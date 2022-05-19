Весенняя подкормка роз

Подкормите розу весной простой двухкомпонентной подкормкой, и она сразу же пустится в рост! Однако, прежде чем подкармливать розу, не забудьте прополоть землю вокруг кустов и подрезать сухие ветки.







В 10 л лейку с водой добавить 40 мл нашатырного спирта (примерно 2 ст. л.). В нашатыре содержится азот в доступной для растений форме. Сюда же добавьте 40 мл перекиси водорода 3 %. Перекись ускорит пробуждение роз, а также профилактически защитит её от грибковых болезней.







Этой подкормкой нужно пролить кустики роз прямо по кроне. Таким образом, часть удобрения впитается листвой, остальное — через корни. Этой весенней подкормки достаточно, чтобы роза пустилась в рост и была готова к новому сезону!







Подробнее о подкормке розы весной смотрите в видео ниже:



