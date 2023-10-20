Вирусные фотошедевры, которые оказались монтажом, а все поверили в их подлинность

Современный мир постоянно «одаривает» нас новыми вирусами – биологическими, компьютерными, телефонными. Новая волна, накрывающая просторы всемирной паутины - это так называемые «вирусные фото». Необычными или шокирующими фотографиями люди охотно делятся в сети, создавая им популярность и увеличивая рейтинги. К сожалению, огромная часть таких изображений при элементарной проверке оказывается просто подделкой. В этом обзоре – обманные интернет-бестселлеры последних лет.
За кадром знаменитой заставки
Как якобы снимали заставку «Metro-Goldwyn-Mayer». Исходные фотографии были сделаны в ветеринарной клинике
Не переживайте, при создании заставки «Metro-Goldwyn-Mayer» ни один лев не пострадал, хотя на данный снимок «купились» множество людей во всем мире. Создателям фото-обманки не откажешь в чувстве юмора. На самом деле, с 1916 года в заставке «MGM» снимались 8 разных львов. Самый известный, с оригинальным именем Лео, стал кино-символом в 1957 году. О том, как проходили эти съемки, мы можем судить по настоящим фотографиям. Глядя на них, больше беспокоишься о фотографах, хотя все животные, конечно, были дрессированными. Снимок же больного льва, которому делается томография, был сделан в ветеринарной клинике Израиля. Дальше над фотографией поработали мастера компьютерной графики.
Лев Джеки снимается для заставки киностудии «MGM», 1928 год
Ребенок, спящий на могилах родителей в Сирии
Фотография ребенка, спящего на могилах родителей, является постановочной
Страшные и трагические события всегда порождают волну спекулирования на теме человеческого горя. Эта действительно трогательная постановочная фотография была задумана и реализована фотохудожником из Саудовской Аравии Абдул Азиз аль-Отейби, и никакого отношения к войне в Сирии она не имела. Ее просто стали использовать для политической пропаганды, заменив название. Кстати, сам автор снимка был шокирован таким оборотом дела:
«У каждого художника есть свои идеи в голове. (…) Здесь я хотел показать любовь ребенка к родителям, и что эта любовь не может быть заменена чем-либо или кем-либо, если его родители мертвы. Всё, что пишут, - неправда. Моя фотография не имеет ничего общего с Сирией. Я в шоке от того, как люди перевернули мою идею. (…) Это просто несправедливо, взять одну из моих фотографий, полностью вырвать её из контекста и использовать его для собственной мерзкой и кровавой пропаганды».
Марихуана в космосе
Крис Хэдфилд стал жертвой фотошоп-мошенников, обвинивших его в провозе травки на станцию «Мир»
Крис Хэдфилд – канадский астронавт и известный блогер. Он частенько радует своих подписчиков снимками из космоса и рассказывает, как живется в невесомости. Кстати, Крис является единственным гражданином Канады, побывавшим на станции «Мир». Вирусное фото, распространившееся в сети, является простой подделкой, порочащей светлый образ канадских астронавтов. На исходном снимке, как мы видим, Крис просто выступает в роли пасхального кролика и хочет порадовать коллег крашеными яйцами.
Удивительные животные
Эта фотография усатого сердитого кота получила в сети огромную популярность
Питомцы всех мастей – это беспроигрышная тема, всегда привлекающая повышенное внимание интернет-пользователей. Особенно котики (большие или маленькие), и тем более, если они отличаются необычной раскраской. Данные снимки несомненно были изменены с помощью графического редактора. Хотя обидно за исходные модели – киски на них и так были уникальны. Тем не менее, очаровательный усатый кот получил сердитые брови, а лев-альбинос кардинально перекрасился.
Черный лев – «До и после»
Этот карликовый жираф - еще одна жертва фотошопа. Животные с такими отклонениями действительно существуют, но зачем тратить время на поиски, если под рукой есть графические программы?
Карликовый жираф быстро стал интернет-звездой
«Остаться в живых»
Медведь, преследующий группу фотографов National Geographic и исходное стоковое изображение
Подобные "трагические" курьезы стали очень популярны в последнее время. Глядя на них не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Можете в дальнейшем не сомневаться – большинство подобных фотографий – это искусный фотомонтаж, найденные исходные снимки являются прекрасным доказательством обмана. Кстати, поиск таких изображений часто помогает разоблачить мастеров подделки. Обычно они не утруждают себя созданием оригинальных снимков и берут в качестве исходного материала фотографии из интернета. Их можно найти с помощью специальных программ и сервисов.
Фотография медведя, преследующего велосипедиста – это также фотомонтаж. Исходный снимок был сделан в Национальном парке Йеллоустон.
Найден гигантский скелет
Мнимые археологические открытия – распространенная тема для фото-обманщиков
Как создать сенсацию? Надо откопать что-нибудь впечатляющее, причем в прямом смысле. Скелет огромного предка человека в данном случае – только один из вариантов. Современная техника позволяет реализовать любые фантазии.
Замороженная Венеция
Фотоколлажи Роберта Янса с кристально-чистым льдом Венеции многие приняли за чистую монету
Канал в Венеции и замерзший Байкал – исходные снимки для фотомонтажа
На самом деле, примерно раз в несколько сотен лет венецианские каналы действительно замерзают. Например, это происходило в 2012 году, а до этого – в начале XX века. Однако фотограф Роберт Янс, автор этого фотоколлажа, очень польстил Венеции, соединив ее улицы с изображениями… байкальского льда. Вряд ли город, не имеющий канализации, будет иметь в каналах такую кристально-чистую воду. Поэтому мечта прокатиться с ветерком на коньках по прекрасным древним улицам вряд ли осуществима. Фотографии настоящей замерзшей Венеции гораздо менее впечатляющи.
Замерзшие каналы Венеции, настоящее фото, 2012 год
Замок твоей мечты
Castle House – вымышленный замок, якобы расположенный на острове в Ирландии
Очень жаль, что подобного объекта не существует. Для того чтобы его создать, неизвестному художнику пришлось соединить необычную скалу из Таиланда с фотографией немецкого замка. Результат получился настолько вдохновляющим, что огромное количество туристов во всем мире загорелись желанием посетить необычную постройку. Правда, подпись под фотографией «Castle House Island, Dublin, Ireland» ввела жителей Ирландии в недоумение – они никак не могли вспомнить неподалеку от Дублина такого чуда. Вскоре обман раскрылся, так как обе эти достопримечательности – и замок под названием Лихтенштейн в местечке Хонау в Баден-Вюртемберге и скала Ко Тапу (гвоздь) – достаточно известны. Последнюю еще называют Островом Джеймса Бонда, так как именно здесь в 1974 году снимался один из эпизодов бондианы.
Поддельные чудеса природы
Природа – неистощимый источник вдохновения для фото-обманщиков. Она ведь, как известно, великий художник и может создать настоящие чудеса, мало ли, где они находятся.
Звезда и полумесяц – ненастоящее природное чудо. На самом деле природа обошлась одним полумесяцем - остров Молокини на Гавайях
«Черепашья гора» - фотоподделка и оригинал – природный объект в Северной Каролине
Одно линзовидное облако – это уже чудо, но штук пять – это уже настоящая сенсация… жаль, что не настоящая!
Везде кошки!
Гора-кошка действительно находится в Крыму, но для того, чтобы увидеть в ней спящее животное, придется подключить фантазию и найти нужный ракурс. Все остальное – фотомонтаж.
Повторюсь, но кошки – это двигатель современного интернета. Превратите гору или куст в кошечку – и дикий успех гарантирован. Многие из авторов не скрывают, что их работы – это хорошо сделанные коллажи, и даже пишут об этом везде, но фотографии, которые на просторах всемирной сети начинают жить своей собственной жизнью, часто по пути теряют эту информацию. Наверное, все дело в том, что людям хочется верить в чудо – что где-то на свете есть гора, по виду совсем как настоящая кошка, или что один старичок в Англии создает уникальные кусты, которые не отличить от домашних любимцев.
Фотохудожник Ричард Сондерс очень любит своего кота Толли и создает фотоколлажи с его изображением в виде кустов
Превратить домашнего любимца в кусты - очень популярная сегодня идея для фотомонтажа
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