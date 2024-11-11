Как выглядят дома и квартиры в самом дорогом городе мира

Учитывая, что Гонконг один из самых процветающих мегаполисов мира занимает скромных размеров прибрежный район, неудивительно, что он считается городом небоскребов. Мировой финансовый центр настолько перенаселен, что диву даешься, как на площади чуть долее 1 тыс. кв. км удается размещаться более 7,7 млн жителей.
1. Почему недвижимость Гонконга самая дорогая в мире
Гонконг имеет один из наименее доступных рынков жилья в мире.
По данным Департамента рейтинга и оценки Гонконга в первом квартале 2024 г. средняя цена за квадратный метр квартиры/дома составила ошеломляющие 18,6 тыс. долларов США. К сегодняшнему дню в главном финансовом центре мира стоимость 1 «квадрата» немного снизилась, но только из-за хронической нехватки жилья, поскольку даже небоскребы не в состоянии разместить около 6,8 тыс. жителей на 1 кв. километре.
Человейники в жилых районах Гонконга.
А при заоблачной стоимости тех самых квадратных метров даже у неплохо зарабатывающих горожан попросту нет средств на его приобретение. По статистическим данным UBS Global Real Estate Bubble Index 2023, квалифицированному работнику сферы обслуживания, чтобы купить квартиру площадью 60 кв. м, требуется более чем 20 лет, при условии, что весь годовой доход будет откладываться на ее приобретение.
Элитное жилье в Гонконге также имеется.
Несмотря на столь печальные реалии в регионе все-таки имеются и ультрароскошные дома или пентхаусы, правда, доступны они лишь для сверхбогатых людей. Квартиры площадью около 300 кв. метров, если повезет их найти на рынке недвижимости, обойдется около 70-100 млн долларов США. Отдельные дома в элитных районах с восхитительными видами из обширных окон будут стоить на порядок дороже, поскольку к ним еще прилагаются какие-никакие участки земли, а это вообще заоблачная мечта для Гонконга.
На Пике Виктория цены на недвижимость и аренду просто заоблачные.
Интересный факт: Как для арендаторов, так и для покупателей, самым востребованным, а значит и дорогим местом в городе является Пик Виктории. Это самая высокая точка на острове Гонконг, радующая прохладным морским бризом и потрясающими видами. Ради привилегии дышать свежим воздухом и наслаждаться прекрасными панорамами придется выложить в три, а то и в четыре раза больше суммы, чем можно было бы потратить на аренду жилья в элитных районах Лондона, например.
2. Пример квартиры из разряда дорого и эксклюзивно
За квадратный метр в элитном доме придется выложить около 250 тыс. дол.
Пятикомнатная квартира в этом доме стоит 87 млн долларов.
Тем, у кого есть деньги, все же можно найти для покупки просторные дома и квартиры в этом густонаселенном городе. Совсем недавно выставлена на продажу роскошная квартира с пятью спальнями и тремя ванными на Пике Виктории. Она имеет высокие потолки, масштабное остекление, ее площадь составляет 412 кв. м и, что самое необычное для Гонконга, к ней прилагается три отдельные открытые площадки — уединенная лаундж-зона на крыше, большая терраса и частный задний двор. Естественно, и ценник ее впечатляет– 87 млн долларов США.
3. Маленькая роскошь
Хорошо укомплектованные квартиры-студии считаются роскошным жильем.
Многофункциональное пространство оформляется только лучшими материалами и качественной мебелью. | Фото: revistamomentos.co.
Элитная недвижимость всегда доступна для тех, кто может заплатить, но в Гонконге наблюдается повышенный спрос на роскошь в более скромных масштабах. Как правило, квартиры площадью около 20 – 30 кв. метров из дорого сегмента могут похвастаться ультрасовременными деталями. Застройщики обращаются к креативным дизайнерам и специалистам по нано- технологиям, чтобы первые помогли сделать эти крошечные пространства более привлекательными и престижными для их состоятельной клиентуры. Вторые же – наполняют их «умными» системами, специально разработанной многофункциональной мебелью и высокотехнологичным оборудованием.
Небольшая нано- квартира в хорошем доме обойдется не менее 1 миллиона долларов. | Фото: bigstockphoto.com.
Многофункциональная мебель делает жилище комфортным и удобным. | Фото: malay.news.
Авторы Novate.ru, хотели отметить, что подобного рода «коробки» позиционируются как «модные решения кризиса доступного элитного жилья», стоимость которого стартует от 1 млн долларов США.
4. Особенности строительства многоэтажных жилых домов в Гонконге
Гонконг может разрастаться лишь в высоту. | Фото: revistamomentos.co.
