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Коварные вопросы полиции на дороге, на которые лучше не отвечать вовсе


Не болтай.

Не болтай.

Язык твой – враг твой. Этот принцип как нельзя лучше действует в ситуациях, когда водитель общается с дорожным инспектором. Полицейские не так доброжелательны, как может показаться на первый взгляд, и если водитель нарушил, своим длинным языком он может значительно усугубить ситуацию. И конечно, сами инспекторы любят «подтолкнуть» неподготовленного автомобилиста к его «могиле».

Оценка водителя


Тебя оценят.

Тебя оценят.

 

Стоит понимать, что сотрудники полиции видят много разных людей, а потому (как правило) умеют достаточно хорошо оценивать человека и его автомобиль. Это очень важно, так как все это влияет на отношение сотрудника правопорядка к гражданину. Для разных типов людей у полицейских предусмотрена разная тактика ведения беседы.

Исповедь законника


Не нужно доверять людям на столько.

Не нужно доверять людям на столько.

 

Самый любимый прием дорожных инспекторов – неожиданная исповедь. Полицейский может начать жаловаться на жизнь, работу, погоду - на все что угодно, добавив при этом, что еще и сами водители их труд по наведению порядка не ценят и только нарушают ПДД. Цель такой «исповеди» на самом деле очень проста и ничего общего с изливанием душевных терзаний не имеет. Ее цель – вызвать жалость и всплеск доверия у человека, мол, смотри, я такой же несчастный трудяга, как и ты.

И часто нарушаете?


Нужно думать, что говоришь.

Нужно думать, что говоришь.

 

«Конечно, нет», - будет правильным ответом. Ни в коем случае нельзя не в чем признаваться в «душевной» беседе. Все зарегистрированные случаи того, как водитель нарушил и так известны инспекции. Впрочем, быть образцовым гражданином и автомобилистом надо не только на словах инспектору, но и на деле, а потому стараемся не нарушать, даже по мелочам. Дорога – дело серьезное.

А кем работаете?


Не шутишь?

Не шутишь?

 

Совершенно очевидно, что такой вопрос задают для оценки материального положения гражданина. От такого вопроса лучше уйти, хотя это и будет сложно сделать, если ты водишь какой-нибудь премиальный внедорожник. Обладателям автомобилей бюджетного класса переживать сильно не стоит, так как за них в основном говорит автомобиль, но можно сказать, что трудитесь где-нибудь в бюджетной сфере, вроде медицины или образования. К врачам и учителям полицейские на дорогах, как правило, относятся благосклонно.

Заключение


На дороге в любой ситуации нужно быть вежливым и аккуратным, а также соблюдать все правила дорожного движения.

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Коварные вопросы полиции на дороге, на которые лучше не отвечать вовсе

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Коварные вопросы полиции на дороге, на которые лучше не отвечать вовсеПодписаться на мой Instagram
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