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Печальная судьба известного исполнителя роли Супермена: Не только киношный героой Кристофер Рив




Кажется, что для актера Кристофера Рива не было ничего невозможного, не зря его часто называли «сверхчеловеком». И хотя много актеров воплотили на экранах образ Супермена, для многих именно Кристофер Рив остается лучшим. Воплотив образ супергероя, Рив стал примером для многих мальчишек 80-90-х годов. У этого человека была нелегкая судьба: из-за нелепой случайности актер получил серьезную травму позвоночника, но он показал своим примером, что нужно бороться до конца. Невзирая на травму, актер продолжил работать на ТВ, сниматься в кино, а также активно участвовать в общественной деятельности, за что удостоился Ласкеровской премии.

Играл на сцене с девяти лет



Кристофер Д’Олье Рив появился на свет в 1952 году в Нью-Йорке в семье писателя Франклина Д’Олье Рива и журналистки Барбары Питни Лэмб. Помимо него, в семье рос его младший брат. Когда Кристоферу было четыре года, родители развелись, и мать, забрав сыновей, уехала в Принстон, где встретила нового мужчину и вышла за него замуж.
Кристофер Рив с мамой и младшим братом

Кристофер Рив с мамой и младшим братом

 

Там мальчики пошли в школу, где стали одними из лучших учеников. В школьном возрасте Кристофер увлекся спортом. Ему нравился футбол, баскетбол, хоккей и теннис. За спортивные успехи юноша получал награды, а его фото украшало школьную доску почета. Помимо спорта, Кристофер тяготел к театру. С 9 лет он принимал участие в различных постановках, а в 16 его пригласили поучаствовать в молодежном фестивале искусств в Массачусетсе.

Там юноша впечатлил всех своей игрой, после чего получил приглашение в театральную труппу «Harvard Summer Repertory Theater Company». Спустя два года Кристофер жаждал переехать в Нью-Йорк, чтобы построить карьеру театрального актера. Однако он пообещал родителям, что не станет этого длать, пока не получит высшее образование. Юноша поступил в Корнелльский университет, но это не мешало ему участвовать в студенческих постановках, где его и заприметил театральный агент.

Агент занялся продвижением Рива, советуя ему кастинги и устроив ему гастроли во время каникул. Кристофер все больше убеждался, что уже не мыслит свою жизнь без сцены. Не сдержав обещание, данное родителям, Кристофер ушел из престижного университета и поступил в Джульярдскую школу искусств.

Настоящий Супермен


Окончив Джульярдскую школу, начинающий актер играл на Бродвее и в театре «Circle». На телеэкранах актер дебютировал в 1978 году в драме «Подъем из бездны». В тот же год агент Рива устроил своему подопечному прослушивание у кастинг-директора фильма «Супермен». Парень сумел произвести впечатление на помощника режиссера, и его утвердили на роль главного героя кинофильма — Кларка Кента. Что интересно, ранее директор по кастингу несколько раз убирал фото Кристофера в стопку на отсеивание и присмотрелся к талантливому парню лишь только по просьбе влиятельных друзей.
Кристофер Рив в молодости

Кристофер Рив в молодости

 

И они не прогадали. Рив был невероятно органичным в роли супергероя. Он будто был рожден именно для этой роли: широкоплечий американец с 1,93 м роста. Актер был настоящим воплощением американской мечты о человеке, которому подвластно все. Что удивительно, актер всего за два месяца смог набрать 14 кг мышечной массы, чтобы сниматься в супергеройском фильме без накладных бицепсов. Для сравнения, супермену другого поколения, Генри Кавиллу, для приобретения необходимых форм понадобилось около года.

Что немаловажно, Рив старался проработать стилистическую разницу между Кларком Кентом и Суперменом. Он неоднократно консультировался с создателями фильма, чтобы точно передать характер двух личностей, заключенных в одном человеке. В итоге его старания были не напрасными, актер мастерски вжился в образ, получив восторженные отзывы телезрителей и кинокритиков. На экране его герой поражал многими нечеловеческими способностями и героическими поступками.
Актер мастерски проработал характер двух личностей, Кларка Кента и Супермена, заключенных в одном человеке

Актер мастерски проработал характер двух личностей, Кларка Кента и Супермена, заключенных в одном человеке

 

Утром после премьеры фильма Рив проснулся знаменитым. Его признали лучшим актером-новичком и наградили премией «BAFTA». Фильм произвел небывалый фурор во всем мире: его кассовые сборы составляли $300 млн. К слову, даже в наши дни фильм 1978 года смотрится вполне достойно, хотя спецэффекты в современном кинематографе шагнули далеко вперед.

После невероятного успеха первой картины Рив засветился еще в трех частях супергеройского кинофильма. Но такого ошеломительного успеха у них уже не было, хотя все же есть поклонники и у этих фильмов, особенно у сиквела. К слову, у актера с 16 лет началась очаговая алопеция, поэтому в первых двух частях фильма ему приходилось красить волосы, а в третьей и четвертой — носить парик, чтобы зрители не заметили выпадение волос.

