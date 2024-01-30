Какое клеймо было выжжено на плече Миледи из «Трех мушкетеров»? На самом деле, это не лилия...

Героиня Миледи Винтер стала одной из ярких и колоритных образов в картине «Три мушкетера». А вот клеймо в виде лилии на плече у коварной шпионки до сих пор овеяно тайной. В XVII веке такая отметина могла появиться только в особых случаях, как серьезное наказание за преступление. Видимо, героиня книги Александра Дюма и ее реальный прототип действительно совершили тяжелое злодеяние. Что интересно, такой же цветок геральдической лилии считают старинным символом королевской власти в Европе. Правда, недавнее открытие буквально перечеркнуло все существующие гипотезы.
История персонажа Миледи из романа Дюма
В произведении Дюма «Три мушкетера» упоминается такая героиня, как Миледи. Не только у четырех главных героев (мушкетеров Д’Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса) были свои реальные прототипы, но и у коварной красавицы Миледи Винтер тоже. Правда, в своем романе писатель описывает жизнь девушки лишь частично, опуская подробности.
Белокурая молодая красавица с необыкновенными голубыми глазами Анна де Бейль. Она же Шарлотта Баксон, Леди Кларк, графиня де Ла Фер и, конечно же, Миледи Винтер. Но за свое коварство и большое количество преступлений ей пришлось сполна заплатить. Анна была монахиней и жила в Тамплемарском монастыре. Там она соблазнила местного священника, подбила его на воровство и побег.
Клеймом в виде цветка лилии помечали воров, а также этот знак был символом королевской власти. ФОТО:https://mixnews.lv
Они были задержаны, закованы в кандалы, их клеймили. Но любовникам удалось сбежать. На людях пара представлялась братом и сестрой. Потом состоялось знакомство с графом де Ла Фером, который всем сердцем полюбил девушку. Шестнадцатилетняя Анна стала его женой, их счастью не было предела. Однажды на охоте графиня упала с лошади, потеряв сознание. Ее плечо оголилось, а там стояло клеймо. Граф был шокирован, поняв, что перед ним преступница, совершившая тяжкое преступление.
Позорное клеймо на плече Миледи Винтер видели на только граф де Ла Фер, но и Д'Артаньян. ФОТО:https://olvi.club
Связав жену, граф повесил ее на дереве. Пережить такое было тяжело. Поэтому граф де Ла Фер все бросил и стал мушкетером Атосом при дворе короля. А вот Анне чудом удалось спастись. Девушка отправляется в Англию и выходит замуж за лорда Винтера, тайно став шпионкой Ришелье. На совести Миледи много смертей и подлости. За свои злодеяния она была казнена палачом, после того как мушкетеры поймали ее и зачитали обвинения.
Кто скрывался под маской Миледи Винтер
Фаворитку графа Бекингема, а позже и шпионку Ришелье, считают прототипом Миледи Винтер.
Конечно, у Анны Бейль и Миледи Винтер был свой реальный прототип. Сейчас историки спорят о том, что это могла быть не одна, а несколько женщин. Люси Хей, известная еще как графиня Карлайл. Девушка была молода, красива и умна не по годам. Она занимала достойное место при дворе короля Карла I. Неудивительно, что там на нее обратил внимание герцог Бекингем. Этот человек занимал высокое положение при дворе монарха Якова I, а позже и Карла I. Бекингем пообещал Люси богатство и влияние в обществе взамен на любовные утехи. Но быстро променял ее на французскую королеву Анну.
За алмазными подвесками королевы Анны Австрийской, подаренные Бекингемом, и охотилась Миледи.
Бекингем был уверен, что благосклонность Анны Австрийской гарантирует ему политическую поддержку. Люси решила отомстить Бекингему, а случайное знакомство с кардиналом Ришелье только помогло ей осуществить женскую месть. Теперь графиня Карлайн - тайная шпионка Ришелье. Особенно насолить кардинал хотел королеве, которая отвергла домогательства священника, выставив его шутом. История с подвесками чуть не погубила королеву.
Люси Хей исполняла много поручений сначала кардинала Ришелье, потом была английской шпионкой. Она не была казнена мушкетерами, как в книге Дюма. В 50 лет ее все-таки заключили в Тауэр, где она жила около 2 лет с королевским размахом. Ее шпионская карьера на этом закончилась. Последующие 10 лет Люси прожила в своем поместье в Англии удаленно от общества.
Жанну де Ла Мотт, похитившую алмазное ожерелье, считают еще одним прототипом Миледи Винтер.
