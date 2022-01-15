7 аэропортов с невероятным дизайном, которые можно было бы причислять к современным Чудесам света

Самые интересные аэропорты современности.
Люди способны создавать удивительные вещи, особенно, когда речь заходит о строительстве чего-то действительно большого и впечатляющего. Например, аэропорта. На планете много так называемых "воздушных ворот", но аэропортов с действительно интересным дизайном, конструкцией и оформлением совсем не много. В этом обзоре наиболее яркие и интересные.
1. Аэропорт Местии
Очень небольшой аропорт Местии.
Местия – это не очень большое поселение в грузинской Сванетии. Это место обладает огромным туристическим потенциалом, благодаря своей природе, богатой истории и культурному наследию. До недавнего времени познавать секреты этого места было крайне сложно из-за отсутствия инфраструктуры.
Решил эту проблему небольшой аэропорт, который разработали немецкие архитекторы студии J. Mayer H. Architects. Комплекс получился современным, соответствующим всем актуальным тенденциям и трендам. У архитекторов получилось подчеркнуть в здании своеобразие культуры сванов.
2. Аэропорт Аммана
Подобен лагерю бедуинов этот аэропорт Аммана.
С высоты птичьего полета аэропорт Queen Alia напоминает скопление бедуинских палаток. До 2013 года он находился на реконструкции. Разрабатывался проект студией Foster + Partners под личным руководством архитектора Нормана Фостера, одного из самых авторитетных на сегодняшний день и известным своим крайне бережливым отношением к местным традициям. В частности, именно он предложил отказаться в этом проекте от традиционных «легких зданий» в угоду более тяжелым бетонным конструкциям. Сделано это в том числе и для того, чтобы в здании легче переносились иорданские перепады температуры.
3. Аэропорт Мадрида
Аэропорт Мадрида выглядит мило.
Новый терминал мадридского аэропорта был открыт в 2006 году. В тот же год комплекс получил мировое признание от пассажиров и архитекторов. Возводился терминал по проекту Антонио Ламелы и Ричарда Роджерса. Он имеет лаконичную линейную архитектуру. Крыша здания образует купол, через который проникает мягкий свет. Протяженность этого терминала составляет 2 километра.
4. Аэропорт Сан-Франциско
Ставка сделана на естественный свет в аэропорту Сан-Франциско.
Второй терминал аэропорта Сан-Франциско был признан самым чистым с экологической точки зрения. Это подтверждено сертификатом LEED Gold и во многом соответствует духу всего остального города. Проектировалось здание специалистами агентства Gensler. При возведении терминала широко использовались вторичные материалы. Большая ставка в комплексе делается на естественный свет и вентиляцию.
5. Аэропорт Веллингтона
Неправильная пирамида аэропорта Веллингтона.
Этот новозеландский аэропорт создавался специалистами агентств Warren&Mahoney и Studio Pacific. Комплекс не похож ни на один другой в мире. Можно сказать, что конструкция терминала образует неправильную пирамиду со множеством плоскостей и скальными балками проходящими в узловых точках. Здание как будто укрывает пассажиров от шума и суеты на улице.
6. Аэропорт Денвера
Выглядит как лагерь индейцев, аэропорт Денвера.
Этот аэропорт - одна из главных достопримечательностей не только самого Денвера, но и всего штата Колорадо. Силуэт здания неожиданным образом напоминает традиционные жилища индейцев. Здесь много зенитных фонарей, через которые внутрь здания проникает свет. Сделано это было не просто так. По статистике в Денвере 300 дней года – солнечные. Этой особенностью и решили воспользоваться архитекторы.
7. Аэропорт Сингапура
Когда природа берет верх над человеком.
Наконец, внимания заслуживает аэропорт Чанги. Это замечательный пример того, как природа умеет брать верх над человеком, несмотря ни на что. В свое время этот аэропорт собрал всевозможные награды за лучший ландшафтный дизайн. В нем гармонично переплетаются джунгли человека из стали, стекла и бетона, с джунглями природы. Так, на одной из стен аэропорта появился настоящий вертикальный лес!
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