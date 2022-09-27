Почему о месте захоронения Фредди Меркьюри не знают даже родители: Чего боялся легендарный музыкант

Великий хан Тэмуджин, куда больше известный под титулом Чингисхан, создал величайшую континентальную империю в истории человечества, даже с оговоркой на то, что последними завоеваниями татаро-монгольской империи занимался уже не сам Чингисхан, а его потомки. Тем не менее перед монголами в XIII веке пали огромные территории: Центральная Азия, Китайская империя, практически треть Ближнего востока, практически вся Восточная Европа в лице Руси. Татаро-монголы на юге доходили до Египта, а на западе до Польши и Венгрии.
Чингисхан создал огромную империю. |Фото: mongolnow.com.
Завет Чингисхана был прост: если построить империю от моря до моря, то в мире воцарится порядок. Конечно, Чингисхан при всей своей особенности даже азами политической экономии не владел, потому что Жан-Жак Руссо изобретет ее только в XVIII веке. А потому он не мог знать, что вся его великая феодальная империя по сути держится лишь на его авторитете и не сможет долго просуществовать после его ухода. Но план был хорош, надежен как швейцарские часы: убить всех «плохих», чтобы остались только «хорошие» и тогда будет мир! Не получилось… Но результаты все равно впечатляют! Ведь даже китайская империя пала перед натиском неистовых кочевников. Китайцы, впрочем, расскажут что-нибудь в духе: мы проиграли «варварам» в войне, но победили их при помощи своей культуры… И будут в этом не так уж неправы. И все же: как степной нищей фактически родоплеменной «варварской» Монголии удалось построить такую великую империю?
1. Кочевая экономика и родоплеменная мобилизация
Татары создали огромное войско. |Фото: sciencepop.ru.
Монголы жили в состоянии разложения родоплеменного общества. Это когда «древность» уже почти ушла из общественных и экономических отношений людей, а «средневековость» еще не началась. У родоплеменного общества есть один огромный плюс: огромная мобилизационная способность, так как каждый мужчина в роду де-факто является воином. В случае с кочевыми народами этот факт «усугублялся» еще и спецификой экономики. Монголы не занимаются земледелием и не привязаны к сельскохозяйственному циклу. Они живут выпасом скота и грабежом (не сегодня, в Средние века!). А потому каждый пастух он еще и охотник, и воин. Конечно, даже у кочевников на войну не ходили все мужчины разом. Однако, кочевники намного быстрее оправляются от потерь, а самое главное в случае неудачи могут намного быстрее провести повторную мобилизацию в отличие от оседлых народов. Все это позволило Чингисхану в свое время собрать величайшую армию по средневековым меркам.
2. Личное мастерство и мобилизационный резерв
Каждый мужчина - боец. |Фото: ya.ru.
В обществах оседлых народов в Средние века военным искусством занимались только представители знати – воинской аристократии. Какой-нибудь крестьянин или горожанин не умел ни в ногу ходить, ни уж тем более на коне скакать. У монгол и тюрков в силу особенностей кочевого образа жизни к военному делу приобщалось подавляющее большинство свободных мужчин, в том числе не знатных. Потому что разницы между степным охотником-пастухом, отгоняющим волков, и племенным воином нет, более того - это один и тот же человек. У оседлых народов войной занимаются только феодалы. Для своего времени это спецназ ГРУ, «ЧВК Вагнер», Корпус морской пехоты США и ЧВК «Блаквотерс» в одном флаконе. Вот только таких людей мало. А потому, когда они гибнут от стрел и кровавого поноса на войне, с мобилизацией новых людей в доспехах на конях начинаются острые проблемы.
3. Умение считать до 10
Организация - основа всего. |Фото: ppt-online.org.
Объединив словом и сталью племена, монгол и тюрков Тэмуджин сделал главное: он превратил всею эту свору людей, ненавидящих друг друга до зубной боли, в армию в полном смысле этого слова. Если не принимать во внимание Китайскую империю, то войско Чингисхана – это первая попытка создания регулярной армии после падения Римской империи. Т.е. это была именно армия, а не феодальное/родоплеменное ополчение. Качественное отличие этих воинств заключается в том, что в армии есть организация, субординация, дисциплина.
Там, где потомки Рюриковичей или Каролингов по 5 часов перед боем выясняли, кто на каком фланге станет, и почему князь такой-то не сядет на одном поле делать известные дела с князем таким-то, монголо-татары работали как исправный и хорошо смазанный часовой механизм. Личное мастерство в большинстве случаев перестает быть котируемой категорией, когда сталкивается с хорошей организацией. А у татаро-монгол была очень хорошая организация войска. А из грамотной организации вырастали такие важные в войне вещи, как слаженность действий подразделений, а также наличие общей тактики и стратегии.
Организовано монгольское войско было по принципу 10. В каждом «тумене» – 10 «тысяч». В каждой «тысяче» - 10 «сотен». В каждой «сотне» - 10 «десятин». Стоит сделать важную оговорку, что речь в первую очередь идет про организационные тысячи, сотни и десятки, а не про арифметические. На деле людей могло быть мощнее. Смысл не в количестве воинов, а в том, что армия имеет четкую организацию, что в первую очередь облегчает управление таким сборищем мужиков с луками. К слову, действительность этой «технологии» доказала история. Четкая организация в армии используется по сей день. К слову, существует вероятность отличная от нуля, что Чингисхан «подбрил» идею организации войска у китайцев.
4. Разведка в полном смысле слова
Сначала приходят их купцы... |Фото: disgustingmen.com.
Вплоть до конца Нового времени организованной разведки в современном смысле в большинстве государств и обществ не существовало. Конечно, важная информация, в первую очередь экономическая и военная собиралась. Делалось это при помощи купцов, которые что в древности, что в Средние века работали этаким «живым интернетом», разнося по землям новости и слухи. Когда дело доходило до войны, то, конечно же, люди догадывались отряжать людей на конях для ведения оперативной разведки. Однако, системного характера все это не носило.
Татаро-монголы отличались тем, что были фактически первыми после римлян, кто занимался сбором информации на системном уровне. Другими словами, монголы отправляли купцов-разведчиков в интересовавшие их земли специально не столько ради торговли, сколько ради изучения территорий. В частности, их интересовало количество населения, наличие фортификаций, численность гарнизонов, отношения местных правителей и экономические возможности той или иной территории. Перед тем, как в земли вторгались монгольские тумены, туда сначала приходили монгольские купцы.
5. «Автомат Калашников средних веков» и «мохнатые мопеды»
Серьезное оружие для своей эпохи. ¦Фото: uralan-info.1gb.ru.
Не последнюю роль в монгольском завоевании сыграл композитный лук, который является самым мощными и дальнобойным луком того времени. Обилие конных лучников позволяло использовать тактику степного боя на истощение. Конечно же, у монгол были не только всадники-стрелки, но именно они задавали лейтмотив их армии. Наконец, нельзя не вспомнить и о том, что монголы фактически имели свободный доступ к лошадям. Так, например, на среднерусской равнине в дикой природе лошадь не живет. А потому князьям Руси всегда приходилось тратить огромные ресурсы на покупку хороших военных жеребцов. Перед монголами такой проблемы практически не стояло: лошадь прекрасно живет сама по себе в степи, охотно «любится» там и плодится.
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