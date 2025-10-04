5 главных упражнений, которые уберут пивной живот

Пивной живот – это бич современного мира, поражающий, к ужасу этих несчастных, даже тех, кто пиво пьет в умеренных количествах или не пьет совсем. А все потому, что в образовании пивного живота кроме пива принимают участие еще несколько факторов. Причинами становятся и малоподвижный образ жизни, и переедание, и все ухудшающийся с возрастом обмен веществ.



Так как же избавиться от этого смертельно надоевшего спутника жизни? В первую очередь, конечно, нужно полностью пересмотреть свой рацион, убрав из него все вредные продукты и сведя потребление пива к минимуму. А вместе с этим, вам будет необходимо ежедневно выполнять целый комплекс спортивных упражнений.

Повороты туловища

Скручивания

Напряжение / расслабление мышц живота

Плавание

Бег / езда на велосипеде