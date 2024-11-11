Как выглядят дома и квартиры в самом дорогом городе мира

1. Почему недвижимость Гонконга самая дорогая в мире

Гонконг имеет один из наименее доступных рынков жилья в мире.

Человейники в жилых районах Гонконга.

Элитное жилье в Гонконге также имеется.

На Пике Виктория цены на недвижимость и аренду просто заоблачные.

2. Пример квартиры из разряда дорого и эксклюзивно

За квадратный метр в элитном доме придется выложить около 250 тыс. дол.

Пятикомнатная квартира в этом доме стоит 87 млн долларов.

3. Маленькая роскошь

Хорошо укомплектованные квартиры-студии считаются роскошным жильем.

Многофункциональное пространство оформляется только лучшими материалами и качественной мебелью. | Фото: revistamomentos.co.

Небольшая нано- квартира в хорошем доме обойдется не менее 1 миллиона долларов. | Фото: bigstockphoto.com.

Многофункциональная мебель делает жилище комфортным и удобным. | Фото: malay.news.

4. Особенности строительства многоэтажных жилых домов в Гонконге

Гонконг может разрастаться лишь в высоту. | Фото: revistamomentos.co.

Жилые высотки Гонконга плотно пристроены друг к другу. | Фото: malay.news.

Даже если в квартире имеется скромный балкон, то он выходит на соседский. | Фото: gamejolt.com.

5. Крошечные «гробовые» апартаменты в Гонконге

Шокирующая теснота «гробовых» апартаментов в Гонконге. | Фото: revistamomentos.co.

Не все могут позволить снять приемлемое жилье. | Фото: wallpapers.media.

В «комнатах-гробах» площадью 3-4 кв. метра живут целыми семьями. | Фото: gamejolt.com.

Эта кухня, совмещенная с санузлом, рассчитана на несколько жильцов «гробовых» комнат.

6. «Клеточные дома» в Гонконге

Несколько десятков тысяч гонконгцев живут просто в клетках .

Ночлежки для самых бедных тоже не бесплатны.

Если не хватило клетки, придется жить просто на двухъярусной кровати.

7. Жизнь в складчину или коливинг (общежития)

В Гонконге много современных общежитий.

Пример обустройства комнаты в современном коливинге.

Общие зоны сближают студентов и единомышленников.