение зрачков, временные промежутки между морганиями.
Современный детектор./Фото: 08.od.ua
Узнать достоверность озвученной информации можно по простым рефлекторным параметрам. Во время проявления красок смущения приборы выявляют – самую обычную реакцию на неудобный вопрос – изменение в расширении капилляров. Подобные процессы не получается контролировать силой воли, поэтому вероятность ошибки полиграфа сводится к нулю. Существуют детекторы, которые реагируют и на человеческую речь. При ложных показаниях состояние голосовых связок изменяется и звук воспроизводится с некоторым искажением, незаметным для человеческого уха.
Традиции влияют на разные сферы человеческой деятельности.
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