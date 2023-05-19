8 мифов, которые были опровергнуты, но по-прежнему бытуют в обществе

Наша жизнь наполнена десятками тысяч фактов, которые бытуют в обществе не одно десятилетие и даже тысячелетие. Однако далеко не все из них соответствуют действительности: одни возникали слишком давно, чтобы тогда их опровергла наука, а другие поддерживать попросту выгодно. Причем, некоторые из таких мифов уже давно развенчаны учеными, но это совершенно не мешает им продолжать жить в умах миллионов людей. Вашему вниманию 8 заблуждений, которые давно были опровергнуты, а в них продолжают верить.
1. Летучие мыши - слепые
Не так уж летучие мышки и не невидящие. /Фото: pikabu.ru
Многие, кто хотя бы однажды интересовался летучими мышами, знают, что у этих летающих млекопитающих ориентация в пространстве осуществляется за счет эхолокации. А ведь именно исходя из предыдущего утверждения в обществе вытекло еще одно: мол, летучие мыши лишены зрения, потому что они попросту в нем не нуждаются.
Все-таки, глазки и этого зверька видят, и неплохо. /Фото: popmeh.ru
В реальности все не так однозначно. Зрение летучих мышей действительно сложно назвать отличным - все-таки, эти животные в большей степени ведут ночной образ жизни - однако оно все же есть, и видят они им довольно неплохо. Более того, ученые утверждают, что некоторые виды летучих мышей способны разглядеть ультрафиолет, что не под силу человеческому глазу.
2. Быков злит красный цвет
Красная тряпка для быка - вообще не красная. /Фото: cont.ws
Пожалуй, нет на свете человека, который хотя бы однажды не слышал фразу «как красная тряпка на быка» по отношению к тому, что способно разозлить. И ведь кажется, что такое утверждение в корне правдиво: сколько раз быки бросались на красные плащи тореадора во время корриды. Однако на агрессивное поведение животного, как оказалось, цвет никак не влияет.
Собственно, плащ не всегда-то и красный. /Фото: raznogo.com
Распространенный миф был опровергнут зоологами: они-то давно знают, что быки вообще не различают цвета. Поэтому красный цвет плаща никак не влияет на их агрессивность. На самом деле, злят быков движения ткани в руках тореадора, которые он совершает во время корриды. Однако и практика применение красных плащей имеет причину: на ней зрители не увидят следов крови, которые неизбежно появляются во время представления - все-таки гуманной корриду не назовешь.
3. Страусы из страха прячут голову в землю
Самых больших птиц называют самыми трусливыми. /Фото: i-fakt.ru
Еще одно устоявшееся утверждение о животном мире, которое вошло даже в человеческий лексикон - это мнение о том, что страусы, испытывая страх, прячут голову в песок. Более того, часто к этому факту добавляют еще один: мол, засунув одну только голову в какую-то дырку в земле, птицы считают, что они полностью прячутся. Однако на деле это утверждение - не больше, чем миф.
Если страус пугается - он бежит. /Фото: rus-zona.net
В реальности же страусы, хоть и действительно способны испытывать страх, однако реакцией на него является побег, а не ступор и укрывание головы в песке. Интересно, что источником этого мифа является подлинное положение страусов: дело в том, что они нередко предстают с опущенной к земле головой, когда они, к примеру, проглатывают камешки и песок, что помогают при пищеварении.
Занимательный факт: во время съемок одного из фильмов, оператору для сюжета необходимо было заставить страуса засунуть голову в песок. Для этого пришлось выкопать углубление и наполнить его «страусиными вкусняшками» - и птица с удовольствием создала оптическую иллюзию в подтверждение распространенного мифа.
4. Яблоко - библейский запретный плод
Яблоко давно стало символом греха. /Фото: mymistic.ru
Даже те, кто не является приверженцем какой-либо религии, знает об эпизоде грехопадения первых людей. Согласно библейскому сюжету, Адам и Ева съели запретный плод с дерева познания добра и зла, за что были изгнаны из рая. И уже не одно столетие этим плодом изображается именно яблоко. Вот только однозначность такого выбора сильно преувеличена.
Адама и Еву из рая изгнали, но не факт, что из-за яблока. /Фото: narod.ru
На самом деле в Библии нет ни единого упоминания или даже намека на то, как именно выглядел запретный плод и к какому биологическому виду он принадлежал. Яблоко же было «награждено» этим званием из-за особенностей латинского языка: это слово является омонимом к термину «зло». Поэтому технически «яблоком раздора» может быть любой другой фрукт, однако наиболее популярным претендентом считают инжир с фигового дерева.
