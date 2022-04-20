Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр К
    Ужасссс, в мозгу ещё сделайте наколку, безмозглые. Нашли в похабщине красоту!!!Недетские картинк...
  • Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
    Почему не написали Законы-Заповеди Христа Иисуса? Который пришёл спасать а не убивать. Именно для этого был послан Хр...10 вещей, которые...
  • Tatyana Maranjyan
    Очень здорово! Аромат того времени...Молодые бунтари: ...

Шины для экстремальной езды по идеальным дорогам


Jeep Adventure Tires.

Jeep Adventure Tires.

Немецкие инженеры из Jeep Germany удивили всех новыми шинами, которые сделают экстремальной езду на внедорожнике в городских условиях. Теперь для того, чтобы получить порцию адреналина, совсем не обязательно выезжать на экстремальную трассу.

Jeep Adventure Tires.

Jeep Adventure Tires.

 

Подразделение компании Chrysler - Jeep Germany, разработало весьма необычные шины, которые придутся по вкусу поклонникам экстремальной езды. Пока шины являются концептуальным образцом, однако производитель пообещал наладить серийный выпуск своего необычного творения, если любители внедорожников проявят должный интерес, и среди них найдутся те, кому езда по городским дорогам кажется мероприятием слишком скучным и заурядным. Исправить это инженеры хотят при https://novate.ru/blogs/category/other/помощи покрышек, которые получили название Jeep Adventure Tire.
Jeep Adventure Tires.

Jeep Adventure Tires.

 

Исключительность Jeep Adventure Tire заключается в их необычной форме. Все дело в том, что на внешней части шин были установлены специальные наросты-неровности, которые делают езду по асфальту максимально приближенной к езде по бездорожью. Таким нехитрым образом немецкие инженеры предлагают добавить немного разнообразия в скучную городскую езду.

Jeep Adventure Tires.

Jeep Adventure Tires.

 

Отдельно отметим, что пока в дорожных условиях Jeep Adventure Tire опробованы не были, во всяком случае, на серьезном уровне. Сами производители при этом подчеркивают, что хотя их новые шины и хороши, ничто не заменит настоящего покорения бездорожья.
Jeep Adventure Tires.

Jeep Adventure Tires.

 

Авторы проекта заявили, что новые шины будут доступны под любой размер колеса. Стоимость Jeep Adventure будет объявлена позже.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Шины для экстремальной езды по идеальным дорогам

И не забудьте:
Шины для экстремальной езды по идеальным дорогамПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх