Какое клеймо было выжжено на плече Миледи из «Трех мушкетеров»? На самом деле, это не лилия...

История персонажа Миледи из романа Дюма

Клеймом в виде цветка лилии помечали воров, а также этот знак был символом королевской власти. ФОТО: https://mixnews.lv

Позорное клеймо на плече Миледи Винтер видели на только граф де Ла Фер, но и Д'Артаньян. ФОТО: https://olvi.club

Кто скрывался под маской Миледи Винтер

Фаворитку графа Бекингема, а позже и шпионку Ришелье, считают прототипом Миледи Винтер.

За алмазными подвесками королевы Анны Австрийской, подаренные Бекингемом, и охотилась Миледи.

Жанну де Ла Мотт, похитившую алмазное ожерелье, считают еще одним прототипом Миледи Винтер.

Клеймо Миледи, историческое клеймение

Граф де Ла Фер, увидев клеймо в виде лилии на плече супруги, понял, что перед ним преступница. ФОТО: https://www.yaplakal.com

В Древнем Риме клеймили рабов, а позже во Франции клеймо ставили ворам. ФОТО: https://ru.wikipedia.org

Геральдическая лилия или желтый ирис как символ королей

Белые лилии были в руке у архангела Гавриила, когда тот явился перед Девой Марией.

Возможно, символом королевской власти была вовсе не лилия, а желтый ирис.