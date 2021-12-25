15 современных модных трендов, которые выглядят странно и нелепо

Странные тренды, от покупки которых лучше воздержаться.
Мир моды может быть очень интересным и насыщенным уже хотя бы потому, что в нем то и дело появляются "произведения" дизайнеров и модельеров, которые выглядят откровенно нелепо и даже смешно. Чаще всего такие модели не вызывают каких-либо чувство, но конкретно эти, едва ли оставят кого-нибудь равнодушным, настолько странно они выглядят.
1. Колготки в сетку
Колготки в сетку в сочетании с рваными джинсами.
Неоспоримым трендом лета стали колготки в крупную сетку. Причем носить их, мировые дизайнеры и блогеры предлагают в сочетании с рваными джинсами и резинкой, выставленной на показ. Самые смелые модницы даже умудряются заправлять в резинку колгот блузы и футболки, что выглядит весьма странно.
2. Джинсы с молнией сзади
Джинсы с молнией сзади.
Воспользовавшись всемирным помешательством представительниц прекрасного пола на выдающихся и упругих ягодицах, дизайнер бренда Vetements Демна Гвасалия совместно с маркой Levi’s выпустили джинсы с молнией сзади. Таким образом, расстегивая молнию, обладательницы выдающихся пятых точек смогут продемонстрировать их окружающим. Необычная модель джинсов вызвала бурный ажиотаж в социальных сетях и уже появилась в продаже. Цена изделия ни много, ни мало 1870 долларов.
3. Прозрачная обувь
Обувь из прозрачного материала.
Судя по всему, индустрия моды в 2017 году взяла курс на прозрачность и если откровенными нарядами уже никого не удивишь, то откровенной обувью - можно. Прозрачные ботфорты, ботильоны и босоножки присутствуют в коллекциях Valentino, Dolce & Gabbana и Charlotte Olympia. Стоит отметить, что такая обувь выглядит весьма экстравагантно и подойдет исключительно тем девушкам, чьи ноги и ступни выглядят идеально вне зависимости от сезона.
4. Куртка с открытыми плечами
Джинсовая куртка с открытыми плечами.
Обычно, джинсовую куртку мы накидываем, чтобы не замерзнуть в прохладный день. Однако, дизайнеров, похоже совершенно не волнуют вопросы практичности и комфорта, иначе, как объяснить новинку от компании ASOS - грубую джинсовую куртку с открытыми плечами?
5. Дырявые колготки
Рваные колготки.
Рваными джинсами уже никого не удивишь, а вот рваными колготками - еще можно! Самыми модными считаются капроновые колготки с огромными дырами и стрелками. Так что, если раньше девушки страшно переживали и ощущали неловкость из-за внезапно образовавшейся стрелки, то сейчас есть шанс прослыть отъявленной модницей.
6. Костюмы в пижамном стиле
Одежда в пижамном стиле.
Одежда в пижамном стиле снова в моде. Конечно, шелковые костюмчики с кружевной отделкой, платья-комбинации, широкие штаны в полоску и объемные рубашки очень уютные и удобные, но выглядят довольно дико на улицах города. Так что, придя в офис в подобном наряде, можно скорее прослыть сумасшедшей, нежели иконой стиля.
7. Фейскини
Купальники для лица.
Еще пару лет назад на пляжах Пекина начали появляться люди в ярких масках на лице, предназначенных в первую очередь, для защиты от воздействия солнечных лучей. Со временем маски стали ярче, интересней и даже получили название фейскини. Несмотря на свой странный вид, аксессуар стал популярным не только в Китае, но и в мире, ведь изделие защищает нежную кожу лица и предотвращает появление морщин.
8. Кроксы
Кроксы с камнями.
Совсем недавно никто бы и не подумал, что удобные шлепанцы кроксы могут иметь, что-то общее с высокой модой. Но известный дизайнер Кристофер Кейн удивил публику, дополнив свою весенне-летнюю коллекцию кроксами, украшенными натуральными камнями. Стоит отметить, что люди на ура восприняли новинку и необычная обувь уже успела стать горячим трендом летнего сезона.
9. Обувь с мехом
Туфли, босоножки и шлепки, украшенные мехом.
Похоже, дизайнеры предвидели погодные катаклизмы, которыми ознаменовалась весна 2017, иначе, как можно объяснить появление такого количества обуви, украшенной мехом? По словам дизайнеров туфли, босоножки и даже шлепки с меховой отделкой - главный маст-хэв сезона весна-лето 2017. Чесно говоря, выглядит такая обувь довольно странно, но, наверняка, найдутся и те, кому подобные изделия придутся по душе.
10. Хозяйственная сумка
Массивная сумка.
Совсем недавно коллекция аксессуаров Balenciaga пополнилась объемной синей сумкой, которая один в один похожа на хозяйственную сумку Ikea, ценою в 99 центов. Естественно сумка именитого бренда, выполнена не из пластика, а из качественной кожи, а цена ее составляет 2300 долларов.
11. Джинсы с прозрачными вставками
Джинсы с клеенчатыми заплатками на коленях.
Популярный масс-маркет бренд Topshop выпустил новую модель джинсов с крупными вставками из клеенки на коленях. По мнению дизайнеров компании, такие джинсы красиво обнажают коленки и выглядят весьма стильно. Потребители же, к новинке отнеслись достаточно критично, отметив, что такой материал совсем не практичен и носить такие джинсы в холодную или жаркую погоду будет просто мучительно.
12. Босоножки с латексным носком
Босоножки с контрастными латексными носками.
Похоже, торговая марка GUCCI решила проучить всех, кто смеялся над сочетанием сандалий с носками, представив неординарную новинку, которая представляет собой изящные босоножки, идущие в комплекте с носками из латекса контрастного оттенка.
13. Джинсовая одежда с грязью
Джинсовая одежда, украшенная грязью.
Мы все время стираем одежду, стараясь выглядеть опрятно, а зря! Новую коллекцию джинсовой одежды бренда Nordstrom украшает растрескавшееся и затвердевшее грязевое покрытие. Стоимость странных новинок стартует от 400 долларов.
14. Белье напоказ
Нижнее белье поверх одежды.
Всем известно, что красивое нижнее белье здорово поднимает настроение и самооценку. Так зачем же прятать его от окружающих, подумали дизайнеры и предложили главным модницам носить его поверх одежды. Теперь на улицах городов можно увидеть девушек с кружевными бра, надетыми поверх регланов и футболок или спортивными топами, красующимися на туниках и блузах.
15. Юбка со штанами
Платье поверх брюк.
Капуста, скажете вы, взглянув на снимки. А вот и нет, носить юбку или платье поверх джинсов и штанов стало модным. В целом, подобные образы могут выглядеть довольно свежо и необычно, если грамотно сочетать фактуры и фасоны, если же нет - образ получится неаккуратным и тяжелым.
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