Вирусные фотошедевры, которые оказались монтажом, а все поверили в их подлинность

За кадром знаменитой заставки

Как якобы снимали заставку «Metro-Goldwyn-Mayer». Исходные фотографии были сделаны в ветеринарной клинике

Лев Джеки снимается для заставки киностудии «MGM», 1928 год

Ребенок, спящий на могилах родителей в Сирии

Фотография ребенка, спящего на могилах родителей, является постановочной

Марихуана в космосе

Крис Хэдфилд стал жертвой фотошоп-мошенников, обвинивших его в провозе травки на станцию «Мир»

Удивительные животные

Эта фотография усатого сердитого кота получила в сети огромную популярность

Черный лев – «До и после»

Карликовый жираф быстро стал интернет-звездой

«Остаться в живых»

Медведь, преследующий группу фотографов National Geographic и исходное стоковое изображение

Фотография медведя, преследующего велосипедиста – это также фотомонтаж. Исходный снимок был сделан в Национальном парке Йеллоустон.

Найден гигантский скелет

Мнимые археологические открытия – распространенная тема для фото-обманщиков

Замороженная Венеция

Фотоколлажи Роберта Янса с кристально-чистым льдом Венеции многие приняли за чистую монету

Канал в Венеции и замерзший Байкал – исходные снимки для фотомонтажа

Замерзшие каналы Венеции, настоящее фото, 2012 год

Замок твоей мечты

Castle House – вымышленный замок, якобы расположенный на острове в Ирландии

Поддельные чудеса природы

Звезда и полумесяц – ненастоящее природное чудо. На самом деле природа обошлась одним полумесяцем - остров Молокини на Гавайях

«Черепашья гора» - фотоподделка и оригинал – природный объект в Северной Каролине

Одно линзовидное облако – это уже чудо, но штук пять – это уже настоящая сенсация… жаль, что не настоящая!

Везде кошки!

Гора-кошка действительно находится в Крыму, но для того, чтобы увидеть в ней спящее животное, придется подключить фантазию и найти нужный ракурс. Все остальное – фотомонтаж.

Фотохудожник Ричард Сондерс очень любит своего кота Толли и создает фотоколлажи с его изображением в виде кустов

Превратить домашнего любимца в кусты - очень популярная сегодня идея для фотомонтажа