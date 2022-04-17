Счастливая жизнь толстенького Норма: простые радости забавного мопса

Мопс Норм. Фото: Jeremy Veach.
У каждого творческого человека своя муза - у кого-то это прекрасная девушка, для кого-то это семья, кого-то вдохновляет природа вокруг или любимый город, а для фотографа Джереми Вича нет лучше музы, чем его пузатенький мопс по имени Норм.
Прогулка на скейтборде. Фото: Jeremy Veach.
Бублик. Фото: Jeremy Veach.
Джереми Вич (Jeremy Veach) живет в Вашингтоне и работает профессиональным фотографом, запечатлевая, в основном свадьбы, создавая рекламные фото или делая портретные фотосессии. Однако его Инстаграм - это целая фотоистория его любимого питомца Норма - о том, как он путешествует со своим хозяином, отдыхает, ест и развлекается. На фотографиях Джереми мопс выглядит настолько харизматично, что кажется, можно прочесть целую гамму эмоций на его мордочке, и потому даже "селфи" мопса на отдыхе вполне вписывается в созданный образ.
Я тебя слышу, Джереми! Фото: Jeremy Veach.
Лучшие друзья. Фото: Jeremy Veach.
Привет, это я! Фото: Jeremy Veach.
Джереми взял себе Норма в 2012 году, когда тому было всего 8 недель от роду. Они моментально стали лучшими друзьями друг другу, и Джереми решил фотографировать своего питомца и помещать эти кадры в свой Instagram. Оказалось, такой душевный подход к своему питомцу нашел большой отклик среди людей, и сейчас, четыре года спустя у аккаунта Джереми уже более 340 000 подписчиков.
Хеллоуин. Фото: Jeremy Veach.
Тако. Фото: Jeremy Veach.
Каникулы. Фото: Jeremy Veach.
Сейчас у Джереми много работы, но он все же не забывает регулярно обновлять свой Инстаграм и показывать приключения Норма: от посещения прачечной и кафе утром до путешествий в далекие страны, пеших походов и отдыха на берегу водоема, и, конечно же, обычные собачьи будни.
Эти глаза. Фото: Jeremy Veach.
Вечером на пляже. Фото: Jeremy Veach.
Лесное приключение. Фото: Jeremy Veach.
Нам надо туда плыть? Фото: Jeremy Veach.
В дорогу! Фото: Jeremy Veach.
Верхом на свинье. Фото: Jeremy Veach.
Мачо-мен. Фото: Jeremy Veach.
Хвост. Фото: Jeremy Veach.
Свет и тень. Фото: Jeremy Veach.
Джереми и Норм. Фото: Jeremy Veach.
Селфи. Фото: Jeremy Veach.
Виноватый Норм. Фото: Jeremy Veach.
Лучшие друзья Джереми и Норм. Фото: Jeremy Veach.
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