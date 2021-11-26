Семейный врач велел жевать сушеную гвоздику… Потрясающий эффект!

Кто бы мог подумать... Наверное, у каждого из нас на кухне хранится баночка сушеной гвоздики. Чаще всего эту пряность используют зимой, когда наступает сезон холодов и хочется согреться кружечкой горячего глинтвейна. Оказывается, гвоздику можно использовать не только в кулинарных целях. Она нашла свое применение в медицине, пряность успешно используют для лечения и профилактики множества болезней.

Польза сушеной гвоздики

В гвоздике содержится огромное количество полезных веществ, давайте посмотрим на ее составляющие:

витамины группы В (В1, В2, В3, В4, В6 и В9), витамин С, витамин Е, витамин К

минералы: калий, кальций, натрий, магний, фосфор, железо, марганец, медь, селен, цинк

омега–3 и омега–6 полиненасыщенные жирные кислоты

эфирное масло, которое содержит эвгенол, кариофиллен и иланген

Борется с болезнетворными микроорганизмами

Пряность широко используется в медицине для борьбы с золотистым и белым стафилококком, дифтерийной палочкой, возбудителем сибирской язвы и даже с туберкулезной палочкой. Гвоздику рекомендуют применять для профилактики гриппа.

Антигельминтное средство

Исследования, которые проводились на домашних животных, показали, что гвоздика — эффективное средство против аскаридоза.

Китайская медицина уже давно рекомендует эту пряность для борьбы с паразитами.

Стимулирует выработку пищеварительных соков

Это свойство пряности очень полезно людям, которые страдают от гастрита с пониженной кислотностью, гвоздика способствует повышению аппетита. Но она категорически противопоказана тем, кто страдает от повышенной кислотности и язвы желудка.

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Налаживает работу желудочно-кишечного тракта

Гвоздику применяют для лечения заболеваний прямой кишки, печени, при метеоризме и воспалении толстого кишечника.

Поддерживает здоровье ротовой полости

Гвоздика славится своим обезболивающим эффектом, она способна снять зубную боль. Также она поддерживает здоровье ротовой полости: помогает справиться с воспалением десен (гингивитом) и язвочками (стоматитом). Также это прекрасная альтернатива жевательной резинке, пряность прекрасно освежает дыхание.

Поддерживает в тонусе нервную систему

Пряность обладает успокаивающим свойством. Не зря из экстракта гвоздики делают успокоительные лекарства.

Не дает раку прогрессировать

Гвоздика замедляет процесс развития раковых клеток, это происходит благодаря содержанию в ней эвгенола.

Тонизирует и снимает спазмы

Интересно, что от дозировки пряности зависит ее влияние на организм. С одной сотроны, она снимает желудочно-кишечные спазмы, а с другой — приводит в тонус мышцы матки. Также гвоздика способна повышать давление.

Как применять гвоздику

Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, можно использовать любимый многими глинтвейн. Но варить его стоит по особому рецепту. Чтобы извлечь из гвоздики максимум пользы, ее нужно настаивать в течение нескольких недель.

Возьмите пол-литра красного вина (важно взять настоящее вино, а не изготовленное из порошка) и поместите в бутылку 5 бутонов гвоздики, если любите, можете добавить и корицу. Закройте бутылку и поставьте ее в темное место на 3 недели. Такой настой необходимо принимать по 1 ч. л. с чаем от 1 до 3 раз в день.

Если вы страдаете от проблем полости рта, вам стоит жевать бутоны пряности.

Чтобы простимулировать пищеварение, разжевывайте по 1–2 бутона гвоздики за 15 минут до приема пищи. Но учтите, что людям с повышенной кислотностью и язвой желудка гвоздика противопоказана.

Чтобы избавиться от гнойников и фурункулов, нанесите на пораженную область 1 каплю концентрированного эфирного масла гвоздики. Для проблемной кожи очень эффективными считаются ванны с маслом гвоздики.

Не покупайте слишком сухую гвоздику, в такой пряности, скорее всего, нет полезных эфирных масел. Вы можете проверить ее качество, просто опустив пряность в стакан с водой. Настоящая гвоздика будет плавать вертикально (ножкой вниз) либо просто опустится на дно. Если же гвоздика плавает горизонтально, значит, полезные эфирные масла уже испарились.

Иногда народные методы лечения оказываются намного эффективнее дорогостоящих препаратов. Надеемся, что вы проверите действие этой полезнейшей пряности на практике и порадуетесь результату.

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