Поскольку жить в одном из самых густонаселенных и популярных регионов земного шара стремятся не только сверхбогатые и состоятельные, обычных граждан более чем предостаточно. Вот им то действительно несладко приходится. Конечно же, в Гонконге строятся не только сверхвысокие башни для размещения штаб-квартир, офисов, роскошных ресторанов и отелей. Возведению жилых многоэтажек уделяется должное внимание, но располагаются они вплотную друг к другу, да и квартиры в них могут быть меньше чем «коробки» для состоятельных гонконгцев.
Жилые высотки Гонконга плотно пристроены друг к другу. | Фото: malay.news.
Многоэтажные дома являются наиболее распространенной формой размещения для среднестатистических жителей Гонконга, но и они тесные и переполненные. При этом даже такие жилища купить очень дорого и сложно, поскольку пользуются высоким спросом. Обычные квартиры, как правило, очень маленькие, особенно в популярных центральных районах, а в качестве «запредельной» роскоши является балкон, имеющий вид на соседские окна или балконы.
Даже если в квартире имеется скромный балкон, то он выходит на соседский. | Фото: gamejolt.com.
Учитывая реалии жизни в регионе, горожане давно привыкли к тесным квартирам и небольшим пространствам, поэтому без проблем адаптируются, когда дело доходит до реализации своих жилищных решений. Правда, некоторые альтернативные варианты проживания гонконгцев все же попали в заголовки газет, а их реальные примеры гуляют по Сети.
5. Крошечные «гробовые» апартаменты в Гонконге
Шокирующая теснота «гробовых» апартаментов в Гонконге. | Фото: revistamomentos.co.
Не все могут позволить снять приемлемое жилье. | Фото: wallpapers.media.
За последние несколько лет Сеть переполнилась шокирующими фотографиями, на которых запечатлены гонконгцы, живущие в так называемых «гробовых» домах. Это многоэтажные дома, квартиры которых разделены на множество крошечных помещений. Дошло до того, что предприимчивые владельцы квартир, площадь которых в пределах 35-40 кв. метров делят ее на 20 двухуровневых комнатенок (!), изолированных спальных мест. Кухонные и туалетные блоки обычно также имеют крошечный размер, они являются общими для обитателей нескольких мини-кабинок.
В «комнатах-гробах» площадью 3-4 кв. метра живут целыми семьями. | Фото: gamejolt.com.
Эта кухня, совмещенная с санузлом, рассчитана на несколько жильцов «гробовых» комнат.
По некоторым данным, более 200 тыс. человек живет в настолько стесненных условиях, что многие «счастливчики» даже не могут полностью вытянуть ноги во время сна. При этом клаустрофобные кабинки обходятся арендаторам в несколько сотен долларов в месяц, что для многих очень большая статья расходов. Стоит отметить, что во время пандемии Covid-19 такая скученность народа в невентилируемых более чем маленьких помещениях стала смертельной опасностью.
6. «Клеточные дома» в Гонконге
Несколько десятков тысяч гонконгцев живут просто в клетках.
Ночлежки для самых бедных тоже не бесплатны.
Цены на недвижимость в Гонконге стали неподъемными до такой степени, что самым бедным жителям города ничего не остается делать, как селиться в самых настоящих клетках площадью 1,4 кв. м, которые находятся не в многоквартирных домах, а в каких-то полуподвалах, совсем непригодных для жизни.
Если не хватило клетки, придется жить просто на двухъярусной кровати.
Катастрофическая ситуация с самыми незащищенными слоями общества усугубилась во время пандемии коронавируса, поскольку самоизоляция в этих удушающих условиях жизни была практически невозможна и этих людей вынуждали покидать даже такие убежища.
7. Жизнь в складчину или коливинг (общежития)
В Гонконге много современных общежитий.
Ситуация с жильем в Гонконге стала настолько серьезной, что студенты, путешественники, предприниматели, молодые бизнесмены и начинающие специалисты предпочитают жить вместе, чтобы удержаться в самом востребованном городе Азии. По этой причине стали популярными общежития, которые здесь называют коливинг. Компактные номера рассчитаны на совместное проживание четырех человек, а кровати встроены в основные комнаты, что обеспечивает открытую планировку, давая возможность более свободно передвигаться и иметь место для учебы/работы и общения.
Пример обустройства комнаты в современном коливинге.
Общие зоны сближают студентов и единомышленников.
Все спальные места оснащены индивидуальными запираемыми ящиками, полками для хранения и вешалкой, а также лампами для чтения, рабочим столом и стулом. Предусмотрены и шторы, которые можно задернуть, чтобы обеспечить какое-никакое уединение. Такого рода общежития спроектированы с учетом долгосрочного проживания и являются очень популярными не только среди студентов. Одинокие люди, которые могут спокойно сосуществовать среди большого количества людей, охотно делают выборов в пользу такого рода кампусов. Тем более, что все они предусматривают еще и благоустроенные кухни, столовые, лаундж-зоны, спортивные залы и даже бассейны.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии