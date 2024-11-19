Зачем сыпать в стиральную машину черный перец: 9 классных хитростей для ленивых хозяек

Не любите заниматься бытом? Неудивительно – в мире не так много хозяек, которые получают удовольствие от наведения порядка дома. Однако, если знать некоторые хитрости, выполнение домашних дел действительно может приносить радость. Novate.ru делится своими самыми любимыми лайфхаками, чтобы вы смогли их оценить и активно использовать в быту.
Хитрость 1: Рис против нагара
Насыпьте в кастрюлю рис и сварите его. / Изображение: дзен-канал technotion
Иногда еда подгорает настолько сильно, что даже железная мочалка не может справиться с загрязнениями (или может, но на посуде остаются царапины, которые портят ее эксплуатационные свойства). В такие моменты хочется опустить руки и просто отправить кастрюлю в мусорное ведро, однако делать этого не стоит. Если в вашем шкафчике есть рис, значит, не все потеряно.
Насыпьте в пригоревшую посуду небольшое количество зерен, залейте водой, поставьте на плиту и доведите до кипения. Немного убавьте огонь и подождите, пока рис сварится. После этого отключите плиту и после того, как каша остынет, аккуратно соскребите ее ложкой или лопаткой. Вы удивитесь, но нагар отойдет вместе с рисом, и вам останется лишь ополоснуть кастрюлю.
Хитрость 2: Вода для засохшего печенья
Разогрейте печенье с водой в духовке. / Изображение: дзен-канал technotion
А у вас тоже в вазочке на столе обязательно лежат конфеты и печенье? Так делали еще наши бабушки, чтобы создать дома уютную и гостеприимную атмосферу. Но только если конфеты могут лежать хоть целый месяц, а то и больше, то печенье через несколько дней уже засыхает. К счастью, есть способ, который поможет вернуть их к жизни (особенно актуально, если гости уже на пороге, а к чаю подавать нечего).
Итак, возьмите форму для запекания, сложите в нее печенье, сбрызните водой и отправьте в духовку на 5-10 минут. Этого времени хватает, чтобы лакомство немного размякло и вернуло свою свежесть. Друзья даже не догадаются, какие манипуляции вам пришлось совершить, чтобы угостить их свежим и вкусным печеньем.
Хитрость 3: Разрыхлитель для теста против жира на плите
Разрыхлитель поможет очистить плиту от жира
Чем дольше вы пользуетесь плитой, тем сильнее она покрывается жирными пятнами, каплями и прочими загрязнениями. Особенно плохо обстоят дела, если вы не привыкли мыть плиту сразу после использования – тогда жир засыхает, и его становится очень сложно убирать даже профессиональной бытовой химией.
Если вы уже отчаялись привести плиту в порядок, попробуйте следующий лайфхак: возьмите разрыхлитесь для теста и обильно посыпьте поверхность, предварительно увлажнив ее. Подождите 30-40 минут, чтобы порошок подействовал, и смойте его губкой для посуды. Вот увидите – жир и грязь отойдут без особых усилий.
Хитрость 4: Растительное масло против свекольных пятен
Натрите растительным маслом разделочную доску
Одним из самых любимых корнеплодов советских хозяек всегда была свекла. Спросите у своих бабушек – уверены, они назовут как минимум пять блюд, звездой которых является этот овощ, начиная от традиционного борща, и заканчивая компотом. Но есть у свеклы и одно неприятное свойство, которое напрочь отбивает охоту с ней работать. Яркий корнеплод окрашивает в розовый цвет все, до чего дотрагивается: руки, посуду, разделочную доску. А если последняя еще и сделана из дерева, то ситуация становится патовой.
Не знаете, чем отмыть доску от свекольного сока? Попробуйте обычное растительное масло. Сначала ополосните девайс водой, а затем протрите его ватным диском, смоченным маслом. Розовые пятна исчезнут прямо на ваших глазах, и доска вновь станет чистой.
