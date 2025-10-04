5 главных упражнений, которые уберут пивной живот

Пивной живот – это бич современного мира, поражающий, к ужасу этих несчастных, даже тех, кто пиво пьет в умеренных количествах или не пьет совсем. А все потому, что в образовании пивного живота кроме пива принимают участие еще несколько факторов. Причинами становятся и малоподвижный образ жизни, и переедание, и все ухудшающийся с возрастом обмен веществ.
Так как же избавиться от этого смертельно надоевшего спутника жизни? В первую очередь, конечно, нужно полностью пересмотреть свой рацион, убрав из него все вредные продукты и сведя потребление пива к минимуму. А вместе с этим, вам будет необходимо ежедневно выполнять целый комплекс спортивных упражнений.
Повороты туловища
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки вытянуты прямо перед собой. Слегка согните колени и начинайте выполнять повороты корпусом влево и вправо. Нижняя половина туловища при этом должна оставаться неподвижной. Можно усложнить это упражнение, начав при поворотах сгибать противоположную направлению движения ногу в колене. Делайте по 10-15 поворотов в каждую сторону.
Скручивания
Лягте на спину и заведите согнутые в локтях руки за голову. Теперь согните ноги в коленях, плавно оторвитесь головой и плечами от пола и достаньте подбородком до коленей. Также плавно вернитесь в исходное положение. Начните с 10 скручиваний и постепенно увеличивайте их количество. Усложните данное упражнение, в момент сгибания подтягивая колени навстречу голове.
Напряжение / расслабление мышц живота
Это упражнение хорошо тем, что его можно выполнять где угодно: дома, на работе, стоя в общественном транспорте. На вдохе резко втяните живот, напрягая мышцы брюшного пресса, на выдохе максимально расслабьте. 4 подхода в день по 10 раз в каждом уже через две недели дадут заметный результат, сделав ваш живот гораздо стройнее.
Плавание
Плавание не только укрепляет мышцы плечевого пояса, брюшного пресса и спины, но и прекрасно корректирует фигуру в целом, а значит, точно стоит подумать о том, чтобы включить его в свою программу тренировок. Запишитесь в бассейн и, чтобы результат начал быстро прогрессировать, плавайте в нем 2-3 раза в неделю по 30-45 минут в день.
Бег / езда на велосипеде
Бег и езда на велосипеде (или беговая дорожка и велотренажер) – должны быть обязательно включены в вашу программу по уменьшению живота. В сочетании с упражнениями на пресс, эти эффективные кардиотренировки помогут не только сжечь жир, но и улучшить кровообращение, укрепляя тем самым ваше здоровье в целом. Уделяйте кардионагрузкам 30 минут в день и скоро вы увидите, как сильно изменится ваш внешний вид.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии