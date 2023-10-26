Печальная судьба известного исполнителя роли Супермена: Не только киношный героой Кристофер Рив

Кажется, что для актера Кристофера Рива не было ничего невозможного, не зря его часто называли «сверхчеловеком». И хотя много актеров воплотили на экранах образ Супермена, для многих именно Кристофер Рив остается лучшим. Воплотив образ супергероя, Рив стал примером для многих мальчишек 80-90-х годов. У этого человека была нелегкая судьба: из-за нелепой случайности актер получил серьезную травму позвоночника, но он показал своим примером, что нужно бороться до конца. Невзирая на травму, актер продолжил работать на ТВ, сниматься в кино, а также активно участвовать в общественной деятельности, за что удостоился Ласкеровской премии.
Играл на сцене с девяти лет
Кристофер Д’Олье Рив появился на свет в 1952 году в Нью-Йорке в семье писателя Франклина Д’Олье Рива и журналистки Барбары Питни Лэмб. Помимо него, в семье рос его младший брат. Когда Кристоферу было четыре года, родители развелись, и мать, забрав сыновей, уехала в Принстон, где встретила нового мужчину и вышла за него замуж.
Кристофер Рив с мамой и младшим братом
Там мальчики пошли в школу, где стали одними из лучших учеников. В школьном возрасте Кристофер увлекся спортом. Ему нравился футбол, баскетбол, хоккей и теннис. За спортивные успехи юноша получал награды, а его фото украшало школьную доску почета. Помимо спорта, Кристофер тяготел к театру. С 9 лет он принимал участие в различных постановках, а в 16 его пригласили поучаствовать в молодежном фестивале искусств в Массачусетсе.
Там юноша впечатлил всех своей игрой, после чего получил приглашение в театральную труппу «Harvard Summer Repertory Theater Company». Спустя два года Кристофер жаждал переехать в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру театрального актера. Однако он пообещал родителям, что не станет этого длать, пока не получит высшее образование. Юноша поступил в Корнелльский университет, но это не мешало ему участвовать в студенческих постановках, где его и заприметил театральный агент.
Агент занялся продвижением Рива, советуя ему кастинги и устроив ему гастроли во время каникул. Кристофер все больше убеждался, что уже не мыслит свою жизнь без сцены. Не сдержав обещание, данное родителям, Кристофер ушел из престижного университета и поступил в Джульярдскую школу искусств.
Настоящий Супермен
Окончив Джульярдскую школу, начинающий актер играл на Бродвее и в театре «Circle». На телеэкранах актер дебютировал в 1978 году в драме «Подъем из бездны». В тот же год агент Рива устроил своему подопечному прослушивание у кастинг-директора фильма «Супермен». Парень сумел произвести впечатление на помощника режиссера, и его утвердили на роль главного героя кинофильма — Кларка Кента. Что интересно, ранее директор по кастингу несколько раз убирал фото Кристофера в стопку на отсеивание и присмотрелся к талантливому парню лишь только по просьбе влиятельных друзей.
Кристофер Рив в молодости
И они не прогадали. Рив был невероятно органичным в роли супергероя. Он будто был рожден именно для этой роли: широкоплечий американец с 1,93 м роста. Актер был настоящим воплощением американской мечты о человеке, которому подвластно все. Что удивительно, актер всего за два месяца смог набрать 14 кг мышечной массы, чтобы сниматься в супергеройском фильме без накладных бицепсов. Для сравнения, супермену другого поколения, Генри Кавиллу, для приобретения необходимых форм понадобилось около года.
Что немаловажно, Рив старался проработать стилистическую разницу между Кларком Кентом и Суперменом. Он неоднократно консультировался с создателями фильма, чтобы точно передать характер двух личностей, заключенных в одном человеке. В итоге его старания были не напрасными, актер мастерски вжился в образ, получив восторженные отзывы телезрителей и кинокритиков. На экране его герой поражал многими нечеловеческими способностями и героическими поступками.
Актер мастерски проработал характер двух личностей, Кларка Кента и Супермена, заключенных в одном человеке
Утром после премьеры фильма Рив проснулся знаменитым. Его признали лучшим актером-новичком и наградили премией «BAFTA». Фильм произвел небывалый фурор во всем мире: его кассовые сборы составляли $300 млн. К слову, даже в наши дни фильм 1978 года смотрится вполне достойно, хотя спецэффекты в современном кинематографе шагнули далеко вперед.
После невероятного успеха первой картины Рив засветился еще в трех частях супергеройского кинофильма. Но такого ошеломительного успеха у них уже не было, хотя все же есть поклонники и у этих фильмов, особенно у сиквела. К слову, у актера с 16 лет началась очаговая алопеция, поэтому в первых двух частях фильма ему приходилось красить волосы, а в третьей и четвертой — носить парик, чтобы зрители не заметили выпадение волос.
Уже после выхода первой части у актера буквально не было свободного времени: съемки в кино и ток-шоу, публичные выступления, участие в благотворительных акциях и спортивных соревнованиях — все это стало неотъемлемой частью жизни актера.
