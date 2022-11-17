Как бывшая служанка создала первую парикмахерскую и сеть салонов, которыми руководили женщины

Каждый раз, приходя в салон красоты или даже в самую скромную парикмахерскую, миллионы людей пользуются как минимум одним изобретением этой женщины. Семилетняя девочка, отданная в услужение в худших традициях рабовладельческой еще Америки, не могла рассчитывать на особую роль в бизнесе, какую сыграли новаторы вроде Генри Форда. Но ей, тем не менее, удалось – вот только получилось так, что о Марте Матильде Харпер как о создательнице индустрии салонов красоты практически забыли, чего не скажешь о тех, кто снискал славу, пройдя по проторенной ею дороге.
Экскурс в прошлое – причесывание вместо ухода, работа вместо детства
Долгий путь борьбы за права женщин и их финансовую независимость начался уже очень давно, и неудивительно, что когда-то реальность выглядела совсем не такой, как сейчас. Даже те сферы жизни, что не касаются напрямую равноправия или обеспечения женщинам возможности развиваться, уж очень отличаются от нынешних. Взять, например, традиции ухода за волосами в Америке XIX века – как они выглядели? Созданием причесок занимались чаще всего или сами женщины, или, при наличии такой возможности, их служанки. На дом могли приходить и профессиональные парикмахеры, чья функция заключалась, опять-таки, в причесывании и укладке. Мыли волосы редко и жестким мылом, ухода как такового не практиковали.
Одна, без семьи, без состояния, без выдающихся внешних данных Марта смогла-таки преуспеть
Марта Матильда Харпер эту сторону жизни знала не понаслышке – именно она причесывала своих хозяек. Знакома ей была и другая реальность – когда девочке было семь лет, ее отдали работать служанкой к дальним родственникам, отправив за 60 километров от родного Оуквилла в канадском Онтарио. Тогда и началась карьера домашней прислуги, которая могла бы продлиться до самой смерти Марты, как и у многих других девочек, которым не довелось родиться в состоятельной семье: ведь этот фактор был, по сути, единственным, способным обеспечить финансовое благополучие женщины – за редчайшим исключением.
Марте повезло – она жила в эпоху, когда, пусть с трудом, но женщины могли самореализоваться, а кроме того, сыграл свою роль счастливый случай: один из хозяев оказался доктором, который охотно делился с Харпер информацией о здоровье волос, его зависимости от массажа и других способов ухода, а умирая, оставил горничной по завещанию секрет особенного тоника. Марта и сама интересовалась уходом за волосами – и смогла по достоинству оценить изобретение доктора на собственном опыте, а заодно – и собрать восторженные отзывы своих новых нанимательниц.
Многомиллионный бизнес, начавшийся с 360 долларов и секретного тоника
В 1881 году Марта Харпер переехала в Рочестер, штат Нью-Йорк, где некоторое время работала опять-таки горничной, но вскоре, все продумав и вложив в дело 360 долларов накоплений, открыла свой собственный салон-парикмахерскую. По правде сказать, это был даже не первый «ее» салон, а первое подобное заведение вообще. Место для своего детища Харпер искала очень тщательно – остановив выбор на помещении в центре города в знаменитом здании Пауэрс. На входе была размещена фотография самой Марты с ее длинными распущенными волосами – в качестве рекламы.
Но клиенты не шли. Тогда Марта попробовала другое: неподалеку находилась детская музыкальная школа, и матери, приводившие учеников, были вынуждены дожидаться окончания занятий в холле, стоя. Харпер приглашала их в свой салон, и там предлагала попробовать новые парикмахерские услуги. Это было необычно, но клиенткам понравилось – ведь речь шла уже не просто о прическе, а об уходе за волосами. Харпер использовала специальные массажные щетки, использовала только средства из натуральных компонентов – включая ее собственный тоник для волос. В салоне не делали химической завивки и не предлагали никаких синтетических красителей.
В салонах Харпер реализовывалась ее же продукция по уходу за волосами
Дамам понравилось – а дальше уже работало сарафанное радио. В салон Марты Харпер потянулись и состоятельные аристократки, и жены политиков, и суфражистки. На работу Харпер принимала бывших служанок – они как никто знали подход к богатым клиенткам и умели обращаться с их волосами. Особенную роль в жизни Харпер сыграло знакомство с Бертой Палмер, которая была настолько же щедра, насколько богата, и убедила Марту расширить бизнес и открыть новый салон в Чикаго к Всемирной ярмарке 1893 года. Все взвесив и заручившись поддержкой спонсоров, Харпер это сделала – и не прогадала.
Считается, что родоначальником франчайзинга стал в середине XX века Рэй Крок, основатель компании «Макдональдс», но корректнее было бы упомянуть, что за шестьдесят лет до этого подобный механизм аренды товарного знака уже использовала Марта Харпер. Под ее именем в разных городах открывались салоны, которыми владели женщины – часто она сама давала в долг средства на развитие бизнеса. Требованиями, которые предъявлялись к работающим под именем Харпер салонам, было использование всех ее продуктов, а также установка специальных кресел – тоже изобретения Марты Харпер.
Почему бизнес Марты Харпер пришел в упадок, и почему ее идеи пережили и ее саму, и салоны
Именно ей принадлежит идея создать кресло с откидывающейся назад спинкой – чтобы мытье головы было более комфортным. Марта придумала и особую форму раковины, чтобы можно было положить голову, пока парикмахер намыливает волосы шампунем и смывает его. Это нововведение потом переняли салоны красоты по всему миру. В парикмахерских Харпер посетителям делали массаж головы, а если клиентка приходила с детьми, за ними в салоне присматривали и развлекали их. Работающие на Марту женщины могли рассчитывать на удобный, с учетом потребностей семьи, график, например, выходить в вечернее время.
Несмотря на то, что бизнес был успешным и расширялся (всего было открыто более 500 салонов), главным стремлением Марты было обеспечить расширение прав и возможностей женщин, дать им возможность наладить свою финансовую жизнь независимо от мужа или обойдясь вообще без него. Сама же создательница сети салонов до 63 лет оставалась незамужней, занимаясь исключительно вопросами своего дела. А в 1920 году она вышла замуж за 39-летнего офицера Роберта Макбейна, вместе с которым и управляла компанией вплоть до выхода на пенсию в возрасте 78 лет. После жены бизнес возглавлял Макбейн, и делу это не пошло на пользу, особенно после смерти его создательницы.
Идеи Марты Харпер продолжили существование и после ее ухода, чего не скажешь о салонах. Источник: bbc.com
В 1950 году Марты не стало. Макбейн уже не так строго соблюдал строго правила о натуральных средствах, допускал использование вредных синтетических составляющих, да и тот «женский» дух, что поддерживала в салонах Марта, исчез. Тем не менее, салоны Харпер просуществовали до начала двухтысячных, последний из них был закрыт в 2005 году. Реальность к тому времени изменилась до неузнаваемости – и публичные парикмахерские, и специальные кресла, и массаж – все стало само собой разумеющимся, несмотря на то, что имени создательницы всего этого никто уже не помнил.
За время своей карьеры в парикмахерском бизнесе Марта Матильда Харпер открыла не только сотни салонов – в каждом из американских штатов, но и создала сеть школ красоты, а в Рочестере – фабрику, на которой было запущено производство органических продуктов для волос. Салоны Харпер посещали самые высокопоставленные клиенты, включая представителей британской королевской семьи и президентов США; была среди них и Жаклин Кеннеди, свадьба которой и по сей день считается одной из самых красивых в мире.
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