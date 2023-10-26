Печальная судьба известного исполнителя роли Супермена: Не только киношный героой Кристофер Рив

Играл на сцене с девяти лет

Кристофер Рив с мамой и младшим братом

Настоящий Супермен

Кристофер Рив в молодости

Актер мастерски проработал характер двух личностей, Кларка Кента и Супермена, заключенных в одном человеке

Роль Супермена сделала из начинающего актера настоящую звезду американского кинематографа

Кристофер Рив в сериале «Тайны Смолвиля» (с актером Томом Уэллингом, исполнителем роли Кларка Кента)

Нелепая случайность

Во время подготовки к роли Вронского в фильме «Анна Каренина»(на фото слева с актрисой Жаклин Биссет) актер всерьез увлекся скачками

До последних дней актер не сдавался, он продолжал бороться за жизнь и заниматься любимым делом

Актер с детьми и супругой

Для Кристофера супруга Дана стала настоящей поддержкой и опорой