Уже после выхода первой части у актера буквально не было свободного времени: съемки в кино и ток-шоу, публичные выступления, участие в благотворительных акциях и спортивных соревнованиях — все это стало неотъемлемой частью жизни актера.
Роль Супермена сделала из начинающего актера настоящую звезду американского кинематографа

Роль Супермена сделала из начинающего актера настоящую звезду американского кинематографа

 

После выхода четвертой части «Супермена» Рив разочаровался в этом образе и отправился на поиски новых и интересных амплуа. Драма «Анна Каренина», комедия «Переключая каналы», ужасы «Проклятие деревни Мидвич», мелодрама «Остаток дня» — разнообразие жанров в фильмографии актера было внушительным. Всего за плечами актера около пятидесяти картин, в которых Кристофер Рив выступал не только в качестве актера, но и сценариста, продюсера и режиссера.

Одной из последних работ актера стало участие в сериале «Тайны Смолвиля», в котором рассказывается о юных годах Кларка Кента и его становления супергероем. В этой картине Кристофер Рив играл доктора Вирджила Свонна, который посвятил свою жизнь изучению Криптона и помогал Кларку Кенту понять, кем же он является на самом деле. К сожалению, во время съемок этого сериала актер Кристофер Рив скончался, и сценаристам пришлось «убить» и его киногероя.
Кристофер Рив в сериале «Тайны Смолвиля» (с актером Томом Уэллингом, исполнителем роли Кларка Кента)

Кристофер Рив в сериале «Тайны Смолвиля» (с актером Томом Уэллингом, исполнителем роли Кларка Кента)

 

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Нелепая случайность


Кинофильм «Вне подозрений» стал для актера пророческим. Там Риву досталась роль полицейского, который получил ранение и стал инвалидом. Спустя год после премьеры этой картины актер лишился возможности вести полноценную жизнь из-за травмы позвоночника.

В 1985 году Рив увлекся конным спортом, когда у него была подготовка к роли Вронского в кинофильме «Анна Каренина». Вскоре скачки стали не просто обычным хобби, а настоящей страстью актера. Для участия в соревнованиях Кристофер даже купил двенадцатилетнего породистого жеребца по кличке Восточный Экспресс. Но это увлечение стало роковым для актера.
Во время подготовки к роли Вронского в фильме «Анна Каренина»(на фото слева с актрисой Жаклин Биссет) актер всерьез увлекся скачками

Во время подготовки к роли Вронского в фильме «Анна Каренина»(на фото слева с актрисой Жаклин Биссет) актер всерьез увлекся скачками

 

27 мая 1995 года, во время одного из состязаний, конь отказался прыгать через барьер. В итоге резкая остановка на большой скорости привела к падению наездника. Врачи смогли оказать своевременную и квалифицированную помощь, но это не помогло избежать актеру ужасных последствий. После неудачного падения Кристофер стал прикован к инвалидной коляске.

Проводимость верхних шейных позвонков была нарушена: его тело потеряло чувствительность ниже шеи. С того момента актер дышал благодаря специальному электростимулятору, который прикрепили к его диафрагме. Впереди актера ждала долгая реабилитация. Несмотря на проблемы со здоровьем, Кристофер продолжал карьеру. В конце 1990-х он дебютировал в роли режиссера в картине «В сумерках», а также продолжал сниматься самостоятельно и участвовать в общественной жизни.
До последних дней актер не сдавался, он продолжал бороться за жизнь и заниматься любимым делом

До последних дней актер не сдавался, он продолжал бороться за жизнь и заниматься любимым делом

 

Актер до последнего надеялся, что однажды его нервные окончания все же смогут восстановиться. Долгие годы Кристофер старался поддерживать свою физическую форму с помощью специальных тренажеров, массажистов и врачей. Еще артист надеялся на помощь стволовых клеток, исследования которых тогда еще были лишь на начальных этапах. Также актер был первым в испытании некоторых новых препаратов. Но несмотря на передовые технологии и веру в лучшее, чудо не случилось. Проблем добавляло и то, что с юных лет Рив страдал от астмы и нескольких видов аллергии.
Актер с детьми и супругой

Актер с детьми и супругой

 

После того как актер стал инвалидом, в его голове появились мысли о самоубийстве, но его жена, певица Дана Морозини, смогла избавить супруга от дурных мыслей и помогла ему вселить веру в лучшее. Пара поженилась еще весной 1992 года, а спустя пару месяцев у них родился сын Уильям. Напомним, что ранее у актера и его гражданской жены Гай Экстон на свет появились сын Мэтью и дочь Александра.

В начале нулевых у актера случился ряд инфекционных заболеваний, а также он пережил сложнейшую процедуру восстановления кожных покровов. В 2004 году актер, оправившись от всего вышеперечисленного, начал появляться на публике. Но 9 октября этого же года у Кристофера Рива остановилось сердце. Причиной стал постоянный прием антибиотиков. Рива доставили в реанимацию, где он впал в кому, а спустя менее суток актер умер. Но в сердцах поклонников и телезрителей этот актер останется жить навеки.
Для Кристофера супруга Дана стала настоящей поддержкой и опорой

Для Кристофера супруга Дана стала настоящей поддержкой и опорой

 

Все эти годы супруга ухаживала и поддерживала Кристофера. Именно благодаря ее заслуге актер пытался бороться за жизнь. К сожалению, Дана тоже рано скончалась, пережив мужа всего на два года. Осенью 2005 года у неё обнаружили рак легких. Поняв, что жить ей осталось недолго, Дана бросила все силы на общественную работу и помощь инвалидам. 6 марта 2006 года за 11 дней до своего 45-летия певица скончалась.

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