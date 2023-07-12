Гениальные лайфхаки, о существовании которых мы даже не догадывались

Интернет буквально наводнен лайфхаками и вирусными видео, которые вроде как должны научить нас на раз-два справляться с домашними делами.

Некоторые подобные трюки не вызывают ничего, кроме удивления, — давно же придумали более простые способы справиться с той или иной задачей. Но есть советы, которые хочется тут же объявить гениальными.



Используйте детские гигиенические салфетки для удаления пятен

Сделайте насадку для пылесоса из втулки от туалетной бумаги

Протрите вытяжку теплым растительным маслом

Чистите картошку в посудомоечной машине

Скрепите провода при помощи коктейльной трубочки

Вытрите пыль с мелочей при помощи тонкой тканевой перчатки

Избавьтесь от полос на ламинате c помощью теннисного мяча

Прикрепите пуговицу с помощью скрепки

Отмойте блендер безо всяких усилий

Скрепите разошедшийся шов на одежде с помощью специальной ленты

Вытрите плинтусы с помощью носков

Детские влажные салфетки удивительно эффективны, потому что в них содержатся мягкие чистящие средства. Они помогут справиться с различными пятнами на одежде, главное — использовать их как можно быстрее, пока грязь не успела впитаться в ткань и засохнуть.Возьмите втулку от туалетной бумаги или бумажных полотенец и наденьте ее на конец шланга от пылесоса, закрепите скотчем или резинкой. Затем используйте эту насадку, чтобы проникнуть в труднодоступные места, с которыми не справится даже узкое сопло. Прелесть картонной трубочки еще и в том, что ее можно согнуть под нужным углом.Вытяжка — магнит для жира. По мере того как к ней прилипает пыль, ее становится все труднее чистить. Одним из самых простых и малозатратных способов является использование растительного масла. Просто добавьте несколько капель слегка разогретого масла на ткань или бумажное полотенце и протрите поверхность — грязь исчезнет.Другой вариант — кипяток. Надо оставить решетку в горячей воде на несколько минут, а потом отмыть остатки жира с помощью соды.Почистить пару картошин — не проблема, но как же трудно справиться с горой картошки. А ведь можно разложить ее в посудомоечной машине, запустить режим полоскания и ждать, пока техника все сделает за вас. Конечно, речь идет об овощах с достаточно тонкой кожицей.Не надо отправляться в магазин за стяжками — достаточно пропустить коктейльную трубочку через точилку для карандашей, а потом скрепить провода получившейся спиралькой.Лучше всего для уборки подойдут специальные перчатки из микрофибры, но можно использовать и обычные тканевые (например, предназначенные для работы в саду). При помощи перчаток вы легко избавитесь от пыли на различных безделушках или на листьях растений. Достаточно повертеть их в руках, чтобы собрать всю грязь.Следы от обуви или ножек мебели исчезнут, если потереть их сухим теннисным мячиком.Если пуговица на рубашке или кофте предательски отлетела, а иголки с ниткой под рукой нет, проблему можно решить с помощью пластиковой канцелярской скрепки. Надо достать из скрепки тонкую проволоку, насадить на нее пуговицу и, просунув проволоку в дырочки, сквозь которые проходили нитки, прикрепить к одежде. Долго такая конструкция не прослужит, но на день ее хватит.Тщательно очистить все детали блендера бывает непросто, мелкие кусочки пищи так и норовят забиться в выемки на крышке или прилипнуть к лезвиям. Чтобы не тратить на мытье массу времени, можно налить в колбу теплую воду, добавить немного жидкости для мытья посуды и включить прибор. Потом все детали споласкиваются, и блендер чист.Клейкая двусторонняя лента для одежды — настоящая находка. При помощи этой штуки можно скрепить разошедшийся шов, закрыть небольшую дырку на ткани или приклеить пуговицу. Продержится такая заплатка недолго, но этого времени вполне хватит, чтобы добраться до иголки и ниток.Мытье плинтусов — то еще удовольствие. Пыль и грязь там оседают быстро, но добраться туда с помощью обычной швабры бывает сложно. Если нет желания ползать на коленках по полу, можно пустить в ход ноги. Нужно просто обернуть чем-нибудь стопу и надеть сверху старый носок, смоченный в щадящем чистящем средстве. Теперь для мытья плинтуса даже наклоняться не придется.