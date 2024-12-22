Применение старой кухонной утвари, которую жалко выбрасывать

На дачу свозят обычно много ненужных вещей, и вся кухонная утварь, которую сложно выкинуть, тоже в этом числе. Порой посуды набирается так много, что её уже становится некуда девать, но пользоваться ей уже точно никто не будет.









Целые сервизы ни в коем случае не стоит выбрасывать, они могут стать стильным и индивидуальным акцентом в интерьере.

1. Контейнеры для хранения всего

2. Что может быть лучше кулинарной доски

3. Освещение

4. Оригинальные цветочные клумбы

5. Необычные вещи

Как? Существует множество способов декорировать дом и сад с помощью старой кухонной утвари. Они привлекут внимание и украсят пространство вокруг.Оригинальность в деталяхСамый простой и совсем не требующий каких-либо затрат способ — использование красивых контейнеров для хранения всего. Вместо того, чтобы покупать пластиковые однотипные контейнеры, можно воспользоваться банками, которые точно есть в каждом доме. Если банки из-под закруток кажутся не слишком оригинальными, их можно украсить самоклеящейся бумагой, декоративными тканями или покрасить. В них можно будет хранить всё, начиная от круп и заканчивая нитками. Даже чашка может легко превратиться в милую игольницу, стоит только добавить чуточку фантазии.Крышки-держателиВ современном мире она практически универсальная вещь. Кроме того, что доска выполняет свои обычные функции, она также может стать украшением при сервировке стола и быть подносом. А ещё и декором для дома. Её можно повесить на стену, добавив милые маленькие полочки. А если доска деревянная, её можно обработать маслом или лаком, что подчеркнёт естественные борозды, и она тут же заиграет новыми красками. Но самым красивым будет комбинирование досок разных форм и размеров друг с другом, получится целая композиция.Однако, не только доски могут украсить пустую стену. Ложки и вилки, местами уже поржавевшие, вышедшие из моды, тоже имеют шанс на вторую жизнь. Изогнув и прикрепив их к яркому куску дерева либо к той же разделочной доске, можно легко и просто создать вешалку или подвеску для ключей в коридореЦелая композицияКрышки от печенья, а также неглубокие металлические коробки, прикрепленные к стене, превращаются из хлама в держатели для небольших круглых свечек. Очень модно и современно. Крышки же от сахарниц и чайников, которые ещё находятся в пригодном состоянии, станут удобными держателями для разнообразных мелочей на кухне. Карандаши, полотенца, ножницы, половники, веревки, всё будет под рукой. А вот эмалированные кружки могу быть использованы в виде стильных ячеек для хранения мелочей. Они точно хорошо впишутся в дачный декор.Даже цветники можно создать прямо на стене. Для этого пригодятся те же стеклянные банки и бутылки, как прозрачные, так и блестящие, пузатые или с высоким горлышком. Все они в сочетании друг с другом будут смотреться очень привлекательно. Лучше всего прикрепить их к стене с помощью специальных металлических держателей, потому что это будет тяжелая конструкция. Так их будет легко снимать со стены, чтобы почистить или осуществить уход за цветами. Что же в них посадить? Карликовые суккуленты отличный выбор. Эти растения могут длительное время удерживать влагу и подойдут для украшения дома.Просто и со вкусомЧто может быть полезнее на кухне, чем часы? Их универсальность состоит в том, что сам циферблат и стрелки не составит труда прикрепить к абсолютно любой плоской вещи. Часы получатся как из большого блюда, так и из уже ненужной сковороды, к которой всё пригорает. А что касается зеркала, оно может быть оформлено разбитой посудой и столовыми приборами, если его рама пришла в негодность.Имеет место бытьДача это место для экспериментов и люстра, выполненная из вилок и ножей, тоже может смотреться очень выигрышно, если делать её с любовью.Благодаря своим составляющим она будет отбрасывать интересные тени на стены, а также и издавать звуки при малейшем сквозняке, настоящая музыка ветра. Если же выполнить люстру только из ложек, то она скорее будет смотреться наиболее романтично. Словно это и не ложки вовсе, а специально выкованные металлические тюльпаны.Тут уже более дизайнерский подходИсточник света это не только люстра, из дуршлага получится абажур для лампы, тоже отбрасывающий причудливые тени. Можно даже превратить чашку в ночник, стоит лишь к простой конструкции самого светильника прикрепить красивую чашку из наиболее прозрачного материала, если её не жалко, конечно. Создание светильников из посуды в целом ограничено лишь фантазией. Разбитые или морально устаревшие чашки для этого точно подойдут.Целый сервиз не пожалелиКухонные предметы хорошо комбинируются с живыми или искусственными цветами. Травы можно посадить в старые чашки, а также кастрюли и ненужные формы для выпечки. Так можно легко и изящно украсить любую кухню. К тому же весьма функционально, свежая зелень всегда может быть под рукой.Использовать старые вещи можно и в саду. Из старого чайника получится оригинальный фонтанчик. Хоть и не самая простая идея, но если есть желание и нечем заняться, то результат по итогу может удивить всех домочадцев.Необычные кормушки для птицРастения в ненужной посуде вообще всегда беспроигрышный вариант, они очень красиво смотрятся, ничем не отличаются от покупных горшков. Всегда актуальное украшение для подоконника, стола и даже прикроватной тумбочки.И аккуратно ив сё навидуИз чашки можно сделать не только вазу. Она вообще настоящая находка для дизайнера и подойдёт для создания держателя для штор в гостиной, новогодней игрушки и контейнера. Сегодня многие делают свечи сами, и для них тоже не нужно покупать новые сосуды, потому что есть старые чашки. Они превратятся в оригинальные формы для свечей в разноцветных или нежных тонах.Уже настоящее дизайнерское решениеА осколки посуды это же настоящая мозаика. Она может украсить стену, столешницу, рамку для фото, стулья и даже дорожку к дому. Ни у кого ничего подобного точно не будет. Некоторые люди даже специально собирают такие осколки в коллекцию и делают просто умопомрачительные дизайны у себя на даче. Из этих осколков даже можно умудриться сделать украшение, только нужно заранее обработать края, чтобы не пораниться.