Гитлеры мирового кино: Кто из актеров убедительнее всех смотрелся в роли фюрера

Гитлеры мирового кино.
Пожалуй, ни один фильм о Второй мировой войне не обходился без образа Адольфа Гитлера, которого сыграли десятки актеров и в советском, и в зарубежном кино. И каждый раз они оказывались перед дилеммой: как исполнить роль однозначно отрицательного персонажа, чтобы не повторяться и не сделать его схематичным и «картонным»? Кто-то изображал его, не жалея сатирических красок, кто-то представлял маньяком и одержимым дьяволом, кто-то пытался очеловечить, показав слабости. А на Ваш взгляд – чей Гитлер больше впечатляет?
Чарли Чаплин в фильме *Великий диктатор*, 1940 | Фото: pikabu.ru
Одним из первых актеров, который воплотил образ Гитлера на экране, был Чарли Чаплин. Его фильм «Великий диктатор» называли единственным удачным покушением на фюрера. Съемки начались в сентябре 1939 г., всего через неделю после начала Второй мировой войны. А к моменту окончания съемок Франция уже была захвачена нацистами. Идея сыграть Гитлера родилась у Чарли Чаплина во многом из-за внешнего сходства его героя Бродяги и фюрера, кроме того, оба они родились в апреле 1889 г., оба росли в бедности и были вынуждены бороться за выживание – правда, разными методами.
Многие обращали внимание на внешнее сходство героя Чарли Чаплина и Гитлера | Фото: kino-teatr.ru
Актера ужасали преследования евреев в Европе, и он задумал снять политическую сатиру на нацистов. Гитлер в исполнении Чаплина (в фильме он именовался Аденоид Хинкель) выглядел смешным и жалким – актер был уверен, что диктатора можно победить только с помощью смеха. Правда, позже, узнав о масштабах его преступлений, Чаплин признался: «Конечно, если бы я знал тогда о подлинных ужасах немецких концлагерей, я не смог бы сделать «Диктатора», не смог бы смеяться над нацистами, над их чудовищной манией уничтожения». Фильм Чаплина был примечателен тем, что стал первой его звуковой картиной и всего одним из двух американских фильмов, осуждавших нацистов до вмешательства США во Вторую мировую войну. Актер снял «Великого диктатора» на свои личные средства, потратив 1,5 млн долларов, так как Голливуд боялся потерять деньги, если поддержит этот проект. После того, как Гитлер увидел этот фильм, он объявил Чарли Чаплина своим личным врагом.
Сергей Мартинсон в *Боевом киносборнике №7*, 1941, и в фильме *Третий удар*, 1948 | Фото: kino-teatr.ru
Первым в советском кино Гитлера сыграл актер Сергей Мартинсон, известный своими комедийными ролями (например, Дуремар из «Золотого ключика» 1939 г.). Он сыграл фюрера несколько раз и создал гротескный образ, вызывавший смех и омерзение одновременно. Режиссер Григорий Александров о Гитлере Мартинсона говорил: «Он смешон, этот ничтожный прусский ефрейтор, возомнивший себя завоевателем вселенной, он смешон со своим глупым, лопнувшим, как мыльный пузырь, мифом о непобедимости немецкой военной машины… В своем облике фокусника-маньяка Гитлер Мартинсона дан остро и выразительно, напоминая карикатуры художников Кукрыниксов». Актер создал образ сумасшедшего, одержимого манией величия и манией преследования одновременно.
Владимир Савельев играл Гитлера в советских фильмах конца 1940-х гг. | Фото: kino-teatr.ru
Эта традиция высмеивания диктатора сохранилась и в послевоенное время. Гротескную линию продолжил актер Владимир Савельев, который в фильмах «Падение Берлина» и «Секретная миссия» изобразил Гитлера законченным истериком, шизофреником и маньяком. Актер словно заострял все его негативные качества и доводил их до абсурда.
Владимир Савельев в фильме *Падение Берлина*, 1949 | Фото: kino-teatr.ru
Самым знаменитым Гитлером советского кино и «главным киноГитлером ХХ века» стал не советский, а… немецкий актер! Фриц Диц жил в Германии и ненавидел фюрера. Еще в начале своего творческого пути он сделал пародию на него: он выходил на сцену кабаре с наклеенными усиками и вскидывал руку привычным жестом, народ кричал ему: «Хайль, Гитлер!» А Диц отвечал: «Вот на такую высоту прыгает моя собака». В 1932 г. актер вступил в коммунистическую партию Германии, из-за чего его вскоре уволили с работы, а потом вынудили уехать из страны.
