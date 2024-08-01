Привычки, с которыми можно больше успевать

Мы живём в век высоких скоростей. Люди стали больше работать, совершать больше действий, ставить больше целей. И иногда кажется, словно часов в сутках стало меньше, а время кто-то крадёт: вроде, ты совсем не лентяй, но день за днём не получается успеть всё, что запланировал.
Данный материал расскажет о пяти привычках, на каждую из которых уходит не более 5 минут в сутки, которые помогут успевать больше.
1. Писать план дел на завтра
Извините за банальность, но это дико эффективно.
Извините за такой избитый, совет, просто дело в том, что… он действительно работает. И круче будет, если это будет бумажная записка. Перед сном потратьте пять минут на записывание того, что нужно сделать завтра. Максимально продумайте самые важные задачи. Запишите только их. И утром киньте этот листок в карман, в сумку, достаньте на работе, положите на стол. И посвятите день именно выполнению этих задач, или самых важных из них.
2. Вешать одежду на завтра на стул
К завтрашнему дню готов!
В наше время «сов» стало больше, чем «жаворонков». Очень многим из нас очень сложно сосредоточиться утром после пробуждения. В результате начинается «по классике»: пока выбирали одежду по погоде, опоздали на транспорт на работу, за что влетело от босса, в результате чего настроение ноль, и на ноле же и продуктивность теперь. Посмотрите прогноз погоды на завтра и повесьте комплект одежды (включая бельё, носки). Теперь у вас… утром появилась куча времени, чтобы в позитиве настроиться на день. Продуктивность приходит «прицепом».
3. Пять минут вместо скроллинга соцсетей сделать что-то короткое, но важное
Отнимайте у бесполезного в счёт полезного!
Допустим, есть какое-то время среди дня, когда вы точно скроллите соцсети (транспорт не берём, там только и остаётся, что скроллить, чтобы не ужасаться из-за толпы окружающих неприятных людей). Например, вы это делаете утром или перед сном. ОТНИМИТЕ пять минут от этого скроллинга и сделайте что-то важное: полейте комнатные цветы, выберите хламовую вещь, которой пора на мусорку, соберите пять пластиковых бутылок в «фандомат» приёма их за скидки, подпилите ногти, бросьте грязное бельё в машинку-автомат. И так до бесконечности. Просто сделайте полезное за пять минут, вместо бесполезного.
4. Перед сеансом работы спрячьте всё отвлекающее
Малыш, я точно знаю, что ты не умрешь без меня 3 часа. Крепись!
Перед тем, как вам простоит долго работать, уберите всё отвлекающее. Например, если вы работаете удалённо, а у вас кот или собака капризная, закройте дверь. Ничего с ним не будет. Спрячьте смартфон. Унесите всё съедобное. Изучайте свои триггеры и устраняйте их перед сеансом работы.
5. Берите пятиминутные паузы во время длительной запары
Паузы...
Совет для трудоголиков. Если мы работаем долго и усердно, то в случае, если мы работаем без пауз, продуктивность падает. Нужно брать паузы. Смартфон тут точно нельзя: только перенапряжём зрительный нерв и получим ненужную информацию. Можно посмотреть в окно. Подышать по квадрату. Погулять на свежем воздухе или по коридору организации. Выпить кофе – прекрасно. Поболтать с кем-то нетоксичным. Посидеть с закрытыми глазами, представляя море или лес. Это хорошие варианты.
БОНУС: эта привычка занимает 1 секунду!!!
Так сложно, но так поможет...
Пожалуйста, когда звонит ваш будильник в смартфоне утром, не нажимайте на «ещё 9 минут». Это бессмысленно. Вы не выспитесь всё равно. А вот если вы резко встанете в горизонтальное, начнёте ходить и даже просто ковыряться в носу, но встанете сразу же, как пробудились, ваш организм настроится на продуктивность. Вы будете удивлены. Пожалуйста, попробуйте один раз не «долёживать». Вас эффект впечатлит.
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