Роль Супермена сделала из начинающего актера настоящую звезду американского кинематографа
После выхода четвертой части «Супермена» Рив разочаровался в этом образе и отправился на поиски новых и интересных амплуа. Драма «Анна Каренина», комедия «Переключая каналы», ужасы «Проклятие деревни Мидвич», мелодрама «Остаток дня» — разнообразие жанров в фильмографии актера было внушительным. Всего за плечами актера около пятидесяти картин, в которых Кристофер Рив выступал не только в качестве актера, но и сценариста, продюсера и режиссера.
Одной из последних работ актера стало участие в сериале «Тайны Смолвиля», в котором рассказывается о юных годах Кларка Кента и его становления супергероем. В этой картине Кристофер Рив играл доктора Вирджила Свонна, который посвятил свою жизнь изучению Криптона и помогал Кларку Кенту понять, кем же он является на самом деле. К сожалению, во время съемок этого сериала актер Кристофер Рив скончался, и сценаристам пришлось «убить» и его киногероя.
Кристофер Рив в сериале «Тайны Смолвиля» (с актером Томом Уэллингом, исполнителем роли Кларка Кента)
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Нелепая случайность
Кинофильм «Вне подозрений» стал для актера пророческим. Там Риву досталась роль полицейского, который получил ранение и стал инвалидом. Спустя год после премьеры этой картины актер лишился возможности вести полноценную жизнь из-за травмы позвоночника.
В 1985 году Рив увлекся конным спортом, когда у него была подготовка к роли Вронского в кинофильме «Анна Каренина». Вскоре скачки стали не просто обычным хобби, а настоящей страстью актера. Для участия в соревнованиях Кристофер даже купил двенадцатилетнего породистого жеребца по кличке Восточный Экспресс. Но это увлечение стало роковым для актера.
Во время подготовки к роли Вронского в фильме «Анна Каренина»(на фото слева с актрисой Жаклин Биссет) актер всерьез увлекся скачками
27 мая 1995 года, во время одного из состязаний, конь отказался прыгать через барьер. В итоге резкая остановка на большой скорости привела к падению наездника. Врачи смогли оказать своевременную и квалифицированную помощь, но это не помогло избежать актеру ужасных последствий. После неудачного падения Кристофер стал прикован к инвалидной коляске.
Проводимость верхних шейных позвонков была нарушена: его тело потеряло чувствительность ниже шеи. С того момента актер дышал благодаря специальному электростимулятору, который прикрепили к его диафрагме. Впереди актера ждала долгая реабилитация. Несмотря на проблемы со здоровьем, Кристофер продолжал карьеру. В конце 1990-х он дебютировал в роли режиссера в картине «В сумерках», а также продолжал сниматься самостоятельно и участвовать в общественной жизни.
До последних дней актер не сдавался, он продолжал бороться за жизнь и заниматься любимым делом
Актер до последнего надеялся, что однажды его нервные окончания все же смогут восстановиться. Долгие годы Кристофер старался поддерживать свою физическую форму с помощью специальных тренажеров, массажистов и врачей. Еще артист надеялся на помощь стволовых клеток, исследования которых тогда еще были лишь на начальных этапах. Также актер был первым в испытании некоторых новых препаратов. Но несмотря на передовые технологии и веру в лучшее, чудо не случилось. Проблем добавляло и то, что с юных лет Рив страдал от астмы и нескольких видов аллергии.
Актер с детьми и супругой
После того как актер стал инвалидом, в его голове появились мысли о самоубийстве, но его жена, певица Дана Морозини, смогла избавить супруга от дурных мыслей и помогла ему вселить веру в лучшее. Пара поженилась еще весной 1992 года, а спустя пару месяцев у них родился сын Уильям. Напомним, что ранее у актера и его гражданской жены Гай Экстон на свет появились сын Мэтью и дочь Александра.
В начале нулевых у актера случился ряд инфекционных заболеваний, а также он пережил сложнейшую процедуру восстановления кожных покровов. В 2004 году актер, оправившись от всего вышеперечисленного, начал появляться на публике. Но 9 октября этого же года у Кристофера Рива остановилось сердце. Причиной стал постоянный прием антибиотиков. Рива доставили в реанимацию, где он впал в кому, а спустя менее суток актер умер. Но в сердцах поклонников и телезрителей этот актер останется жить навеки.
Для Кристофера супруга Дана стала настоящей поддержкой и опорой
Все эти годы супруга ухаживала и поддерживала Кристофера. Именно благодаря ее заслуге актер пытался бороться за жизнь. К сожалению, Дана тоже рано скончалась, пережив мужа всего на два года. Осенью 2005 года у неё обнаружили рак легких. Поняв, что жить ей осталось недолго, Дана бросила все силы на общественную работу и помощь инвалидам. 6 марта 2006 года за 11 дней до своего 45-летия певица скончалась.
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