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Счастливая жизнь толстенького Норма: простые радости забавного мопса


Мопс Норм. Фото: Jeremy Veach.

Мопс Норм. Фото: Jeremy Veach.

У каждого творческого человека своя муза - у кого-то это прекрасная девушка, для кого-то это семья, кого-то вдохновляет природа вокруг или любимый город, а для фотографа Джереми Вича нет лучше музы, чем его пузатенький мопс по имени Норм.

Прогулка на скейтборде. Фото: Jeremy Veach.

Прогулка на скейтборде. Фото: Jeremy Veach.

 
Бублик. Фото: Jeremy Veach.

Бублик. Фото: Jeremy Veach.

 

Джереми Вич (Jeremy Veach) живет в Вашингтоне и работает профессиональным фотографом, запечатлевая, в основном свадьбы, создавая рекламные фото или делая портретные фотосессии. Однако его Инстаграм - это целая фотоистория его любимого питомца Норма - о том, как он путешествует со своим хозяином, отдыхает, ест и развлекается. На фотографиях Джереми мопс выглядит настолько харизматично, что кажется, можно прочесть целую гамму эмоций на его мордочке, и потому даже "селфи" мопса на отдыхе вполне вписывается в созданный образ.
Я тебя слышу, Джереми! Фото: Jeremy Veach.

Я тебя слышу, Джереми! Фото: Jeremy Veach.

 
Лучшие друзья. Фото: Jeremy Veach.

Лучшие друзья. Фото: Jeremy Veach.

 
Привет, это я! Фото: Jeremy Veach.

Привет, это я! Фото: Jeremy Veach.

 

Джереми взял себе Норма в 2012 году, когда тому было всего 8 недель от роду. Они моментально стали лучшими друзьями друг другу, и Джереми решил фотографировать своего питомца и помещать эти кадры в свой Instagram.
Оказалось, такой душевный подход к своему питомцу нашел большой отклик среди людей, и сейчас, четыре года спустя у аккаунта Джереми уже более 340 000 подписчиков.
Хеллоуин. Фото: Jeremy Veach.

Хеллоуин. Фото: Jeremy Veach.

 
Тако. Фото: Jeremy Veach.

Тако. Фото: Jeremy Veach.

 
Каникулы. Фото: Jeremy Veach.

Каникулы. Фото: Jeremy Veach.

 

Сейчас у Джереми много работы, но он все же не забывает регулярно обновлять свой Инстаграм и показывать приключения Норма: от посещения прачечной и кафе утром до путешествий в далекие страны, пеших походов и отдыха на берегу водоема, и, конечно же, обычные собачьи будни.
Эти глаза. Фото: Jeremy Veach.

Эти глаза. Фото: Jeremy Veach.

 
Вечером на пляже. Фото: Jeremy Veach.

Вечером на пляже. Фото: Jeremy Veach.

 
Лесное приключение. Фото: Jeremy Veach.

Лесное приключение. Фото: Jeremy Veach.

 
Нам надо туда плыть? Фото: Jeremy Veach.

Нам надо туда плыть? Фото: Jeremy Veach.

 
В дорогу! Фото: Jeremy Veach.

В дорогу! Фото: Jeremy Veach.

 
Верхом на свинье. Фото: Jeremy Veach.

Верхом на свинье. Фото: Jeremy Veach.

 
Мачо-мен. Фото: Jeremy Veach.

Мачо-мен. Фото: Jeremy Veach.

 
Хвост. Фото: Jeremy Veach.

Хвост. Фото: Jeremy Veach.

 
Свет и тень. Фото: Jeremy Veach.

Свет и тень. Фото: Jeremy Veach.

 
Джереми и Норм. Фото: Jeremy Veach.

Джереми и Норм. Фото: Jeremy Veach.

 
Селфи. Фото: Jeremy Veach.

Селфи. Фото: Jeremy Veach.

 
Виноватый Норм. Фото: Jeremy Veach.

Виноватый Норм. Фото: Jeremy Veach.

 
Лучшие друзья Джереми и Норм. Фото: Jeremy Veach.

Лучшие друзья Джереми и Норм. Фото: Jeremy Veach.

 

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Счастливая жизнь толстенького Норма: простые радости забавного мопса

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Счастливая жизнь толстенького Норма: простые радости забавного мопсаПодписаться на мой Instagram
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