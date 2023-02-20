Самые грустные и страшные мультики для советских детей от «Союзмультфильма»

Одна из популярных тем, охотно обсуждаемая сегодня в сети – это советские мультфильмы. Позитивность, четко расставленные моральные акценты и высокий профессиональный уровень «старой школы» до сих пор является образцом. Однако, оценивая детские впечатления с точки зрения взрослого человека, многие пользователи вспоминают откровенно страшные и печальные произведения, которые должны были пробудить в малышах доброту и умение сострадать, но, судя по реакции выросших детей, порой вызывали только ужас и слезы. Правда, запоминались такие «тяжелые уроки от Союзмультфильма» на всю жизнь. В этом обзоре - подборка мультфильмов, которые являются лидерами подобных обсуждений.
Грустные пингвины
Кадр из м/ф «Приключения пингвиненка Лоло», 1987 год
Очень часто как пример мультфильма, над которым они плакали в детстве, пользователи называют русско-японскую ленту «Приключения пингвиненка Лоло», который, кстати, после принятия «Закона об информации» получил в нашей стране оценку «6+». Это достаточно странно, так как кроме опасных приключений, в которые попадают двое смелых пингвинят, ближе к концу при нападении браконьеров гибнет их отец. Интересно, что в Америке, которую принято обвинять в продуцировании жестокого контента, это произведение наших мультипликаторов было серьезно «обрезано». Цензура полностью убрала кадры, где показана кровь (в сцене гибели пингвинов от выстрелов браконьеров) и все, что было связано со смертью персонажа. После переделки фраз за кадром получился позитивный вариант концовки этой истории, который не заставляет маленьких зрителей рыдать.
Кадр из м/ф «Пингвины», 1968 год
Настоящей трагедией сегодня выглядит мультипликационный фильм 1968 года «Пингвины». Даже пересказ сюжета звучит очень тяжело. Это история о пингвине, яйцо которого заменили на камень, а он все равно пытался его высидеть и даже утонул в море, пытаясь спасти своего ребенка, который никогда бы не родился. Подобное действительно способно вывести из равновесия даже не очень чувствительных детей (и не только детей, кстати). Хотя, возможно, все зависит от восприятия. Кто-то вспоминает «Пингвинов» как грустный, но очень светлый мультфильм.
Собачки – верные и брошенные
Кадр из м/ф «Верните Рекса», 1975 год
Тема домашних питомцев всегда очень трогательна. Мультфильм «Верните Рекса», созданный на киностудии «Союзмультфильм» в 1975 году, многие вспоминают как самый любимый, хотя и признаются, что он заставлял поплакать. Гибель верного пса, который спас мальчика в холодной воде, но сам не выжил – это только начало истории. Затем разворачивается почти детективная интрига с поиском нового друга. Щенка в память назвали Рексом, он тоже, как и прежний пес, учится с маленьким хозяином играть в хоккей, так что конец воспринимается в принципе хорошо. Оценивая мультфильм с позиции взрослых людей, пользователи сходятся во мнении, что он учит отпускать тех, кто уходит от нас.
Кадр из м/ф «До свидания, овраг!», 1981 год
«До свидания, овраг!». Эта кукольная экранизация одноименной повести Константина Сергиенко вышла, несомненно, очень мрачной. Темноватая цветовая гамма вполне соответствует характеру истории. Стая бездомных дворняжек в овраге, их грустные истории, автофургон с клеткой и ловцы собак – все атрибуты фильмов о брошенных друзьях здесь налицо. То, что в конце маленького песика Крошку все-таки спасают от страшной участи и забирают в новый дом, уже не добавляет мультику оптимизма. Как писали советские критики в достаточно положительном отзыве, это «фильм, где в небольшом дидактическом опоясывающем слое заключена «собачья версия» горьковского «На дне». Наверное, такие истории нужны, но именно эта вспоминается сегодня большинством людей как слишком беспросветная.
Кадр из м/ф «Варежка», 1967 год
Немой кукольный мультфильм «Варежка» помнят почти все, выросшие в СССР. Лента была снята очень давно – в 1967 году режиссером Романом Кочановым. Этот маститый корифей нашей мультипликации создал, кстати, еще «Чебурашку» и «Тайну третьей планеты». История о девочке, которая так хочет иметь собачку, что играет во дворе с варежкой, на самом деле невероятно трогательна. Наверное, с одним только «но»: гораздо полезнее она для родителей, которые порой не могут услышать своих детей. Возможно, что, восприняв это послание в нежном возрасте, поколение, выросшее на таких мультфильмах, совершает сегодня меньше ошибок при общении со своими чадами. «Варежку» же многие вспоминают как один из самых грустных моментов своего детства.
Мамонты и динозавры
Кадр из м/ф «Про мамонтенка», 1983 год
Вернее, конечно, мамонтята. Только очень черствые дети не плакали под песенку «По синему морю, к зелёной земле…», однако сегодня все почти забыли еще одну ленту на тему вымерших животных. Знаменитую «Маму для мамонтенка» 1981 года пользователи в список грустных мультиков даже не включили, там ведь закончилось все хорошо (хоть и хочется плакать, как вспомнишь). А вот кукольная лента 1983 года «Про мамонтенка» гораздо менее позитивна. В ней малыш, пытаясь спасти цветочек, теряет маму и замерзает. Единственный выход из ужасающего эмоционального тупика – объяснить себе и детям, что это – предыстория знаменитого и всеми любимого шедевра, где все закончится хорошо. Оба мультфильма сняли в честь найденного в Магаданской области ископаемого детеныша, которому дали имя Дима. Если вам еще не грустно, можно добавить, что песенка Мамонтенка в настоящее время является неофициальным гимном учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Кадр из м/ф «Гора динозавров», 1967 год
Очень тяжелые воспоминания остались у всех, кто в детстве смотрел рисованный мультипликационный фильм «Гора динозавров». Гибель маленьких динозавриков, которые не могут вылупиться из яиц, так как скорлупа вдруг стала слишком толстой, конечно, можно воспринять как версию причины исчезновения динозавров, но трагизм сцены затмевает научно-популярную подоплеку: «Эй, скорлупа, мне нужно вылупляться! Выпусти меня! Я приспособлюсь, честное слово!»…
Пугающая классика
Конечно, среди литературных произведений для детей есть много грустных и порой слишком нравоучительных. Можно вспомнить здесь «Льва и собачку» Льва Толстого и сказки Андерсена, однако не всегда экранизации способны были вызвать многочасовые рыдания юных зрителей. А вот некоторые, казалось бы, и не самые страшные, иногда доводили до настоящих истерик. Обсуждение детских воспоминаний в сети позволяет понять, что некоторые мультфильмы действительно вызывали схожую реакцию у многих.
Кадр из м/ф «Вересковый мед», 1974 год
Баллада Роберта Льюиса Стивенсона «Вересковый мед» является классикой мировой литературы и изучается в школе. Но, надо отдать должное советским мультипликаторам, в 1974 году им удалось создать действительно особый фильм, который до сих пор помнят и любят. Его особая мрачноватая атмосфера в детстве воспринималась невероятно остро и западала в душу надолго.
Кадр из м/ф «Халиф-аист», 1981 год
Сказка Вильгельма Гауфа «Халиф-аист», написанная почти 200 лет назад, тоже является достаточно мрачной. Однако мультфильм, созданный по ее мотивам в 1981 году, до сих пор бьет рекорды по детским страхам. Очень многие признаются, что слово «мутабор» и сегодня, уже у взрослых и уравновешенных людей, вызывает необъяснимый ужас.
Кадр из м/ф «Девочка со спичками», 1996 год
История девочки, которая замерзает на улице, – один из самых трагичных рассказов Андерсена. Работа белорусских аниматоров в полной мере смогла передать настроение классика-сказочника, который был очень скуп на хорошие концы и порой, кажется, просто ненавидел своих героев (если судить по тому, что он с ними творил). Мультфильм, появившийся уже в конце 90-х, сегодня многие помнят.
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