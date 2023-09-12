Как выглядят самые известные стулья в истории, ставшие иконами дизайна

Среди исследователей в области дизайна гуляет шутка, что у каждого известного дизайнера есть свой «иконический» стул. В каждой шутке есть доля правды: дизайн как вид деятельности направлен на создание удобных, доступных, но при этом эффектных вещей для обычных людей. Именно поэтому стулья для дизайнеров были и остаются интереснейшим объектом проектирования - ведь требуют учитывать особенности человеческого тела, тонкости производства и веяния моды.
Венский стул братьев Тонет
Венский стул.
Thonet № 14 был создан Михаэлем Тонетом в 1850 году и по сей день считается одним из самых эргономичных и удачных с точки зрения производства дизайнерских решений - стул состоял всего из шести деталей, собиравшихся с помощью винтов, без использования клея, а сами эти детали изготавливались из обработанной паром древесины. Говорят, что эти стулья преспокойно переживали падение с Эйфелевой башни – такими качественными они были. Венские стулья стали настоящей революцией в мебельном производстве. Они поставлялись в разобранном виде, что вкупе с их легкостью и прочностью делало доставку дешевле. Кроме того, фирма выпускала каталоги, позволяющие потребителям создать собственный вариант стула, сочетая предложенные формы спинок, ножек и сидений.
Hill House Чарльза Ренни Макинтоша
Стул Макинтоша.
Яркий представитель шотландского модерна, ключевая фигура «четверки Глазго», Макинтош в своем творчестве сочетал новаторскую азиатскую эстетику с отсылками к предметному миру средневековья. Свои легендарные стулья с необычно высокой спинкой он спроектировал для дома издателя Уолтера Блэки в Хеленсбурге. Сама постройка и остальные детали интерьера (в соавторстве с супругой, Маргарет Макдональд) тоже придуманы Макинтошем. Подобный подход – когда один и тот же автор или коллектив создает все, от планировки здания до вилок и дверных ручек – был в то время инновационным и заложил основы для дальнейшего развития средового и предметного дизайна.
Красно-синий стул Геррита Ритвельда
Красно-синий стул.
Геррит Ритвельд – архитектор и промышленный дизайнер, чья биография тесно связана с деятельностью группы «De Stijl» - первых ласточек дизайна модернизма. В 1918 году он сконструировал знаменитый красно-синий стул – правда, красно-синим его творение стало только спустя пять лет, под влиянием идей Пита Мондриана. Основатель группы «De Stijl» считал, что упорядочить мир после хаоса и кошмара Первой мировой войны возможно, подарив людям принципиально новую предметную среду – перекрасить все в пять основных цветов и сделать строго прямоугольным. Этот подход к проектированию получил название «неопластицизм», однако ярче выражен скорее в живописи самого Мондриана, нежели в проектах и постройках других членов группы, адаптировавших его радикальные идеи для реального мира. Ритвельд мечтал, что стул будет запущен в массовое производство, однако его работа (как и многие произведения ранних модернистов) считалась чем-то вроде скульптуры или выраженного в материале манифеста. Возможно, здесь сыграло роль и принципиальное «неудобство» стула – Ритвельд считал, что мебель должна держать человека в тонусе, не позволять расслабиться.
Zig-zag Геррита Ритвельда
Зигзагообразный стул.
Еще одно творение Ритвельда – это зигзагообразный стул, пожалуй, самое необычное из модернистских произведений мебельного дизайна. Одним из первых Ритвельд задумался о создании стула без задних ножек. Благодаря своей необычной форме «зиг-заг» часто становился главным героем художественных фотосъемок – например, попал в объектив к Карлу Лагерфельду. Несмотря на кажущуюся невесомость и нерациональность, стул устойчив и прочен – все благодаря идеально выверенной конструкции.
«Василий» Марселя Бройера
Василий.
«Василий» - культовый объект, связанный с историей школы Баухаус, где – впервые в истории – готовили профессиональных промышленных дизайнеров. Как и все дизайн-иконы, этот стул, основу которого составляют стальные трубки, быстро оброс домыслами и легендами. Есть мнение, что Бройер придумал его, глядя на форму велосипеда – как и многие его коллеги, он ездил на работу на велосипеде. Изначально «Василий» так не назывался и получил имя только при перевыпуске в шестидесятые годы в честь художника Василия Кандинского, также преподававшего в Баухаусе.
Самые копируемые стулья в мире - Eames DSW Чарльза и Рэй Имз и Ant Chair Арне Якобсена
Стул Имзов.
Стул Арне Якобсена.
Стул Eames DSW по дизайну супругов Чарльза и Рэй Имз – первый пластиковый стул, изготовленный промышленным способом. Он был представлен на суд публики в 1948 году и с тех пор не теряет своей актуальности, его многократно перевыпускали, копировали, цитировали… Сам по себе он вдохновлен силуэтом Эйфелевой башни. «Муравей» Якобсена, в свою очередь – эталон скандинавского модернизма, поскольку сочетает в себе лаконизм, биоморфизм, тепло формованной фанеры и блеск стали, то есть – все то, за что мы любим скандинавскую школу. Оба этих шедевра послевоенных лет безупречно удобны и не требуют больших производственных затрат.
Пластмассовый мир победил: Tulip Chair Ээро Сааринена, стул Panton Вернера Пантона и Louis Ghost Филиппа Старка
Tulip Chair Ээро Сааринена.
«Тюльпан» Сааринена – конструкция, призванная, по словам критиков, «грациозно соединять сидящего человека с полом». Действительно, форма этого пластикового стула невероятно изящна – однако напоминает скорее бокал для вина, нежели цветок.
Стул Вернера Пантона.
Работа с пластиком заинтересовала дизайнеров после Второй мировой войны, и хотя самые интенсивные эксперименты пришлись скорее на семидесятые, еще в пятидесятых годах Вернер Пантон увлекся идеей создания монолитного пластикового стула, обладающего эффектной, будто бы текучей формой, но не в ущерб прочности и устойчивости. Однако больше сорока лет получалось в основном «в ущерб». Первые модели он представил в 1960 году, долго искал фирму, готовую запустить этот стул в промышленное производство, но когда первые экземпляры добрались до потребителей, в ответ посыпались жалобы – жесткая полиуретановая пена оказалась слишком хрупкой. Лишь в конце девяностых мечта дизайнера сбылась, и теперь стул Panton выполняется из пропилена в различных цветах.
Louis Ghost Филиппа Старка.
Еще один пластиковый шедевр – это Louis Ghost главного дизайнера французского постмодернизма Филиппа Старка. Во многих своих проектах он обращается к исторической памяти и размышлениях о том, как образы прошлого врастают в массовую культуру. Поэтому он использует историческую форму мебели (классическое кресло в стиле Людовика XVI) и самый «попсовый», дешевый материал – прозрачный пластик, как бы намекая на призрачность всего того, что связано с былыми временами. Несмотря на кажущуюся эфемерность, «призрак» очень прочный – дизайнер утверждает, что эти стулья сломать невозможно.
Текст: Софья Егорова.
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