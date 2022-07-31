Идеальный цветок для высадки возле дорожки

Что может украсить сад лучше, чем высаженные цветы? Помимо этого, некоторые растения вытесняют сорняки — а это и красота, и польза! Очиток видный относится именно к таким культурам.







Это неприхотливое растение может расти практически на любой почве. На многочисленных больших соцветиях раскрываются чудесные мелкие цветочки, которые вместе образуют пышный кустик.







Цветение продолжительное — вплоть до заморозков и выпадения снега. В зависимости от сорта, различаются и цвета очитка. Есть чисто белые, розовые, фиолетовые и даже красноватые.







Очиток очень легко размножить: просто поделить на черенки и укоренить в воде. Он чудесно украшает сад, особенно если высадить его вдоль дорожек! Лучше всего размещать очиток на солнечном месте: тогда его цветение будет особенно пышным и продолжительным! Уход за растением минимальный: как суккулентное растение, ему достаточно влаги в почве и в виде осадков. Подкармливать можно комплексным удобрением для цветов в концентрации в два раза меньше рекомендуемой на упаковке. Но можно подкормить и золой, и доломитовой мукой. Единственное, чего требует растение — это небольшой прополки и рыхления в начале сезона.



