С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Знаток моды". Пункты 2,3,4,5,6,8,9 как раз в тренде."Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого." - нет э...10 вещей, которые...

15 современных модных трендов, которые выглядят странно и нелепо


Странные тренды, от покупки которых лучше воздержаться.

Странные тренды, от покупки которых лучше воздержаться.

Мир моды может быть очень интересным и насыщенным уже хотя бы потому, что в нем то и дело появляются "произведения" дизайнеров и модельеров, которые выглядят откровенно нелепо и даже смешно. Чаще всего такие модели не вызывают каких-либо чувство, но конкретно эти, едва ли оставят кого-нибудь равнодушным, настолько странно они выглядят.

1. Колготки в сетку


Колготки в сетку в сочетании с рваными джинсами.

Колготки в сетку в сочетании с рваными джинсами.

Неоспоримым трендом лета стали колготки в крупную сетку. Причем носить их, мировые дизайнеры и блогеры предлагают в сочетании с рваными джинсами и резинкой, выставленной на показ. Самые смелые модницы даже умудряются заправлять в резинку колгот блузы и футболки, что выглядит весьма странно.

2. Джинсы с молнией сзади


Джинсы с молнией сзади.

Джинсы с молнией сзади.

Воспользовавшись всемирным помешательством представительниц прекрасного пола на выдающихся и упругих ягодицах, дизайнер бренда Vetements Демна Гвасалия совместно с маркой Levi’s выпустили джинсы с молнией сзади. Таким образом, расстегивая молнию, обладательницы выдающихся пятых точек смогут продемонстрировать их окружающим. Необычная модель джинсов вызвала бурный ажиотаж в социальных сетях и уже появилась в продаже.
Цена изделия ни много, ни мало 1870 долларов.

3. Прозрачная обувь


 

 
Обувь из прозрачного материала.

Обувь из прозрачного материала.

Судя по всему, индустрия моды в 2017 году взяла курс на прозрачность и если откровенными нарядами уже никого не удивишь, то откровенной обувью - можно. Прозрачные ботфорты, ботильоны и босоножки присутствуют в коллекциях Valentino, Dolce & Gabbana и Charlotte Olympia. Стоит отметить, что такая обувь выглядит весьма экстравагантно и подойдет исключительно тем девушкам, чьи ноги и ступни выглядят идеально вне зависимости от сезона.

4. Куртка с открытыми плечами


Джинсовая куртка с открытыми плечами.

Джинсовая куртка с открытыми плечами.

Обычно, джинсовую куртку мы накидываем, чтобы не замерзнуть в прохладный день. Однако, дизайнеров, похоже совершенно не волнуют вопросы практичности и комфорта, иначе, как объяснить новинку от компании ASOS - грубую джинсовую куртку с открытыми плечами?

5. Дырявые колготки


Рваные колготки.

Рваные колготки.

Рваными джинсами уже никого не удивишь, а вот рваными колготками - еще можно! Самыми модными считаются капроновые колготки с огромными дырами и стрелками. Так что, если раньше девушки страшно переживали и ощущали неловкость из-за внезапно образовавшейся стрелки, то сейчас есть шанс прослыть отъявленной модницей.

6. Костюмы в пижамном стиле


Одежда в пижамном стиле.

Одежда в пижамном стиле.

Одежда в пижамном стиле снова в моде. Конечно, шелковые костюмчики с кружевной отделкой, платья-комбинации, широкие штаны в полоску и объемные рубашки очень уютные и удобные, но выглядят довольно дико на улицах города. Так что, придя в офис в подобном наряде, можно скорее прослыть сумасшедшей, нежели иконой стиля.

7. Фейскини


Купальники для лица.

Купальники для лица.

 


Еще пару лет назад на пляжах Пекина начали появляться люди в ярких масках на лице, предназначенных в первую очередь, для защиты от воздействия солнечных лучей. Со временем маски стали ярче, интересней и даже получили название фейскини. Несмотря на свой странный вид, аксессуар стал популярным не только в Китае, но и в мире, ведь изделие защищает нежную кожу лица и предотвращает появление морщин.

