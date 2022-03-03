15 «самых первых» в истории: от кругосветки и забастовки до небоскрёба и суперкомпьютера

Самое-самое-первое.
Всё в этом мире когда-то было в первый раз. Историки точно знают, когда человек впервые совершил кругосветку на лодке, когда построил первый небоскрёб и даже когда появились первые носимые часы. В этом обзоре самые-самые-самые первые вещи и их интереснейшие истории.
1. Home Insurance Building
Первый небоскреб.
Home Insurance Building был построен в Чикаго в 1884 году и в XX веке его назвали «Отцом современных небоскребов». Он был высотой всего в 10 этажей.
2. Эрден Урук
Кругосветка на веслах.
Первый человек, который используя только свою силу, обогнул земной шар. Это был турок Эрден Урук. Он прославился он тем, что проплыл на лодке вокруг земного шара, используя только весла.
3. Роберт Уильямс
Первый человек, которого убил робот.
25 января 1979 года Роберт Уильямс умер, получив ранение в голову. А ранила его механическая рука на литейном заводе Ford.
4. Йеллоустоун
Первый национальный парк США.
Йеллоустоун в США стал первым национальным парком на Земле. Президент Улисс Грант объявил это место охраняемым государством заповедником в 1872 году.
5. Группа Placebo
Первое официальное фанатское музыкальное видео.
Группа Placebo была очень впечатлена фанатским видео Грегуара Пинарда, которое тот сделал на их песню «Английский летний дождь». Более того, группа решила сделать его официальным видео этой песни.
6. Уолтер Герберт
Первый человек, который достиг Северного полюса пешком.
Сэр Уолтер Герберт из Великобритании был первым человеком, который официально достиг Северного полюса в 1969 году. Однако, норвежец Бьорген Оусланд прославился тем, что дошел до Северного полюса пешком в 1994 году.
7. Джон Янг и Роберт Криппен
Первый пилотируемый космический полет.
Первый космический многоразовый шаттл был запущен 12 апреля 1981 года. Астронавты Джон Янг и Роберт Криппен стали первыми людьми, которые вернулись с орбиты и вручную посадили корабль.
8. Хайрам Максим
Первое автоматическое оружие.
В 1883 году сэр Хайрам Максим создал первое в мире автоматическое огнестрельное оружие - пулемет Максим. Первый в мире пулемет просто революционизировал войну и был использован в обеих мировых войнах.
9. Virgin Spaceship Enterprise
Первый коммерческий пассажирский космический корабль.
23 марта 2010 года космический корабль Virgin Spaceship Enterprise компании Virgin Galactic совершил свой первый испытательный полет в Калифорнии. Хотя полеты с пассажирами планировали начать в 2012 году, корабль потерпел крушение в 2014 году во время испытательного полета и сроки были сдвинуты.
10. Cray-1
Первый суперкомпьютер.
Cray-1 стал первым в мире суперкомпьютером в 1976 году. Он был установлен в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Соединенных Штатах и обошелся в $ 8,8 млн.
11. «Ракетный симулятор»
Первая видеоигра.
Хотя этот факт часто оспаривается, первый раз игра появилась на экране в 1947 году. Она была создана Томасом Голдсмитом младшим и Эстле Рэй Манном и называлась «Ракетный симулятор».
12. «Нюрнбергское Яйцо»
Первые переносные часы.
Первыми официально произведенными портативными переносными часами были часы «Нюрнбергское Яйцо». Они были разработаны немцем Питером Хемлайном в 1509 году.
13. Египетская забастовка
Первая забастовка в истории.
Первая известная забастовка в истории имела место в Египте 14 ноября 1152 г. до н.э. Ремесленники, которые сооружали некрополь фараона, организовали забастовку, факт о чем был позже записан на папирусе.
14. Урук
Первый город в истории.
Первым городом (по крайней мере, известным ученым) был Урук, основанный в 3200 году до нашей эры и расположенный в Мессопотамии (территория современного Ирака). Город, в котором жило почти 50 тысяч жителей, был обнесен толстой стеной, и являлся центром торговли всего региона.
12. Viking на Марсе
Первые внеземные торнадо (пылевые смерчи).
Неудивительно, что на других планетах также бывают торнадо. Но в первый раз торнадо был заснят на другой планете в 1970-е годы. Космический аппарат Viking сделал фото пылевого смерча на поверхности Марса.
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