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Идеальный цветок для высадки возле дорожки

Что может украсить сад лучше, чем высаженные цветы? Помимо этого, некоторые растения вытесняют сорняки — а это и красота, и польза! Очиток видный относится именно к таким культурам.

Идеальный цветок для высадки возле дорожки

Это неприхотливое растение может расти практически на любой почве. На многочисленных больших соцветиях раскрываются чудесные мелкие цветочки, которые вместе образуют пышный кустик.

Идеальный цветок для высадки возле дорожки

Цветение продолжительное — вплоть до заморозков и выпадения снега. В зависимости от сорта, различаются и цвета очитка. Есть чисто белые, розовые, фиолетовые и даже красноватые.

Идеальный цветок для высадки возле дорожки

Очиток очень легко размножить: просто поделить на черенки и укоренить в воде. Он чудесно украшает сад, особенно если высадить его вдоль дорожек! Лучше всего размещать очиток на солнечном месте: тогда его цветение будет особенно пышным и продолжительным! Уход за растением минимальный: как суккулентное растение, ему достаточно влаги в почве и в виде осадков. Подкармливать можно комплексным удобрением для цветов в концентрации в два раза меньше рекомендуемой на упаковке. Но можно подкормить и золой, и доломитовой мукой. Единственное, чего требует растение — это небольшой прополки и рыхления в начале сезона.

Идеальный цветок для высадки возле дорожки

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Очитокцветок
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