Чтобы огурцы не желтели, и скорее началось плодоношение, необходимо дать растениям одну простую, но очень полезную подкормку. Всего 1 л под одну лиану огурца будет достаточно, чтобы растение хорошо себя чувствовало и нормально развивалось!
В 9 л воды влейте 1 л сыворотки или молока.
Сюда же полезно добавить 6 капель аптечного йода.
Поливайте по 1 л под один огурчик всего раз в месяц, и результат вам наверняка понравится! Огурцы очень любят подкормку с молоком/сывороткой и йодом.
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Подкормка для огурцов, чтобы они не желтели и обильно плодоносили
Чтобы огурцы не желтели, и скорее началось плодоношение, необходимо дать растениям одну простую, но очень полезную подкормку. Всего 1 л под одну лиану огурца будет достаточно, чтобы растение хорошо себя чувствовало и нормально развивалось!
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