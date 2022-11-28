5 популярных мифов об оружии, которые появились благодаря боевикам

Боевики 90-х-2000-х поражали своими спецэффектами, но имели мало общего с реальностью

1. При взрыве гранаты люди разлетаются в разные стороны

Граната поражает осколками, а не взрывной волной / Фото: ik.arhano.ru

2. Мины издают щелчок перед взрывом

ru Если наступить на мину в фильме, от нее сразу же последует звуковой сигнал, свидетельствующий о грядущем взрыве / Фото: moe-online.ru

3. Не открывается замок? Его можно прострелить!

Оружие может только навредить, ведь выстрел повредит внутренний механизм, а сам замок заклинит / Фото: sun9-61.userapi.com

4. Умирать сразу же после после получения пули

Либо герой получает сотни пуль, но по-прежнему мужественно хватается за жизнь, либо мгновенно умирает от первого же огнестрельного ранения / Фото: d2t8nixuow17vt.cloudfront.net

5. Выстрелом в бензобак можно подорвать автомобиль

Если бы создатели кино не отклонялись от законов физики, вряд ли боевики получались столь зрелищными / Фото: s.hdnux.com