Забытые технологии: полигональная кладка Императорского замка Токио

Императорский замок (он же Императорский дворец) в Токио, спрятанный за неприступными стенами и прекраснейшей парковой зоной, на протяжении многих веков является архитектурным символом государственности Страны восходящего солнца. Несмотря на то, что древнее строение, принадлежавшее не только императорам страны, несколько раз перестраивали, а то и возводили с нуля, укрепительные стены, которые строили по особой технологии, сохранили свой первозданный вид. Как показала история им не страшны ни землетрясения, ни штурмы, ни пожары, хотя сама резиденция правителя от напастей страдала не раз.
1. Дворцы императоров Японии
Императорский дворец в Токио – главный архитектурный символ государственности Страны восходящего солнца. | Фото: aminoapps.com.
Одна из самых старейших императорских династий мира появилась в Японии еще в 660 году до нашей эры, что наложило отпечаток на всю историю страны, ее культуру и архитектуру. Место пребывания правителя обозначалось словом «мия» (дворец, где обитает божество) и было оно всегда особенным, даже если возводилась резиденция из дерева. В Японии только императорские дворцы и храмы имели отличительную особенность – X-образные стропила выступали с обеих сторон крыши. Эта деталь сразу указывала на значимость строения и его обитателей.
Двухарочный мост Нидзюбаси служит основным входом на территорию Императорского дворца (Токио, Япония). | Фото: edition.cnn.com.
Планировка дворца сёгунов в Эдо. | Фото: portalostranah.ru.
Вплоть до VII века сооружения мия были частными резиденциями императоров, а вот с 603 года появились замки, выполняющие административно-управленческую функцию. За одно столетие понятие дворца полностью трансформировалось, теперь это был масштабный комплекс зданий, где проходили заседания правительства, переговоры и встречи, ну а центром его всегда являлась обитель императора, которую окружала неприступная каменная стена. За ней уже располагался сад и парк, которые также могли выступать в роли мест для проведения различных государственных церемоний и приема посольств.
Крепостные стены Императорского дворца сложены по особенной технологии (Токио, Япония). | Фото: zhitanska.com.
Вот тут-то и возникает вопрос, откуда в Стране восходящего солнца появилась уникальная технология полигональной кладки, которую разработали еще до нашей эры и на другом континенте. Бытует мнение, что без достижений потерянных цивилизаций и в Японии не обошлось.
Пример полигональной кладки, сохранившейся на территории Японии. | Фото: world-japan.livejournal.com.
Интересный факт от Novate.ru: Полигональная или мегалитическая кладка – это тип кладки, создаваемый с помощью многоугольных камней, которые тщательно подгоняют друг к другу. Они могут быть разных размеров, стыковаться под любым углом, при этом камни использовались любой породы. Самыми впечатляющими и грандиозными примерами полигональной кладки являются: подпорная храмовая стена в Греции, археологические памятники, обнаруженные в городах и крепостях инков (на территории современного Перу) Мачу-Пикчу, Ольянтайтамбо, Тамбомачай, Чукито Пука-Пукара и другие. Все эти объекты возводились еще до нашей эры.
2. История появления Императорского дворца в Токио
Древняя пагода на территории дворцово-парковой зоны (Императорский дворец, Токио). | Фото: world-japan.livejournal.com.
Императорский дворец в Токио находится на месте более древнего сооружения, 150 лет служившего родовым поместьем для местного феодала, родоначальником которого был самурайский полководец Ота Докану (начиная с с 1457 г.). С приходом к власти сёгунов из династии Токугава на этом месте располагалась их резиденция (годы правления страной с 1603 по 1867 г.).
Главные ворота, ведущие в Императорский дворец (Токио, Япония). | Фото: sibved.livejournal.com.
В 1868 году, когда восстановили императорского правление, было решено перенести столицу в город Эдо, который был самым крупным населенным пунктом страны и более 250 лет являлся главным административным центром. Его переименовали в Токио («Восточная столица»), а Замок Эдо стал использоваться в качестве главной резиденции императора. В 1869 году его стали называть Императорский дворец, сам же император поселился в Западном замковом дворе. Долго наслаждаться жизнью в готовом дворце императору не удалось, в 1873 г. случился масштабный пожар, уничтоживший все строение.
Интерьер Императорского замка в XVIII веке (Япония, Токио). | Фото: skyscrapercity.com.
Императорский замок, окруженный рвом с водой (Япония, Токио).
Спустя 10 лет японское правительство приняло решение восстановить Западный двор замка Эдо, благодаря чему в нем появились жилые апартаменты монарха и Дворец Мэйдзи, в котором были обустроены: Тронный зал, Зал фениксов (для аудиенций), Западная и восточная приемные, Урожайный зал, зал Тысячи блюд (для банкетов) и Дальний зал. Но его участь также оказалась незавидной, в 1945 года Дворец Мэйдзи разбомбили самолеты ВВС Армии США из-за чего он попросту сгорел.
3. Полигональная кладка Императорского дворца в Токио
Полигональная кладка опорной стены на территории Императорского дворца (Токио, Япония). | Фото: tohokuandtokyo.org.
Несмотря на то, что резиденцию японского императора в Токио называют дворцом, по сути, это замок, окруженный неприступной крепостной стеной и рвом с водой. Плюс ко всему обитель императора в виде колоритного строения возвышается на холме, укрепленном опорным каменным заграждением, выполненном в технике полигональной кладки. Как показала жизнь и многовековая история, эти стены действительно неприступны и никакие артиллерийские орудия не могут их повредить. Учитывая какого размера и под каким углом установлены каменные блоки у основания замка и то, как они подогнаны, неудивительно, что им не страшны ни ядра, ни снаряды, ни землетрясения.
Полигональная кладка у основания сторожевой башни выглядит более небрежно, чем крепостная стена (Императорский дворец, Токио). | Фото: skyscrapercity.com.
Исследователи теряются в догадках, как на территории Японии появились массивные каменные объекты, сложенные с использованием технологии полигональной кладки. Некоторые историки считают, что в Средние века японские мастера использовали тот же способ обработки гигантских каменных глыб, что и перуанцы до нашей эры. Но эта гипотеза пока не нашла подтверждений, поэтому существует еще одна версия, что могучие стены возводились древними цивилизациями, а последующие поколения их умело использовали в своих целях.
Крепостная стена, окружающая Осакский замок (Япония).
В пользу двух последних версий говорит крепостная стена, окружающая Осакский замок. У основания можно увидеть гигантские блоки, один из самых крупных имеет вес около 140 тонн (высота 5,5 м, ширина 11,7), вес других варьируется от 40 до 130 тонн. Все эти глыбы идеально подогнанные друг к другу, при этом все камни цитадели скреплены тремя слоями расплавленного цинка.
4. Императорский дворец в Токио в наши дни
После Второй мировой войны дворцовый комплекс в который раз пришлось отстраивать заново (Императорский дворец, Токио). | Фото: world-japan.livejournal.com.
После разрушений во время Второй мировой войны Императорский дворец начали восстанавливать лишь в 1959 году. И если в предыдущие версии резиденции были возведены из дерева, то современное сооружение уже строили из банального железобетона, да и в облике можно увидеть черты европейских архитектурных традиций.
Территория Дворцового замка в XXI веке с высоты полета (Токио, Япония). | Фото: portalostranah.ru.
Императорские двухэтажные апартаменты площадью 1358 кв. м теперь находятся в Ветреном саду их строительство было завершено в 1961 году. Трехэтажный Церемониальный дворец (два наземных и один подземный) был построен с 1964 по 1968 год. В нем находятся: Императорский кабинет, Тронные залы (Сосновый, Бамбуковый, Сливовый), в котором проходят различные церемонии, Урожайный зал (для банкетов), Зал вёсен и осеней (для вечерних приемов), Зал гармонии (для отдыха) и Зал каменного моста. Также на территории замкового комплекса было построено Управление Императорского двора Японии.
Интерьер одного из залов Церемониального дворца (Япония). | Фото: sibved.livejournal.com.
В дизайне интерьеров преобладают традиционные элементы с использованием ценных пород деревьев, при этом полностью отсутствует напыщенность и богатое убранство европейских дворцов. Изящество и роскошь императорской резиденции в Токио заключается в подчеркнутой строгости, лаконичности и простоте.
Парки и сады Дворцового замка японского императора открыты для публики (Япония, Токио).
В XXI веке территория Императорского дворца, а это 741 га, преобразована в Дворцовый замок, часть которой открыта для посещений, правда, для этого нужно получить специальное разрешение. А вот сады и парки, когда-то служившие замковыми дворами, где отдыхали императоры, полководцы, послы и высокопоставленные чиновники теперь открыты для публики.
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