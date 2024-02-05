Последний самурай: Удивительная история, по которой сняли известный фильм

«Последний самурай» – довольно хороший, хотя и недооцененный фильм с Томом Крузом в главной роли. Как и многие другие голливудские эпосы он не является точной правдой, хоть и подается интересным и зрелищным образом. Из обзора можно узнать насколько же сильно перестарались голливудские сценаристы, создавая образ бесстрашного европейца, воевавшего с самураями.











Флот Мэтью Пэрри (США) прибыл к берегам Японии. Фрагмент картины.



Много веков власти Японии не пускали в страну иностранцев, ведь европейские торговцы привозили с собой оружие и товары со всего мира. Опасаясь развала традиционных ценностей, феодальное правительство, Сёгунат Токугава, изгнало всех иноземцев с островов, оставив для торговли лишь небольшой порт Нагасаки.



Прошло двести лет, прежде чем японцы задумались о своем отставании от остального мира. В 1853 году к японским островам прибыл большой американский флот, состоящий из современных по тем временам паровых кораблей. Под угрозой пушек американцы вынудили Японию подписать договор о мире, дружбе и торговле. Неудивительно, что здравый смысл восторжествовал, когда «средневековые» японцы увидели новейшие военные корабли в своих бухтах. Они открыли торговлю, поощряя культурный обмен, чтобы «догнать» современную эпоху.







Молодой император Мэйдзи (Муцухито).







Французские военные специалисты перед отправкой в Японию, 1866 год.



События фильма «Последний самурай» охватывают интересное время и место: Японию конца XIX века, эпоху Реставрации Мейдзи. Это был сложный период истории страны, когда феодальная Япония становилась современной монархией по образцу великих европейских держав, произошла политическая, социальная и индустриальная революция. Велась модернизация во всех сферах, в частности эволюция военного дела и снижение политической и военной роли самураев – средневековых рыцарей, сражающихся мечами и луками. Теперь Япония закупала на Западе современное огнестрельное оружие. А для обучения императорской армии нанимались офицеры из самых «опытных» воюющих стран мира – Франции, Великобритании, США.







Том Круз в роли капитана Олгрена.







Сражение императорских войск и самураев. Скриншот из игры Total War: Shogun 2 – Fall Of The Samurai.



Голливуд упростил сценарий фильма, чтобы показать самураев как простых и хороших людей, а модернизацию Японии как нечто плохое и гнетущее. На самом деле во время Реставрации Мэйдзи происходило перераспределение социальных классов. Новое правительство упразднило касту самураев, правящих жестокой рукой и занимавшихся преимущественно сельским хозяйством. Это и стало причиной мятежа.



В фильме «Последний самурай» в одно целое смешивается несколько восстаний, которые по истории длились в течении многих лет. Вымышленный лидер Кацумото был основан на личности влиятельного Сайго Такамори, лидера последнего бунта.







Битва за гору Табарудзака. Самураи справа, у них огнестрельное оружие, а их офицеры одеты в европейские мундиры.



Самураи в сценах сражений фильма изображены с развлекательной точки зрения. Первый же бой показывает, как они умело орудуют мечами и луками, чтобы разгромить вооруженную, но неопытную армию императора Мэйдзи.







Солдаты Сёгуната Токугава на марше, 1864 год.



История, однако, отображает совсем другую сторону. В то время как один из первых бунтов проходил без современного оружия, в остальных восстаниях использовались современные средства ведения войны.



Повстанцы Такамори использовали винтовки и часто носили мундиры западного стиля, и лишь некоторые использовали традиционные самурайские доспехи. У восставших было более 60 артиллерийских орудий, и они их активно применяли.







Руководитель восстания самураев Сайго Такамори со своими офицерами.







Имперские войска высаживаются в Йокогаме и готовятся идти в поход против восстания Сацума, 1877 год.



Императорская армии последнюю битву при Сирояме, как и в фильме, действительно выиграла из-за превосходящего количества (около 30 тысяч солдат против 300-400 самураев). Последняя самоубийственная атака самураев была такой же символичной, как это представлено в фильме.



Хотя капитан Олгрен кажется вымышленным, чуждым персонажем, он, тем не менее, имеет реальный исторический прототип с поразительно похожими взглядами и поступками.







Жюль Брюне – французский офицер, участник гражданской войны в Японии.



На создание персонажа, которого играет Том Круз, сценаристов вдохновил француз Жюль Брюне (Jules Brunet). В 1867 году его направили обучать японских солдат использовать артиллерию. С началом восстания самураев он мог вернуться во Францию, но остался и в этой гражданской войне сражался на проигравшей стороне за Сёгунат. Он участвовал в славной и эпической последней битве при Хакодате. Параллели между Брюне и Олгреном показывают, что история первого определенно оказала большое влияние на фильм.



«Последний самурай» совмещает более десяти лет реальной истории в короткий рассказ, при этом изменяя французского героя на американского. Также значительно изменено количественное соотношение сторон: новое правительств показано «злым и угнетающим». На самом деле оно дало японцам свободу впервые в их истории.



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