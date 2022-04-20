Шины для экстремальной езды по идеальным дорогам

Jeep Adventure Tires.
Немецкие инженеры из Jeep Germany удивили всех новыми шинами, которые сделают экстремальной езду на внедорожнике в городских условиях. Теперь для того, чтобы получить порцию адреналина, совсем не обязательно выезжать на экстремальную трассу.
Jeep Adventure Tires.
Подразделение компании Chrysler - Jeep Germany, разработало весьма необычные шины, которые придутся по вкусу поклонникам экстремальной езды. Пока шины являются концептуальным образцом, однако производитель пообещал наладить серийный выпуск своего необычного творения, если любители внедорожников проявят должный интерес, и среди них найдутся те, кому езда по городским дорогам кажется мероприятием слишком скучным и заурядным. Исправить это инженеры хотят при https://novate.ru/blogs/category/other/помощи покрышек, которые получили название Jeep Adventure Tire.
Jeep Adventure Tires.
Исключительность Jeep Adventure Tire заключается в их необычной форме. Все дело в том, что на внешней части шин были установлены специальные наросты-неровности, которые делают езду по асфальту максимально приближенной к езде по бездорожью. Таким нехитрым образом немецкие инженеры предлагают добавить немного разнообразия в скучную городскую езду.
Jeep Adventure Tires.
Отдельно отметим, что пока в дорожных условиях Jeep Adventure Tire опробованы не были, во всяком случае, на серьезном уровне. Сами производители при этом подчеркивают, что хотя их новые шины и хороши, ничто не заменит настоящего покорения бездорожья.
Jeep Adventure Tires.
Авторы проекта заявили, что новые шины будут доступны под любой размер колеса. Стоимость Jeep Adventure будет объявлена позже.
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