10 необычных дач со всего мира, которые поражают воображение

Дачи становятся всё более популярными, некоторые их даже не покупают, а арендуют на время летних каникул, чтобы как можно больше времени проводить на свежем воздухе. И всё же, иметь свою дачу мечтают многие. Хочется, чтобы на ней было уютно, удобно и при этом сам дом отражал индивидуальность и был очень уникальным.
1. Корабль
Очень яркий объект. /Фото:rg.ru
Один из популярных видов строительства домов — это дома-корабли. И когда такой подход используют для создания частного дома, он всегда выглядит интересно и уникально. В основном такие дома строят обычные люди, которые не имеют специального образования, потому что современные дизайнеры больше стремятся к созданию минимализма, да и в целом этот проект может стоить довольно дорого. Но если есть желание, его вполне можно воплотить в реальность и самому, как например, дом в Кемеровской области. Высота дома составляет девять метров, а длина четырнадцать, есть три этажа, последний из которых это чердак. На первом этаже расположилась большая кухня, туалет и даже баня, которая должна была изначально иметь такую форму корабля, но позже она стала полноценным домом. А на втором этаже гостиная и три спальни. На чердаке сделана оранжерея.
2. Камень
Дом камень внутри /Фото:ria.ru
Дом, сделанный в камне, это всегда очень оригинальное и красивое строение, поскольку такой природный материал уже уникален по своей форме, цвету и текстуре, искусственно повторить подобный шедевр будет сложно.огромных валунов. Рядом с домом располагается природное углубление в земле, которое обустроили под бассейн. Сейчас дом отдан под здание музея из-за большого наплыва туристов, в нем поставлены пуленепробиваемые окна и высокий забор. Высота потолков составляет почти два с половиной метра, имеется большой камин. Однако, внутри дом небольшой, на первом этаже расположены лишь прихожая, кухня и совсем небольшая гостиная, а на втором спальня. Все стены внутри неровные, имеют форму камней, которые не удалось подточить, потому и вся мебель либо сделана на заказ, либо прилегает неплотно.
3. Перевёртыш
Удивительный дом /Фото: ВКонтакте
Перевёрнутые визуально дома - это тоже одна из интересных архитектурных фишек. Такой приём со стороны выглядит очень экзотически, хотя внутри всё обычно расположено стандартно. Такая дача расположена и в Казани, этот дом стоит на своей остроконечной крыше, словно на ножке, как торшер. Внешняя отделка дома такая же, как была бы у него, стоит он на четырёх опорах, имеются колонны, балюстрады и много пик. В основании дома, где должен быть фундамент, располагается прихожая, от которой уже ведёт лестница в саму жилую часть дома. В доме есть холл, кухня, балкон и место для будущего бассейна, также отделена спальня. Но этаж у дома всего один, есть выход на плоскую крышу.
4. Круг
Современный дом /Фото:cian.ru
Во Франции существует круглая дача, она расположена посреди леса на милой опушке. Смотрится этот дом очень стильно и современно, да и повторить его у себя при желании и умении строителей не составит труда. Дом небольшой, его диаметр составляет почти пять с половиной метров, и в нём размещается только душ с туалетом и сама спальня. Но этого вполне достаточно, чтобы провести время в лесу на одни выходные, а если хочется построить у себя на участке такое сооружение, то он вполне может стать гостевым домом в будущем. Его панорамные окна открываются полностью, располагаясь на специальных рельсах, чтобы подышать свежим воздухом сразу после пробуждения.