Вторым прототипом Миледи может быть француженка Жанна де Валуа. В 24 года она выходит замуж за графа де Ла Мотта. Эта женщина хоть и не была красива, но очень умна и расчетлива. Вероятно, поэтому она продумала и провернула вместе с графом Калиостро кражу века. Аферисты заполучили дорогое алмазное ожерелье (его цена 1,5 млн ливров), убедив ювелиров, что это желание самой королевы Марии-Антуанетты. Когда обман раскрылся, то графа Калиостро выслали из Франции. А графиню де Ла Мотт клеймили (на ее груди появилась буква V, что значило воровка).
Жанну посадили в тюрьму, но ей помогли сбежать, инсценировав ее смерть. Так Жанна де Ла Мотт исчезла на долгое время. Через 35 лет эта дама появилась в Санкт-Петербурге, а через год поселилась отдаленно в небольшом домике в Крыму. Поговаривали, что Жанна стала организатором контрабандных поставок, а ее жилье прозвали Чертовым. Погибла она случайно, упав с лошади.
Клеймо Миледи, историческое клеймение
Граф де Ла Фер, увидев клеймо в виде лилии на плече супруги, понял, что перед ним преступница. ФОТО:https://www.yaplakal.com
В картине «Три мушкетера» на плече Миледи было необычное клеймо в виде цветка лилии, смахивающее на татуировку. Но если в современном мире это целое искусство, несущее смысловое значение, то в XVI-XVII веках такого не было. А клеймо приравнивали к символу позора, которым отмечали женщин, сделавших аборт, и воров.
По сюжету книги, клеймо на плече девушка получила за воровство. Ради нее священник обокрал монастырь, а церковные реликвии продал. Воров поймали, клеймили и посадили в тюрьму, но они сбежали. Подобное клеймо имела и Жанна де Ла Мотт, которую считают одним из прототипов Миледи. Она была осуждена как воровка и мошенница, заполучившая дорогое изумрудное ожерелье, выдумав, что действует от имени самой королевы. Правда, Жанне не удалось поставить клеймо в виде лилии на плече. Она так извивалась, пытаясь убежать, что палач попал ей только на грудь.
В Древнем Риме клеймили рабов, а позже во Франции клеймо ставили ворам. ФОТО:https://ru.wikipedia.org
О клеймении было известно еще с древних времен. В Древнем Риме клеймом помечали рабов, прикладывая раскаленное железо в виде знака стигмы. Позже клеймили во Франции, в России. Правда, помечали уже не рабов, а людей, совершивших серьезные преступления. Например, в XVII веке в России представителям преступного мира ставили клеймо прямо на лице (чаще на лбу, чтобы не было возможности спрятаться от окружающих).
Такой человек чаще становился изгоев в обществе. А в народе придумали такую фразу, которая дошла до наших дней – «На лбу написано». Клеймо позора в России было отменено в XIX веке. Известны случаи, когда клеймо получали военные в Первую мировую войну, если становились дезертирами. А во Вторую мировую войну нацисты выжигали узникам концлагерей номера.
Геральдическая лилия или желтый ирис как символ королей
По легенде Архангел Гавриил явился перед Девой Марией, чтобы сообщить ей о рождении Сына Божьего. В его руке была белая лилия. Так возник большой праздник Благовещение, а цветок стали считать символом непорочности и чистоты, как сама Святая Мадонна. Цветок геральдической лилии «красовался» на плече юной красавицы Миледи. Также известно, что он стал символом высшей королевской власти во Франции. В Средневековье сам король Людовик VII носил синий щит, где была изображена золотая лилия или «Флер-де-Лис».
Белые лилии были в руке у архангела Гавриила, когда тот явился перед Девой Марией.
Ее же можно было увидеть на французском гербе в эпоху правления Бурбонов. На знамени Орлеанской девы Жанны д’Арк тоже были эти знаки могущества короля. Скипетр (символ королевской власти) напоминал очертания лилии. Этот цветок был не только на гербах и флагах, но и на стенах и монетах. Вероятно, во Франции преступникам наносили именно клеймо в виде лилии как акт возмездия, приведенный в исполнение королевской властью. Иначе никак нельзя объяснить эту связь между клеймом позора и символом монаршей власти.
Но если геральдическая лилия белого цвета, то почему символ монархов – желтый (золотой) цветок? Вот здесь у историков есть несколько версий, которые могут дать разъяснение этой метаморфозе. Одни утверждают, что название «fleur de lys» с французского переводится, как «цветок Луи», а не «цветок лилии».
Возможно, символом королевской власти была вовсе не лилия, а желтый ирис.
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