Хитрость 5: Соль против разбившегося яйца
Посыпьте яйцо, которое разбилось, солью. / Фото: fb.ru
Нечаянно уронили яйцо или смахнули его со стола? Не переживайте, ничего страшного не случилось. Главное – не пытайтесь убрать желток с белком обычной тряпкой или салфеткой, иначе еще больше размажете их салфеткой по полу. Лучше посыпьте яйцо солью и подождите 10-15 минут. За это время соль разрушит структуру белка, он станет тверже, гуще, и его спокойно можно будет убрать с пола бумажным полотенцем, не оставляя никаких следов.
Хитрость 6: Железная мочалка против засора
Используйте железную мочалку для профилактики засоров в раковине
Засор – дело неприятное, но, увы, нередкое. Чуть ли не каждый месяц приходится пробивать трубы с помощью вантуза, бытовой химии или народных средств. Надоело этим заниматься? Тогда расскажем. Как предотвратить появление засоров, чтобы больше не болела голова.
Самый простой вариант – отправить в слив железную мочалку. Да, вы все правильно поняли. Она будет собирать шерсть, волосы, жир и прочие загрязнения, благодаря чему мусор не окажется в трубах. Используйте старую мочалку, которую не жалко выбросить, и периодически меняйте ее.
Хитрость 7: Шарик из фольги для чистого унитаза
Положите в бачок унитаза несколько шариков из фольги. / Изображение: дзен-канал technotion
Пожалуй, одно из самых нелюбимых бытовых дел многих хозяюшек – это уборка унитаза. Уверены, если и найдутся женщины, которые обожают натирать его до блеска, то их количество будет совсем небольшим. И это совсем неудивительно, ведь занятие является долгим и трудозатратным. Впрочем, если знать один хитрый лайфхак, то процесс пойдет быстрее и веселее.
Возьмите фольгу, оторвите несколько кусочков и скатайте небольшие шарики. После этого положите их в сливной бачок на пару часов, чтобы они послужили профилактикой известкового налета. Кстати, шарики можно не доставать – просто периодически их меняйте, чтобы они не теряли полезных свойств. Вуаля – вам больше не придется часами натирать унитаз, чтобы он сиял.
Хитрость 8: Черный перец для стирки
Насыпьте в отсек для порошка черный перец. / Изображение: дзен-канал technotion
Черный цвет является базовым и никогда не выходит из моды. Он стройнит, гармонично сочетается практически со всеми оттенками, является уместным на любом мероприятии и просто дорого выглядит. Увы, несмотря на все преимущества темной одежды, есть у нее и недостатки. С каждой стиркой черный все больше выцветает и тускнеет, и вот уже любимая вещь теряет свою привлекательность и становится грязно-серой.
Чтобы спасти одежду, используйте обычный молотый черный перец, который точно есть на вашей кухне. После того, как вещи постираются, положите в отделение для порошка чайную ложку специи и запустите режим полоскания. Черный перец уберет остатки порошка и кондиционера, благодаря чему на одежде не будет светлого налета.
На заметку: Вернуть вещам черный цвет можно и с помощью кофе. Возьмите глубокую миску, налейте в нее литр горячей воды, добавьте 50 граммов растворимого кофе, хорошо перемешайте и дайте остыть. После этого замочите в полученном растворе чистую одежду на полчаса и высушите на балконе. Кроме того, что кофе вернет полинявшим вещам насыщенный цвет, он еще и придаст им тонкий, приятный аромат.
Хитрость 9: Соль для плетеных изделий
Натрите соленой водой плетеную корзину. / Изображение: дзен-канал technotion
Сейчас плетеные корзинки и прочие подобные изделия являются очень популярными. Их используют для хранения одежды, декора, посуды, полотенец, бытовой химии и пр. Корзинки выглядят стильно, красиво, аккуратно, отлично вписываются в интерьер. Однако они не сильно практичные – перепады температур, чрезмерная влага, а также агрессивная бытовая химия могут повредить материал.
Чтобы очистить такие изделия и продлить срок их службы, используйте обычную соль. Растворите две столовых ложки в литре воды, смочите тряпку и аккуратно втирайте средство в плетение. Корзинки сразу станут намного чище.
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