Почему в Макдональдсе подают мороженое с ложками с пустой ручкой квадратной формы

Теорий по поводу формы такой ложки очень много / Фото: irecommend.ru

Многие думают, что пустота в ложке для соломинки / Фото: kazan.flamp.ru

Возможно, необычная форма позволяет сделать ложку жестче и практичнее / Фото: trendtwitter.com

Нестандартная форма обусловлена технологией приготовления мороженого / Фото: travellingmcds.com

Ложка с квадратной ручкой вставляется в аппарат для мороженого для размешивания составляющих / Фото: rd.com







выдавливают в стакан порцию мороженого (здесь оно мягкое);















затем засыпают наполнитель в виде шоколадной, бисквитной или карамельной крошки, орехов;















в аппарат вставляется ложка, и так размешиваются все составляющие;







после того, как процесс завершается, ложка остается в стакане и с ней мороженое отдают посетителю.



Ложка вполне пригодна для использования, поэтому ее оставляют в мороженом / Фото: nice-gorod.com