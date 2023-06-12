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Подкормка для огурцов, чтобы они не желтели и обильно плодоносили

Чтобы огурцы не желтели, и скорее началось плодоношение, необходимо дать растениям одну простую, но очень полезную подкормку. Всего 1 л под одну лиану огурца будет достаточно, чтобы растение хорошо себя чувствовало и нормально развивалось!

Подкормка для огурцов, чтобы они не желтели и обильно плодоносили

В 9 л воды влейте 1 л сыворотки или молока.

Подкормка для огурцов, чтобы они не желтели и обильно плодоносили

Сюда же полезно добавить 6 капель аптечного йода.

Подкормка для огурцов, чтобы они не желтели и обильно плодоносили

Поливайте по 1 л под один огурчик всего раз в месяц, и результат вам наверняка понравится! Огурцы очень любят подкормку с молоком/сывороткой и йодом.

Подкормка для огурцов, чтобы они не желтели и обильно плодоносили
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