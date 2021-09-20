Гитлеры мирового кино: Кто из актеров убедительнее всех смотрелся в роли фюрера

Гитлеры мирового кино.

Чарли Чаплин в фильме *Великий диктатор*, 1940 | Фото: pikabu.ru

ru Многие обращали внимание на внешнее сходство героя Чарли Чаплина и Гитлера | Фото: kino-teatr.ru

Сергей Мартинсон в *Боевом киносборнике №7*, 1941, и в фильме *Третий удар*, 1948 | Фото: kino-teatr.ru

Владимир Савельев играл Гитлера в советских фильмах конца 1940-х гг. | Фото: kino-teatr.ru

Владимир Савельев в фильме *Падение Берлина*, 1949 | Фото: kino-teatr.ru

Фриц Диц в фильме *Освобождение*, 1968-1971 | Фото: kino-teatr.ru

Фриц Диц сыграл Гитлера в фильме *Семнадцать мгновений весны*, 1973 | Фото: kino.mail.ru

Фриц Диц – актер, которого называют лучшим исполнителем роли Гитлера в кино ХХ в. | Фото: reibert.info

Станислав Станкевич в фильме *Блокада*, 1974-1977 | Фото: kino-teatr.ru

Станислав Станкевич | Фото: kino-teatr.ru

Бобби Уотсон в роли Гитлера | Фото: fishki.net

Алек Гиннес сыграл Гитлера в 1973 г. | Фото: kino.mail.ru

Энтони Хопкинс сыграл Гитлера в фильме *Бункер*, 1981 | Фото: kino.mail.ru

Роберт Карлайл в фильме *Гитлер: восхождение дьявола*, 2003 | Фото: kino.mail.ru

Бруно Ганц в фильме *Бункер*, 2004 | Фото: kino.mail.ru

Мартин Вуттке в фильме *Бесславные ублюдки*, 2009 | Фото: kino.mail.ru

Оливер Мазуччи в фильме *Он снова здесь*, 2015 | Фото: kino.mail.ru

Ноа Тейлор в фильме *Макс*, 2002 | Фото: kino.mail.ru

Том Шиллинг в фильме *Моя борьба*, 2009 | Фото: kino.mail.ru