8. Кроксы


Кроксы с камнями.

Кроксы с камнями.

Совсем недавно никто бы и не подумал, что удобные шлепанцы кроксы могут иметь, что-то общее с высокой модой. Но известный дизайнер Кристофер Кейн удивил публику, дополнив свою весенне-летнюю коллекцию кроксами, украшенными натуральными камнями. Стоит отметить, что люди на ура восприняли новинку и необычная обувь уже успела стать горячим трендом летнего сезона.

9. Обувь с мехом


Туфли, босоножки и шлепки, украшенные мехом.

Туфли, босоножки и шлепки, украшенные мехом.

Похоже, дизайнеры предвидели погодные катаклизмы, которыми ознаменовалась весна 2017, иначе, как можно объяснить появление такого количества обуви, украшенной мехом? По словам дизайнеров туфли, босоножки и даже шлепки с меховой отделкой - главный маст-хэв сезона весна-лето 2017. Чесно говоря, выглядит такая обувь довольно странно, но, наверняка, найдутся и те, кому подобные изделия придутся по душе.

10. Хозяйственная сумка


Массивная сумка.

Массивная сумка.

 


Совсем недавно коллекция аксессуаров Balenciaga пополнилась объемной синей сумкой, которая один в один похожа на хозяйственную сумку Ikea, ценою в 99 центов. Естественно сумка именитого бренда, выполнена не из пластика, а из качественной кожи, а цена ее составляет 2300 долларов.

11. Джинсы с прозрачными вставками


Джинсы с клеенчатыми заплатками на коленях.

Джинсы с клеенчатыми заплатками на коленях.

 


Популярный масс-маркет бренд Topshop выпустил новую модель джинсов с крупными вставками из клеенки на коленях. По мнению дизайнеров компании, такие джинсы красиво обнажают коленки и выглядят весьма стильно. Потребители же, к новинке отнеслись достаточно критично, отметив, что такой материал совсем не практичен и носить такие джинсы в холодную или жаркую погоду будет просто мучительно.

12. Босоножки с латексным носком


Босоножки с контрастными латексными носками.

Босоножки с контрастными латексными носками.

Похоже, торговая марка GUCCI решила проучить всех, кто смеялся над сочетанием сандалий с носками, представив неординарную новинку, которая представляет собой изящные босоножки, идущие в комплекте с носками из латекса контрастного оттенка.

13. Джинсовая одежда с грязью


Джинсовая одежда, украшенная грязью.

Джинсовая одежда, украшенная грязью.

Мы все время стираем одежду, стараясь выглядеть опрятно, а зря! Новую коллекцию джинсовой одежды бренда Nordstrom украшает растрескавшееся и затвердевшее грязевое покрытие. Стоимость странных новинок стартует от 400 долларов.

14. Белье напоказ


Нижнее белье поверх одежды.

Нижнее белье поверх одежды.

Всем известно, что красивое нижнее белье здорово поднимает настроение и самооценку. Так зачем же прятать его от окружающих, подумали дизайнеры и предложили главным модницам носить его поверх одежды. Теперь на улицах городов можно увидеть девушек с кружевными бра, надетыми поверх регланов и футболок или спортивными топами, красующимися на туниках и блузах.

15. Юбка со штанами


Платье поверх брюк.

Платье поверх брюк.

Капуста, скажете вы, взглянув на снимки. А вот и нет, носить юбку или платье поверх джинсов и штанов стало модным. В целом, подобные образы могут выглядеть довольно свежо и необычно, если грамотно сочетать фактуры и фасоны, если же нет - образ получится неаккуратным и тяжелым.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





15 современных модных трендов, которые выглядят странно и нелепо

И не забудьте:
15 современных модных трендов, которые выглядят странно и нелепоПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх