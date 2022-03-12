От рисовой муки до детектора лжи: как определить, что человек нагло лжёт

От рисовой муки до детектора лжи: как можно определить, что человек нагло лжёт

Способы разоблачения лжи в прошлом

Ослиный хвост – самый верный способ детекции лжи./Фото: 68.media.tumblr.com

Для эксперимента использовали только черных петухов./Фото: img-fotki.yandex.ru

Древний способ детекции лжи./Фото: /ic.pics.livejournal.com

Техники определения лжи у полицейских

Полицейский допрос./Фото: ic.pics.livejournal.com

Современный детектор лжи: как это работает

Детектор лжи./Фото: cdn2.hubspot.net

Один из первых полиграфов./Фото: detectorsfo.com

Современный детектор./Фото: 08.od.ua