5. Землянка
Очень уютно в землянке. /Фото:houzz.ru
Прекрасный вариант экономичного дома прямо в земле, словно дом Хоббитов из фильма «Властелин колец». Такой дом обойдётся совсем недорого, как и его создателю из Великобритании. Его можно выкопать и самому, только нужно будет хорошо укрепить стены и сделать прочную крышу. Можно сделать его на холме с более округлыми склонами и тогда они и станут скатами крыши, покрытыми зеленью. Стены можно укрепить глиной и покрыть соломой для теплоизоляции, как в оригинальном строении. Внутри всё, конечно, стоит отделать деревом, чтобы не терять связь с природой, но вот крышу всё-таки стоит покрыть каким-нибудь изолирующим материалом, чтобы она не протекала. Внутри поместится отличный камин, а сверху, если не хочется отапливать дом дровами, можно расположить солнечные батареи. Это идеальное место для уединения и отдыха в тишине.
6. Дом-ракушка
Безграничный полёт фантазии /Фото:dzen.ru
А если хозяева очень любят море, то им подойдёт дом в форме ракушки, например, такой располагается в Свердловской области. Ни снаружи, ни внутри дома нет никаких острых углов, а также и стандартных в нашем понимании окон. Вместо них, на каждом выступе ракушки сверху располагаются стёкла, а также одна из стен имеет панорамный вид от крыши до пола, потому естественное освещение в доме основное. В нём располагается целых три этажа. На первом библиотека, большой холл и рабочая зона, далее гостиная и столовая, и завершает всё спальня наверху, ведёт по этажам лестница, сделанная из камня. Все стены отделаны мозаикой и перламутровой штукатуркой в морской тематике.
7. Плавающий дом
Вариантов таких домов очень много /Фото:m.russian.alibaba.com
Плавающий дом - это новая тенденция среди дачников, такое сооружение очень удобное — вышел утром и можно сразу окунуться, если погода позволяет. На таком доме вполне можно переплывать с одного берега на другой. В открытое море, конечно, выйти не получится, но на нём вполне реально плавать. Хотя, не стоит путать его с яхтой, это разные вещи, у него классическая форма и имеются четыре стены. Пример такого дома можно найти в Москве и во множестве прибрежных зон. Его ширина и площадь превышают размеры стандартной яхты, и внутри помещается всё необходимое для постоянного и комфортного проживания: спальня, кухня и гостиная, а высота потолков составляет два с половиной метра. Вся работа таких домов, которые намного дешевле яхт, осуществляется на солнечных батареях, расположенных на крышах, аккумуляторах и автономном питании.
8. Дом на дереве
Технологичный дом. /Фото:YouTube
Домики на дереве подходят не только для детских игр, на большом старинном дереве вполне поместится и обычный стандартный дом, в котором будет комфортно проживать. Пример такого дома находится в Новой Зеландии, для большей прочности он наполовину расположен на дереве, а на половину на склоне горы. Кроме его экологической оставляющей, он ещё и крайне высокотехнологичный. В доме есть специальный подъёмный мост и выдвижная площадка в передней части, где расположено джакузи, пульт от них расположен на самом дереве. Так можно наслаждаться удивительно красивыми видами, что открываются на долину с высоты. Площадь дома небольшая, двенадцать квадратных метров.
9. Замок
Невероятная красота /Фото:volg.mk.ru
Что может быть прекраснее, чем переехать в собственный замок, который построен по оригинальному проекту и оборудован всем необходимым, не то, что было в средние века. Такой есть, например, в Волгограде, дом имеет пять этажей, хотя сам его фундамент небольшой, внутри есть четыре спальни и ванная комната.
10. Дом-шишка
Какие прекрасные виды. /Фото:sdoclub.ru
Ещё немного лесной тематики можно добавить, соорудив на своём участке дом-шишку. Это довольно популярный дизайн в Италии. Такие дома, словно ульи, располагаются прямо на стволах деревьев. Дом можно облицевать черепицей из дерева, чтобы сохранить его экологичный посыл. Как же до такого дома добираться? Для этого в Альпах, где построен, например, подобный дом, располагается длинный мост, ведущий прямо к входной двери. Внутри поместилось целых три этажа, в спальне есть панорамное окно, в целом всё остекление в доме такое, которое располагается на самой крыше этого строения.
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