5. Растяжка помогает избавиться от крепатуры
Растяжка и боль в мышцах всегда ходят рядом. /Фото: sm-news.ru
Сегодняшние тенденции к соблюдению здоровому образу жизни привели к тому, что регулярные физические нагрузки стали практически мейнстримом. Однако те, кто ранее не занимался спортом и впервые приступил к тренировкам, обязательно сталкивается с таким неприятным явлением как крепатура. Поэтому некоторые энтузиасты принимаются за растяжку после каждого занятия, исходя из распространенного мнения, что она позволяет ослабить боль в мышцах.
Увы, но крепатуру растяжкой не предотвратишь. /Фото: fitcurves.org
В реальности растяжка после занятия спортом не может повлиять на появление отложенной боли. Все-таки, биологические процессы в организме никакая тренировка изменить не в состоянии. При этом совсем отказываться от растяжки не стоит: все-таки это положительно влияет как на гибкость, так и на общий тонус мышечной ткани.
6. Великую Китайскую стену видно из космоса
Считается, что шедевр архитектуры видно даже с орбиты. /Фото: horosho-tam.ru
Великая Китайская стена - уникальный исторический памятник, который поражает своими исполинскими размерами. По разным данным, ее общая длина составляет от 8,851 км до 21,196 км, поэтому неудивительно, что одно из убеждений о ней надежно укрепилось в обществе. Речь идет о мнении, что Великую Китайскую стену видно из космоса.
Стену с высоты, конечно видно, но только не человеческому глазу. /Фото: uatimes.net
Однако в этом убеждении не все так однозначно. Масштабные объекты, например, реки, горы или крупные города, действительно видно из космоса. А вот что касается Великой Китайской стены, то она, из-за своей относительно небольшой ширины, как раз сливается с большинством объектом рядом, и человеческий глаз не способен разглядеть с большего расстояния, чем 150 километров. В частности, это мнение развенчали космонавты: они сообщили, что не смогли рассмотреть памятник восточной архитектуры.
Интересный факт: китайцы, когда узнали, что их стену не видно из космоса, очень расстроились, но не могли позволить себе уронить репутацию создателей чуда света. Поэтому они заявили, что с такой высоты сооружение могут увидеть только те, кто принадлежит к их народу. Однако и это не помогло: через некоторое время на орбите среди космонавтов оказался китаец, который также никакой стены на поверхности земли не увидел.
7. Подсолнухи поворачиваются вслед за солнцем
Цветы, которые больше всех любят солнце. /Фото: meteovesti.ru
Подсолнухи - красивые цветы, таящие в себе сразу несколько любопытных особенностей. Однако наибольшую заинтересованность вызывает движение ее цветков. Считается, что они поворачивают ее каждые сутки с востока на запад, следуя за солнцем. Отсюда и название цветка - «подсолнечник». Однако, как выяснилось, далеко не все подсолнухи поворачиваются вслед за небесным светилом.
Явление гелиотропизма. /Фото: voobsheto.net
Ученые-ботаники утверждают, что к солнцу поворачиваются только незрелые, нераскрывшиеся бутоны. Этот феномен объясняется явлением гелиотропизма: дело в том, что стебли подсолнуха растут неравномерно, причем солнечные лучи как раз замедляют рост. Именно поэтому растение в течение дня поворачивается вслед за солнцем - так стебель равномерно поддается действию солнечного света и гормон роста - ауксин - распределяется правильно. А вот зрелые цветы за солнцем не поворачиваются - они всегда смотрят на Восток.
8. Сигнал SOS - аббревиатура словосочетания Save Our Souls
Самый знаменитый сигнал азбукой Морзе. /Фото: hatchwise.com
Немногие из нас знают азбуку Морзе, однако об одном кодовом сигнале этой системы символов известно практически всем. Речь идет о знаменитом SOS, который многие расшифровывают как Save Our Souls (с англ. «Спасите наши души»), иногда иначе - Save Our Ship («Спасите наш корабль») и даже Stop Othe Signals («Прекратить передачу других сигналов»). Но на деле все эти расшифровка - не более чем миф.
SOS в реальности - лишь символы. /Фото: interesno-polezno.ru
Сигнал SOS был принят в рамках Международного конгресса по радиотелеграфной связи в Берлине в 1906 году. Однако фактическое его использование началось лишь после катастрофы Титаника в 1912 году. Вот только эти три буквы не являются аббревиатурой и никак не расшифровываются - они были выбраны лишь из-за простоты их выстукивания радистом и их сложно спутать с остальными сигналами: три точки, три тире и три точки. А все варианты «аббревиатуры» появились гораздо позже.
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