С нами не соскучишься!

8 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Кузнецов
    ЧушьГлавное не выделя...
  • Песня
    Гречка + молоко... Древнейшее сочетание, ему сотни, если не тысячи лет. И как же люди не вымерли?! А тут вдруг - опа!...10 пар продуктов,...
  • Песня
    Бросила батарейку 10 раз. 5 раз осталась стоять, 5 раз упала. Ну, и?! Половина заряда, что ли?!Элементарный спос...

За кадром передачи «Выжить любой ценой» с Беаром Гриллсом

«Ultimate Survival» (Выжить любой ценой) – познавательно-развлекательная телепередача на канале Discovery Channel. Её ведущий – Беар Гриллс – высаживается в самых различных диких местах по всей планете и рассказывает о том, как выжить в тяжелых условиях и вернуться к цивилизации.

Эдвард Майкл «Беар» Гриллс – бывший солдат британского спецназа и специалист по выживанию. В передаче он демонстрирует навыки ориентирования на местности, добывания пищи, постройки простого жилья и поиска воды.

Многие любители активного отдыха критикуют шоу за инсценировки. Создаётся впечатление, что Беар находится в диких условиях один, однако это не так.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Выживают как могут.


За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Беар и оператор Саймон Рей.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Беар и звукооператор.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Съёмочная группа частенько устаёт больше ведущего, так как они постоянно таскают на себе нелегкое оборудование.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

В одной из серий утверждалось, что Гриллс построил плот за несколько часов без инструментов, хотя плот был частично построен консультантом программы.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Беар и «Уилсон».

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

По телевидению, естественно, никакой страховки заметно не было.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Многочисленная команда.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Обсуждение дальнейших действий.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Во многие места Беар высаживается, выпрыгивая с парашютом из вертолёта.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Безопасность съёмочной группы превыше всего.



За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Несмотря на все меры предосторожности, порой случаются неприятные события. В этом столкновении оператор получил перелом носа.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Но судя по положительным эмоциям на лице оператора, ему эти все приключения даже нравятся.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Кадр из возможной серии «Как выжить на Титанике».

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Частенько Беару приходиться отвечать не только за себя. Взаимопомощь – важный элемент выживания в диких условиях.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Просмотр отснятого материала.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Беар и обед.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Обед оказался слишком тяжёлым.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Хорошо, когда есть защита от надоедливых насекомых.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

Съёмочная группа побывала и в Сибири. Судя по выражениям лиц, понравилось не шибко.

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

В конечном итоге не стоит забывать, что программа «Выжить любой ценой» — это не документальный фильм и не реалити-шоу, а руководство по выживанию.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх