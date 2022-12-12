С нами не соскучишься!

8 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Да был  огромный дефицит в стране  товаров и продуктов.  То что стояли в очередях - это правда. Но не помню такого сл...Как в СССР люди п...
  • Юлия Георгиева
    А зачем она такая нужна? Что с ней потом делать? Компот варить?Сушим хурму в дом...
  • Александр К
    "Воровство и кумовство, коррупция, которая поразила всю систему..." это хорошо сказано про настоящее время, воруют ог...Как в СССР люди п...

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины, кажется, и правда не с одной планеты. Это не просто слова: многие вещи мы делаем совсем по-разному и часто сами этого не замечаем.

Перед вами забавные и честные комиксы об отличиях мужчин и женщин. Да, они есть, но они не мешают главному: пусть мы разные, но жить друг без друга не можем.

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

Мужчины и женщины — мы такие разные

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх