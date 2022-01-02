Показываю как почистить пуховик за 5 минут без стирки, разводов и дорогостоящей "химии".

Стирка пуховика – процесс кропотливый. Да и слишком частые подобные манипуляции не приведут ни к чему хорошему ни для ткани, ни для наполнителя. Процесс сушки пуховика занимает около суток, что тоже создает определенные сложности. Но как быть, если манжеты замарались, а сама курточка еще чистая?

Есть способ, который позволяет почистить пуховик и уже через несколько часов получить совершенно сухую и чистую вещь. Прелесть этого метода в том, что при всей своей простоте он чрезвычайно эффективен.

Читайте до конца и узнаете, как сделать так, чтобы пуховик меньше марался и дольше оставался чистым.

Чистим пуховик правильно Чаще всего у пуховика, как у любой другой курточки) мараются манжеты и места вокруг карманов. За сезон успеваю 4-6 раз точечно зачистить эти места. Стираю пуховик целиком я лишь раз за сезон. Этого вполне достаточно. Все, что нам потребуется: хозяйственное мыло; губка (лучше всего взять небольшую). Слегка смачиваем губку и хорошо мылим ее. Учтите, губка не должна быть слишком мокрой. Мыльной губкой чистим поверхность пуховика. Не давите на губку слишком сильно, иначе мыльная вода проникнет вглубь ткани и намочит наполнитель. Наша задача – почистить курточку так, чтобы наполнитель остался сухим. Если слишком обильно намочить ткань, после сушки неизбежно появятся разводы. Не пытайтесь оттереть все пятно сразу. Чистите его небольшими кусочками, постепенно продвигаясь от одного края к другому. Лучше всего для чистки пуховика подойдет мыло с маркировкой 72%. Оно обладает отличными очищающими характеристиками, а также дезинфицирует поверхность. Что в современных реалиях не будет лишним.

Несколько раз потерли пятно мыльной губкой, выполаскиваем ее и убираем мыльный раствор. Повторяем процесс до тех пор, пока поверхность курточки не будет чистой.

Выполаскивайте губку как можно чаще, собирая мыло и грязь.

В завершении промойте чистой водой все место чистки, чтобы убрать остатки мыла.

Чтобы исключить вероятность появления разводов и ускорить процесс сушки пуховика, тщательно протрите поверхность курточки чистым сухим полотенцем.

Если вам некогда ждать, пока курточка высохнет, воспользуйтесь феном. Но учтите, что пуховик нельзя сушить горячим потоком воздуха. Правильно настройте фен, чтобы не испортить вещь.

Сохраняем пуховик чистым

Вы замечали, что новый пуховик дольше остается чистым. Но стоит его хоть раз постирать, и грязь начинает к нему приставать как магнит.





Все это благодаря тому, что на фабриках пуховики и курточки обрабатывают специальным составом, который отталкивает грязь и не дает ткани промокать. Во время стирки этот состав смывается. Но его без проблем можно восстановить самостоятельно в домашних условиях.

В отделах бытовой химии продается пропитка для ткани. Разные производители предлагают варианты различной ценовой политики – выбирайте любое на свое усмотрение.

Наносить такой спрей нужно по всей наружной поверхности пуховика, кроме тех мест, где пуховик соприкасается с телом (внутренняя часть ворота и край манжет).

Делитесь в комментариях своими методами быстрой чистки пуховика. Ваши советы могут помочь тысячам хозяек.