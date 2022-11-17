Как бывшая служанка создала первую парикмахерскую и сеть салонов, которыми руководили женщины

Экскурс в прошлое – причесывание вместо ухода, работа вместо детства

Одна, без семьи, без состояния, без выдающихся внешних данных Марта смогла-таки преуспеть

Многомиллионный бизнес, начавшийся с 360 долларов и секретного тоника

В салонах Харпер реализовывалась ее же продукция по уходу за волосами

Почему бизнес Марты Харпер пришел в упадок, и почему ее идеи пережили и ее саму, и салоны

Идеи Марты Харпер продолжили существование и после ее ухода, чего не скажешь о салонах. Источник: bbc.com