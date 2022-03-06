Коварные вопросы полиции на дороге, на которые лучше не отвечать вовсе

Не болтай.
Язык твой – враг твой. Этот принцип как нельзя лучше действует в ситуациях, когда водитель общается с дорожным инспектором. Полицейские не так доброжелательны, как может показаться на первый взгляд, и если водитель нарушил, своим длинным языком он может значительно усугубить ситуацию. И конечно, сами инспекторы любят «подтолкнуть» неподготовленного автомобилиста к его «могиле».
Оценка водителя
Тебя оценят.
Стоит понимать, что сотрудники полиции видят много разных людей, а потому (как правило) умеют достаточно хорошо оценивать человека и его автомобиль. Это очень важно, так как все это влияет на отношение сотрудника правопорядка к гражданину. Для разных типов людей у полицейских предусмотрена разная тактика ведения беседы.
Исповедь законника
Не нужно доверять людям на столько.
Самый любимый прием дорожных инспекторов – неожиданная исповедь. Полицейский может начать жаловаться на жизнь, работу, погоду - на все что угодно, добавив при этом, что еще и сами водители их труд по наведению порядка не ценят и только нарушают ПДД. Цель такой «исповеди» на самом деле очень проста и ничего общего с изливанием душевных терзаний не имеет. Ее цель – вызвать жалость и всплеск доверия у человека, мол, смотри, я такой же несчастный трудяга, как и ты.
И часто нарушаете?
Нужно думать, что говоришь.
«Конечно, нет», - будет правильным ответом. Ни в коем случае нельзя не в чем признаваться в «душевной» беседе. Все зарегистрированные случаи того, как водитель нарушил и так известны инспекции. Впрочем, быть образцовым гражданином и автомобилистом надо не только на словах инспектору, но и на деле, а потому стараемся не нарушать, даже по мелочам. Дорога – дело серьезное.
А кем работаете?
Не шутишь?
Совершенно очевидно, что такой вопрос задают для оценки материального положения гражданина. От такого вопроса лучше уйти, хотя это и будет сложно сделать, если ты водишь какой-нибудь премиальный внедорожник. Обладателям автомобилей бюджетного класса переживать сильно не стоит, так как за них в основном говорит автомобиль, но можно сказать, что трудитесь где-нибудь в бюджетной сфере, вроде медицины или образования. К врачам и учителям полицейские на дорогах, как правило, относятся благосклонно.
Заключение
На дороге в любой ситуации нужно быть вежливым и аккуратным, а также соблюдать все правила дорожного движения.
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