Фриц Диц в фильме *Освобождение*, 1968-1971 | Фото: kino-teatr.ru
Фриц Диц сыграл Гитлера в фильме *Семнадцать мгновений весны*, 1973 | Фото: kino.mail.ru
После войны он вернулся в ГДР и сыграл Гитлера в нескольких фильмах 1950-1960-х гг. Тогда на него обратил внимание советский режиссер Юрий Озеров, предложивший ему снова предстать в этом образе в фильме «Освобождение». Поначалу актер отказался – боялся стать заложником одной роли, но по настоятельной рекомендации Хонеккера ему пришлось дать согласие. В 1970-х гг. он сыграл Гитлера в фильмах «Солдаты свободы» и «Семнадцать мгновений весны». Режиссер Татьяна Лиознова приглашала на пробы разных актеров, на роль Гитлера пробовался даже Леонид Куравлев, но он призавался: «Я этого антихриста не осилил. Моя природа взыграла и была против».
Фриц Диц – актер, которого называют лучшим исполнителем роли Гитлера в кино ХХ в. | Фото: reibert.info
Юрий Визбор, сыгравший Бормана, вспоминал, что в финальной сцене «Семнадцати мгновений весны» всем было не по себе от того, насколько чудовищным и страшным был Гитлер в исполнении Дица. В результате его назвали лучшим исполнителем роли фюрера в кино ХХ в., который изобразил его злым гением войны и параноиком. Кроме Дица, в советском кино роль Гитлера несколько раз исполнил Станислав Станкевич («Блокада», «Дерзость», «Корпус генерала Шубникова»).
Станислав Станкевич в фильме *Блокада*, 1974-1977 | Фото: kino-teatr.ru
Станислав Станкевич | Фото: kino-teatr.ru
В зарубежном кино также были актеры, исполнившие роль Гитлера несколько раз. Еще до Фрица Дица фюрера 5 раз сыграл американский актер Бобби Уотсон. После окончания войны он изобразил его еще 4 раза, правда, ни один из этих фильмов не стал классикой голливудского кино.
Бобби Уотсон в роли Гитлера | Фото: fishki.net
Британский актер Алек Гиннес сыграл фюрера в фильме «Гитлер: последние десять дней» (1973). Он так хотел получить эту роль, что даже устроил фотосессию в этом образе прямо на улицах Лондона, и так тщательно готовился к съемкам, что даже перенял бытовые привычки Гитлера: начал пить мятный чай и бросил курить.
Алек Гиннес сыграл Гитлера в 1973 г. | Фото: kino.mail.ru
Энтони Хопкинс сыграл Гитлера в фильме *Бункер*, 1981 | Фото: kino.mail.ru
В 1981 г. Гитлера сыграл Энтони Хопкинс. Традиционно считается, что самым главным злодеем в его исполнении был Ганнибал Лектер, но сам актер с этим утверждением не соглашался: «Как по мне, величайшим из злодеев, что мне довелось воплотить на экране, был Гитлер. В сравнении с ним Лектер – щенок сопливый». У многих зрителей возмущение вызвало то, что актер как бы пытался «очеловечить» фюрера, на что Хопкинс возражал: мол, прежде всего, он был обычным человеком, что больше всего и ужасает. Партнеры Хопкинса по фильму утверждали, что актеры, игравшие немецких солдат, моментально вставали по стойке смирно, как только тот к ним приближался – настолько убедительным было его перевоплощение!
Роберт Карлайл в фильме *Гитлер: восхождение дьявола*, 2003 | Фото: kino.mail.ru
В начале нового столетия о Гитлере было снято немало новых фильмов: в 2003 г. в фильме «Гитлер: восхождение дьявола» главную роль исполнил шотландский актер Роберт Карлайл, который после окончания съемок несколько месяцев не мог освободиться от этого образа: «Если вы изрыгаете желчь, как Адольф Гитлер, это так просто не остановить, когда режиссер говорит «стоп». Это все крутится в твоей гребаной голове, гремит там, вся эта ненависть и отвращение, и нужно сидеть и ждать, когда это пройдет. В данном случае мне понадобилось несколько месяцев, я чувствовал себя ужасно».
Бруно Ганц в фильме *Бункер*, 2004 | Фото: kino.mail.ru
Мартин Вуттке в фильме *Бесславные ублюдки*, 2009 | Фото: kino.mail.ru
В 2004 г. в фильме «Бункер» роль Гитлера сыграл Бруно Ганц, в 2009 г. в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино в этом образе предстал Мартин Вуттке, в 2015 г. в фильме «Он снова здесь» зрители увидели Оливера Мазуччи. В фильмах о юности Гитлера «Макс» и «Моя борьба» главные роли сыграли Ноа Тейлор и Том Шиллинг.
Оливер Мазуччи в фильме *Он снова здесь*, 2015 | Фото: kino.mail.ru
Ноа Тейлор в фильме *Макс*, 2002 | Фото: kino.mail.ru
Том Шиллинг в фильме *Моя борьба*, 2009 | Фото: kino.mail.ru
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