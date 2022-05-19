С нами не соскучишься!

8 128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lucik Lucivih
    Раз человек хочет учится почему бы и нет.Никогда не поздно
  • Вальтер Юпитер
    А где же НОВИЧОК??? Его так рекламировали, а теперь забыли.... Обижаете однако Новичка. А может он уже и не новичок? ...Как работают и ка...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Интересно кем спасшие дети эти , а теперь их внуки родственники стали и какую политику поддерживают...Другой Шиндлер: з...

Весенняя подкормка роз

Подкормите розу весной простой двухкомпонентной подкормкой, и она сразу же пустится в рост! Однако, прежде чем подкармливать розу, не забудьте прополоть землю вокруг кустов и подрезать сухие ветки.

Весенняя подкормка роз

В 10 л лейку с водой добавить 40 мл нашатырного спирта (примерно 2 ст. л.). В нашатыре содержится азот в доступной для растений форме. Сюда же добавьте 40 мл перекиси водорода 3 %. Перекись ускорит пробуждение роз, а также профилактически защитит её от грибковых болезней.

Весенняя подкормка роз

Этой подкормкой нужно пролить кустики роз прямо по кроне. Таким образом, часть удобрения впитается листвой, остальное — через корни. Этой весенней подкормки достаточно, чтобы роза пустилась в рост и была готова к новому сезону!

Весенняя подкормка роз

Подробнее о подкормке розы весной смотрите в видео ниже:

Ссылка на первоисточник
подкормкаРозы
Обсудить

Картина дня

наверх