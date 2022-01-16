Рецепты домашних чистящих средств, о которых должна знать каждая хозяйка

Вместо того, чтобы использовать дома агрессивную химию, запомните как сделать эти средства для дома самостоятельно.

Универсальное средство для любых поверхностей

Вам понадобится:



Лимонная кожура

Уксус

Очистите лимоны от кожуры и уложите ее в банку. Вам нужно будет заполнить банку хотя бы до половины. Залейте кожуру уксусом, закройте крышкой и оставьте в темном месте примерно на пару недель. Чем дольше будет стоять уксус, тем лучше он настоится. Через две недели перелейте уксус в бутылку с распылителем и используйте средство для стекол, зеркал, кафельной плитки и везде, где необходимо быстро избавиться от грязи.

Средство для очищения духового шкафа

Вам понадобится:



Пищевая сода

Вода

Резиновые перчатки

Влажное полотенце или салфеткаПластмассовая или силиконовая лопатка

Бутылка с распылителем

Уксус









Выньте все из духового шкафа. Приготовьте пасту, смешав соду с водой (на ½ стакана воды несколько ст ложек). Нанесите пасту на всю внутреннюю поверхность духовки. Лучше предварительно надеть перчатки, ведь духовки, как правило, бывают очень грязными. Оставьте пасту на ночь или на 12 часов. После этого протрите духовку влажной тряпочкой, стараясь убрать, насколько это возможно, пасту из соды.

Средство для прочистки труб

Если сода высохла и прилипла, ее можно соскрести со стенок духовки с помощью силиконовой лопатки. Распылите на стенки духовки немного уксуса. В тех местах, где сода еще осталась, он вступит в реакцию, и начнет пениться. Протрите духовку еще раз, пока она не станет совершенно чистой.

Вам понадобится:

Кипяток

Пищевая сода

Лимонный сок (около стакана)









Включите горячую воду на полную мощность и дайте ей пролиться в течение нескольких минут. Если вода в кране не слишком горячая, вскипятите большую кастрюлю и вылейте ее в раковину. Дождитесь, пока вода стечет. Медленно насыпьте в слив стакан пищевой соды. Чтобы вся сода не осталась в верхней части слива, а попала внутрь, используйте ложку или воронку. Также медленно вылейте поверх соды лимонный сок, который вступит в реакцию с содой. Закройте сток пробкой на полчаса, чтобы смесь соды с лимонным соком успела поработать. По прошествии этого времени откройте слив и вылейте кастрюлю горячей воды или пустите горячую воду из-под крана. Такую процедуру рекомендуется делать несколько раз в год, чтобы удалять жировые отложения и избегать сильных засоров.

Средство для чистки чугунных сковородок

Вам понадобится:



Губка или жесткая щетка

Чистая салфетка или бумажные полотенца

Растительное масло

Соль



Очищать сковороду из чугуна нужно, пока она не успела остыть. Не замачивайте сковороду и не оставляйте в раковине, т.к. чугун очень быстро ржавеет. Помойте ее с помощью губки или жесткой щетки. Не используйте посудомоечную машину и железные мочалки. Если пища сильно пригорела к сковороде, потрите ее крупной солью и поставьте сковороду с небольшим количеством воды на медленный огонь. После этого тщательно высушите сковороду полотенцем и смажьте растительным маслом.

Средство для кафеля



Чтобы очистить плитку, приготовьте пасту из пищевой соды, воды и нескольких капель лимонного сока. Обработайте поверхность пастой, а после этого протрите универсальным средством (рецепт которого был в самом начале).



Средство для мытья полов







Это домашнее средство ничуть не хуже промышленного. Добавьте в ведро с горячей водой, полстакана уксуса, столько же водки (или спирта) и две столовые ложки средства для мытья посуды.

Освежитель воздуха



Разрежьте пополам 3−4 лимона и удалите мякоть (ее можно убрать в холодильник и использовать для других целей), а в получившиеся «чашечки» насыпьте пищевой соды. Соберите все на тарелку и поставьте в незаметном месте. Сода будет поглощать неприятные ароматы, а кожура цитрусовых добавит приятный аромат.