15 «самых первых» в истории: от кругосветки и забастовки до небоскрёба и суперкомпьютера

Самое-самое-первое.

1. Home Insurance Building

Первый небоскреб.

2. Эрден Урук

Кругосветка на веслах.

3. Роберт Уильямс

Первый человек, которого убил робот.

4. Йеллоустоун

Первый национальный парк США.

5. Группа Placebo

Первое официальное фанатское музыкальное видео.

6. Уолтер Герберт

Первый человек, который достиг Северного полюса пешком.

7. Джон Янг и Роберт Криппен

Первый пилотируемый космический полет.

8. Хайрам Максим

Первое автоматическое оружие.

9. Virgin Spaceship Enterprise

Первый коммерческий пассажирский космический корабль.

10. Cray-1

Первый суперкомпьютер.

11. «Ракетный симулятор»

Первая видеоигра.

12. «Нюрнбергское Яйцо»

Первые переносные часы.

13. Египетская забастовка

Первая забастовка в истории.

14. Урук

Первый город в истории.

12. Viking на Марсе

Первые внеземные торнадо (пылевые смерчи).