Женщины с полотен Рубенса: гротеск или щедрость природы?

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Питер Пауль Рубенс. Слева – Венера перед зеркалом, 1612. Справа – Похищение дочерей Левкиппа , ок. 1618 | Фото: rybens.ru

28 июня исполняется 439 лет со дня рождения знаменитого фламандского художника Питера Пауля Рубенса. Споры о рубенсовских «грациях» длятся уже не одно десятилетие. Ничто так не подвержено частым переменам, как эстетические идеалы и каноны красоты. И эта тема не дает покоя искусствоведам и любителям живописи: так что же все-таки воплотил художник в своих работах – собственные предпочтения, идеалы эпохи Возрождения или ироничное их преувеличение?





Рубенс. Персей и Андромеда, 1620-1621 | Фото: allpainters.ru

Творчество Рубенса считают связующим звеном двух культурных эпох – Возрождения и XVII в. Как известно, в культуре Ренессанса возрождались античные традиции, с их культивированием красоты человеческого тела, прославлением свободы и



Рубенс. Слева – Автопортрет с женой Изабеллой Брандт, 1609. Справа – Сыновья художника Альберт и Николас, 1626-1627 | Фото: rybens.ru





Рубенс. Суд Париса, 1625 | Фото: rybens.ru

Представления о женской красоте вполне соответствовали духу самой эпохи: пышные формы воспринимались как свидетельство физического здоровья и внутреннего величия. Брантом пишет: «Вот почему полные женщины заслуживают предпочтения хотя бы ради только их красоты и величия,



Рубенс. Слева – Портрет Изабеллы Брандт, 1625-1626. Справа – Портрет Изабеллы Брандт , 1626 | Фото: rybens.ru





Рубенс. Суд Париса, 1635-1638 | Фото: gallerix.ru

Рубенса также нередко называют основоположником барокко в живописи, хотя это утверждение иногда поддается сомнению. Это верно в том случае, когда речь идет о пышности и богатстве красок, об изображении тяжеловесных фигур в стремительном движении, в моменты невероятного эмоционального напряжения. Один из его поклонников, французский художник XIХ в. Эжен Делакруа говорил: «Его главное качество – это пронзительный дух, то есть поразительная жизнь». В творчестве Рубенса



Рубенс. Слева – Три грации, 1639. Справа – Вирсавия у Фонтана, 1635 | Фото: rybens.ru





Рубенс. Венера и Адонис | Фото: artariya.ru

Идеал рубенсовской красоты далек и от классических канонов, и от современных представлений о ней. Однако его современникам пышнотелые красавицы не казались ни чрезмерно грузными, ни безобразными.



Рубенс. Слева – Портрет Елены Фоурмен с ее первенцем Франсом, 1635. Справа – Елена Фоурмен с детьми Клер-Жанной и Франсуа, 1636-1637 | Фото: rybens.ru





Рубенс. Слева – Портрет Елены Фоурмен в свадебном одеянии, 1631. Справа – Портрет Елены Фоурмен | Фото: gallerix.ru

Подтверждением того, что на формирование его идеалов повлияла не только эстетика Возрождения, но и личные предпочтения, является и то, что художник был



Рубенс. Слева – Шубка, 1636-1638. В центре – Автопортрет в шляпе. Справа – Портрет Елены Фоурмен | Фото: gallerix.ru





Рубенс. Венера и Адонис, 1935 | Фото: rybens.ru

28 июня исполняется 439 лет со дня рождения знаменитого фламандского. Споры о рубенсовских «грациях» длятся уже не одно десятилетие. Ничто так не подвержено частым переменам, как эстетические идеалы и каноны красоты. И эта тема не дает покоя искусствоведам и любителям живописи: так что же все-таки воплотил художник в своих работах – собственные предпочтения, идеалы эпохи Возрождения или ироничное их преувеличение?Творчество Рубенса считают связующим звеном двух культурных эпох – Возрождения и XVII в. Как известно, в культуре Ренессанса возрождались античные традиции, с их культивированием красоты человеческого тела, прославлением свободы и гармонии , изображением обнаженной натуры – всего того, что во времена Средневековья находилось под запретом. На смену абстрактной духовности приходит подчеркнутая телесность, происходит реабилитация чувственной красоты. Природа отныне не противопоставляется Богу, а воспринимается как его воплощение на земле, так же, как и человеческая красота.Представления о женской красоте вполне соответствовали духу самой эпохи: пышные формы воспринимались как свидетельство физического здоровья и внутреннего величия. Брантом пишет: «Вот почему полные женщины заслуживают предпочтения хотя бы ради только их красоты и величия, ибо за эти последние, как и за другие их совершенства, их ценят. Так, гораздо приятнее управлять высоким и красивым боевым конем, и последний доставляет всаднику гораздо больше удовольствия, чем маленькая кляча». Рубенс во многом придерживался эстетики Возрождения, хотя только этим нельзя объяснить созданный им идеал красоты.Рубенса также нередко называют основоположником барокко в живописи, хотя это утверждение иногда поддается сомнению. Это верно в том случае, когда речь идет о пышности и богатстве красок, об изображении тяжеловесных фигур в стремительном движении, в моменты невероятного эмоционального напряжения. Один из его поклонников, французский художник XIХ в. Эжен Делакруа говорил: «Его главное качество – это пронзительный дух, то есть поразительная жизнь». В творчестве Рубенса действительно воплотилась барочная телесность и тяжеловесная красота, однако присущая барокко условность уступает у него напору живой реальности.Идеал рубенсовской красоты далек и от классических канонов, и от современных представлений о ней. Однако его современникам пышнотелые красавицы не казались ни чрезмерно грузными, ни безобразными. Сам художник разделял вкусы большинства представителей своей эпохи: он изображал своих «граций» с явным восхищением, без тени иронии и без преувеличений. Каждый миллиметр их телесных несовершенств выписан с таким тщанием и любовью, что сомнений не остается: Рубенс действительно преклонялся перед таким типом красоты и считал его идеальным для изображения.Подтверждением того, что на формирование его идеалов повлияла не только эстетика Возрождения, но и личные предпочтения, является и то, что художник был женат на женщинах именно такого типа и всю жизнь писал их с любовью и восхищением. Чертами Изабеллы Брандт и Елены Фоурмен наделены женские персонажи на многих картинах Рубенса. Историк искусства Э. Фромантен писал: «Похоже, в сердце художника поселился определенный женский тип, который представлялся ему идеальным, поскольку к этому типу красоты можно было отнести в равной степени обеих его жен. Мир Рубенса был закрыт для всех остальных».







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