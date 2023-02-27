10 жирных продуктов, от которых организму сплошная польза

Перепроверив данные, ученые пришли к выводу, что некоторые насыщенные жирами продукты не только можно, но и нужно возвращать в свой рацион, иначе не оберешься проблем со здоровьем.



Авокадо







Источник изображений: Trendymen.ru





Сыр

Сыр необычайно питателен. И это

Черный шоколад

Это один из тех редких продуктов, вкус которого не менее прекрасен, чем его положительные качества. В черном шоколаде содержится 65% жира, 11%



Необходимо, однако, помнить, что речь идет лишь о высококачественном черном шоколаде, состоящем, как минимум, на 70% из какао-бобов.

Яйца

Какое-то время назад яйца провозгласили вредной едой, поскольку в их желтках содержится чересчур много холестерина (в 1 яйце — 71% от рекомендуемой дневной дозы).





Рыба жирных сортов

В полезности жирных сортов рыбы, таких как лосось, форель, скумбрия, сардины и сельдь, не сомневается

Орехи

Орехи представляют собой один из самых щедрых подарков природы. Помимо замечательного вкуса, они славятся высоким содержанием клетчатки и растительного белка отменного качества. В них полно витамина Е, который называют «витамином красоты», и магния, который

Сливочное масло

Сливочное масло почти полностью представляет собой чистый жир, половина которого — насыщенные жиры. Однако жирные кислоты из масла показали себя отличными помощниками здоровья. В масле от вскормленных травой коров также содержатся ценные питательные вещества, такие как витамины, А и К2. В целом, жители стран с развитым молочным хозяйством, где коровы





Оливковое масло первого отжима

Еще один жирный продукт, о пользе



Также доказана способность оливкового масла снижать уровень «плохого» холестерина, понижать кровяное давление и защищать от всевозможных болезней сердечно-сосудистую систему.

Кокосы и кокосовое масло

Кокосы и полученное из них масло содержат 90% насыщенных жиров, что делает их богатейшим на планете источником данного вида жиров. Однако народы, ежедневно потребляющие данный продукт в больших количествах, не

Жирный йогурт

Забудьте о созданных для моделей и балерин ноль-процентных водянистых йогуртах. Наиболее полезным (и вкусным, признаем это) является именно жирный йогурт. Он содержит все присущие жирным молочным продуктам питательные вещества, и, помимо того, необычайно полезные бактерии-



Следует, однако, с осторожность выбирать правильный живой йогурт: он не должен содержать вредных добавок (сахара, вкусовых и ароматических усилителей, загустителей и прочего), а его срок хранения должен быть небольшим. В противном случае, вы покупаете напичканный консервантами и ароматизаторами продукт, весьма далекий от названия «здоровый».







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И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Сыр необычайно питателен. И это неудивительно , учитывая, что целый стакан молока уходит на изготовление одного ломтика сыра. В сыре содержится кальций, витамин В12, фосфор, селен и все группы питательных элементов. Толстый ломтик сыра содержит 6,7 г белка, столько же, сколько 1 стакан молока. И, как и все жирные молочные продукты, сыр содержит полезные жирные кислоты, положительно влияющие на здоровье.Это один из тех редких продуктов, вкус которого не менее прекрасен, чем его положительные качества. В черном шоколаде содержится 65% жира, 11% клетчатки и более 50% рекомендуемой дневной дозы железа, магния, меди и марганца. А по количеству антиоксидантов он превосходит даже знаменитую чернику. Исследования также подтвердили, что люди, регулярно потребляющие черный шоколад, имеют на 50% меньше шансов умереть от сердечных болезней по сравнению с теми, кто его не ест. Другие исследования показывают эффективность шоколада в улучшении работы головного мозга и защите от пагубного влияния солнечных лучей.Необходимо, однако, помнить, что речь идет лишь о высококачественном черном шоколаде, состоящем, как минимум, на 70% из какао-бобов.Какое-то время назад яйца провозгласили вредной едой, поскольку в их желтках содержится чересчур много холестерина (в 1 яйце — 71% от рекомендуемой дневной дозы). Однако последние исследования показали, что холестерин из яиц у большинства людей не влияет на уровень холестерина в крови. Яйца реабилитированы и вновь провозглашены одним из наиболее питательных продуктов на Земле. В них содержатся все необходимые человеку питательные элементы, включая витамины и минералы, а также защищающие зрение антиоксиданты и необходимый для мозговой активности элемент холин, который недополучают около 90% людей.В полезности жирных сортов рыбы, таких как лосось, форель, скумбрия, сардины и сельдь, не сомневается уже никто. В них содержатся ценные омега-3 жирные кислоты, белок высокого качества, а также все виды питательных элементов. Те, в чьем меню постоянно присутствуют эти виды рыбы, имеют гораздо меньше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, старческого слабоумия и многих других распространенных болезней.Орехи представляют собой один из самых щедрых подарков природы. Помимо замечательного вкуса, они славятся высоким содержанием клетчатки и растительного белка отменного качества. В них полно витамина Е, который называют «витамином красоты», и магния, который большинство людей недополучают. Грецкий орех, миндаль, макадамия, фундук — выбирайте на свой вкус по отдельности, или все вместе. Но помните, что полезными являются только не прошедшие термическую обработку цельные орехи. 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Помимо изобилия витаминов Е и К, оно содержит мощнейшие антиоксиданты, способные устранять воспаления и улучшать качество крови.Также доказана способность оливкового масла снижать уровень «плохого» холестерина, понижать кровяное давление и защищать от всевозможных болезней сердечно-сосудистую систему.Кокосы и полученное из них масло содержат 90% насыщенных жиров, что делает их богатейшим на планете источником данного вида жиров. Однако народы, ежедневно потребляющие данный продукт в больших количествах, не показывают высокий уровень смертности из-за болезней сердца и не склонны к ожирению. Кокосовый жир отличается от всех других жиров, ибо представляет собой жирные кислоты среднего звена, перерабатывающиеся организмом особенным образом. Эти жирные кислоты поступают прямиком в печень, где могут преобразовываться в кетоновые тела. Ученые приписывают этим жирам такие способности, как уменьшение аппетита, ускорение обмена веществ, и даже помощь в лечении болезни Альцгеймера.Забудьте о созданных для моделей и балерин ноль-процентных водянистых йогуртах. Наиболее полезным (и вкусным, признаем это) является именно жирный йогурт. Он содержит все присущие жирным молочным продуктам питательные вещества, и, помимо того, необычайно полезные бактерии- пробиотики , которые позаботятся не только о вашем здоровье, но и о красоте. Клинические исследования доказали, что, улучшая пищеварение, йогурт помогает коже и волосам оставаться чистыми, здоровыми и молодыми. Кроме того, он эффективен в борьбе с лишним весом.Следует, однако, с осторожность выбирать правильный живой йогурт: он не должен содержать вредных добавок (сахара, вкусовых и ароматических усилителей, загустителей и прочего), а его срок хранения должен быть небольшим. В противном случае, вы покупаете напичканный консервантами и ароматизаторами продукт, весьма далекий от названия «здоровый».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: