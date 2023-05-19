8 мифов, которые были опровергнуты, но по-прежнему бытуют в обществе

1. Летучие мыши - слепые

Не так уж летучие мышки и не невидящие. /Фото: pikabu.ru

Все-таки, глазки и этого зверька видят, и неплохо. /Фото: popmeh.ru

2. Быков злит красный цвет

Красная тряпка для быка - вообще не красная. /Фото: cont.ws

Собственно, плащ не всегда-то и красный. /Фото: raznogo.com

3. Страусы из страха прячут голову в землю

Самых больших птиц называют самыми трусливыми. /Фото: i-fakt.ru Самых больших птиц называют самыми трусливыми. /Фото: i-fakt.ru

Если страус пугается - он бежит. /Фото: rus-zona.net

4. Яблоко - библейский запретный плод

Яблоко давно стало символом греха. /Фото: mymistic.ru

Адама и Еву из рая изгнали, но не факт, что из-за яблока. /Фото: narod.ru

5. Растяжка помогает избавиться от крепатуры

Растяжка и боль в мышцах всегда ходят рядом. /Фото: sm-news.ru

Увы, но крепатуру растяжкой не предотвратишь. /Фото: fitcurves.org

6. Великую Китайскую стену видно из космоса

Считается, что шедевр архитектуры видно даже с орбиты. /Фото: horosho-tam.ru

Стену с высоты, конечно видно, но только не человеческому глазу. /Фото: uatimes.net

7. Подсолнухи поворачиваются вслед за солнцем

Цветы, которые больше всех любят солнце. /Фото: meteovesti.ru

Явление гелиотропизма. /Фото: voobsheto.net

8. Сигнал SOS - аббревиатура словосочетания Save Our Souls

Самый знаменитый сигнал азбукой Морзе. /Фото: hatchwise.com

SOS в реальности - лишь символы. /Фото: interesno-polezno.ru