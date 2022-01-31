За кадром передачи “Выжить любой ценой” с Беаром Гриллсом

«Ultimate Survival» (Выжить любой ценой) – познавательно-развлекательная телепередача на канале Discovery Channel. Её ведущий – Беар Гриллс – высаживается в самых различных диких местах по всей планете и рассказывает о том, как выжить в тяжелых условиях и вернуться к цивилизации.



Эдвард Майкл «Беар» Гриллс – бывший солдат британского спецназа и специалист по выживанию. В передаче он демонстрирует навыки ориентирования на местности, добывания пищи, постройки простого жилья и поиска воды.



Многие любители активного отдыха критикуют шоу за инсценировки. Создаётся впечатление, что Беар находится в диких условиях один, однако это не так.







Выживают как могут.









Беар и оператор Саймон Рей.







Беар и звукооператор.















Съёмочная группа частенько устаёт больше ведущего, так как они постоянно таскают на себе нелегкое оборудование.







В одной из серий утверждалось, что Гриллс построил плот за несколько часов без инструментов, хотя плот был частично построен консультантом программы.







Беар и «Уилсон».







По телевидению, естественно, никакой страховки заметно не было.







Многочисленная команда.















Обсуждение дальнейших действий.















Во многие места Беар высаживается, выпрыгивая с парашютом из вертолёта.































Безопасность съёмочной группы превыше всего.

Несмотря на все меры предосторожности, порой случаются неприятные события. В этом столкновении оператор получил перелом носа.Но судя по положительным эмоциям на лице оператора, ему эти все приключения даже нравятся.Кадр из возможной серии «Как выжить на Титанике».Частенько Беару приходиться отвечать не только за себя. Взаимопомощь – важный элемент выживания в диких условиях.Просмотр отснятого материала.Беар и обед.Обед оказался слишком тяжёлым.Хорошо, когда есть защита от надоедливых насекомых.Съёмочная группа побывала и в Сибири. Судя по выражениям лиц, понравилось не шибко.В конечном итоге не стоит забывать, что программа «Выжить любой ценой» — это не документальный фильм и не реалити-шоу, а руководство по выживанию.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)