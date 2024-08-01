Привычки, с которыми можно больше успевать

Мы живём в век высоких скоростей. Люди стали больше работать, совершать больше действий, ставить больше целей. И иногда кажется, словно часов в сутках стало меньше, а время кто-то крадёт: вроде, ты совсем не лентяй, но день за днём не получается успеть всё, что запланировал.

Данный материал расскажет о пяти привычках, на каждую из которых уходит не более 5 минут в сутки, которые помогут успевать больше.

1. Писать план дел на завтра

2. Вешать одежду на завтра на стул

3. Пять минут вместо скроллинга соцсетей сделать что-то короткое, но важное

4. Перед сеансом работы спрячьте всё отвлекающее

5. Берите пятиминутные паузы во время длительной запары

БОНУС: эта привычка занимает 1 секунду!!!

Извините за банальность, но это дико эффективно.Извините за такой избитый, совет, просто дело в том, что… он действительно работает. И круче будет, если это будет бумажная записка. Перед сном потратьте пять минут на записывание того, что нужно сделать завтра. Максимально продумайте самые важные задачи. Запишите только их. И утром киньте этот листок в карман, в сумку, достаньте на работе, положите на стол. И посвятите день именно выполнению этих задач, или самых важных из них.К завтрашнему дню готов!В наше время «сов» стало больше, чем «жаворонков». Очень многим из нас очень сложно сосредоточиться утром после пробуждения. В результате начинается «по классике»: пока выбирали одежду по погоде, опоздали на транспорт на работу, за что влетело от босса, в результате чего настроение ноль, и на ноле же и продуктивность теперь. Посмотрите прогноз погоды на завтра и повесьте комплект одежды (включая бельё, носки). Теперь у вас… утром появилась куча времени, чтобы в позитиве настроиться на день. Продуктивность приходит «прицепом».Отнимайте у бесполезного в счёт полезного!Допустим, есть какое-то время среди дня, когда вы точно скроллите соцсети (транспорт не берём, там только и остаётся, что скроллить, чтобы не ужасаться из-за толпы окружающих неприятных людей). Например, вы это делаете утром или перед сном. ОТНИМИТЕ пять минут от этого скроллинга и сделайте что-то важное: полейте комнатные цветы, выберите хламовую вещь, которой пора на мусорку, соберите пять пластиковых бутылок в «фандомат» приёма их за скидки, подпилите ногти, бросьте грязное бельё в машинку-автомат. И так до бесконечности. Просто сделайте полезное за пять минут, вместо бесполезного.Малыш, я точно знаю, что ты не умрешь без меня 3 часа. Крепись!Перед тем, как вам простоит долго работать, уберите всё отвлекающее. Например, если вы работаете удалённо, а у вас кот или собака капризная, закройте дверь. Ничего с ним не будет. Спрячьте смартфон. Унесите всё съедобное. Изучайте свои триггеры и устраняйте их перед сеансом работы.Паузы...Совет для трудоголиков. Если мы работаем долго и усердно, то в случае, если мы работаем без пауз, продуктивность падает. Нужно брать паузы. Смартфон тут точно нельзя: только перенапряжём зрительный нерв и получим ненужную информацию. Можно посмотреть в окно. Подышать по квадрату. Погулять на свежем воздухе или по коридору организации. Выпить кофе – прекрасно. Поболтать с кем-то нетоксичным. Посидеть с закрытыми глазами, представляя море или лес. Это хорошие варианты.Так сложно, но так поможет...Пожалуйста, когда звонит ваш будильник в смартфоне утром, не нажимайте на «ещё 9 минут». Это бессмысленно. Вы не выспитесь всё равно. А вот если вы резко встанете в горизонтальное, начнёте ходить и даже просто ковыряться в носу, но встанете сразу же, как пробудились, ваш организм настроится на продуктивность. Вы будете удивлены. Пожалуйста, попробуйте один раз не «долёживать». Вас эффект впечатлит.