Жизнь уже не будет прежней: Привычные вещи, которые почти все использовали неправильно

Секреты использования привычных вещей, которые для многих станут настоящим откровением.
Ежедневно мы выполняем стандартный набор функций и пользуемся одними и теми же вещами. Однако большинство из нас даже не подозревает, что некоторые предметы мы используем совершенно неправильно. Как упростить себе жизнь, зная некоторые хитрости, читайте в нашем материале.
1. Капкейки
Как аккуратно съесть капкейк.
Стесняетесь есть капкейки на людях из-за кремовой верхушки? Вы просто не знаете секретный прием. Снимите бумажную обертку, аккуратно отломайте нижнюю часть кекса, положите на крем и прижмите. Получится некое подобие сендвича с кремом внутри, который можно будет съесть, не испачкав ни рук, ни рта.
2. Хлеб
Как порезать свежий хлеб.
Есть маленькая хитрость, которая позволит отрезать ломтик свежего хлеба и не накрошить. Нужно просто перевернуть буханку, а нож предварительно обдать горячей водой.
3. Туалетная бумага
Как правильно вешать рулон туалетной бумаги.
Оказывается, есть запатентованный способ, раскрывающий секрет того, как правильно вешать рулон туалетной бумаги. В пояснениях документа 1891 года четко указано, что свободный край подвешенного рулона должен находиться далеко от стены, а листы - поверх рулона.
4. Бургер
Как держать бургер.
Кто не любит бургеры?! Сегодня их подают чуть ли не в каждом заведении города. Однако не каждый решается есть такие блюда в людных местах, боясь испачкаться и выглядеть свиньей в глазах окружающих. На самом деле катастрофы с вытекающим соусом и выпадающим луком можно избежать, нужно просто правильно держать бургер. Брать его нужно двумя руками. Указательными и большими пальцами нужно обхватить переднюю часть изделия, а безымянными и мизинцами - заднюю.
5. Напитки из тетрапаках
Как наливать напитки из тетрапаков.
Наклонять тетрапак к стакану следует той стороной, которая находится дальше от его горлышка. Такая хитрость позволит налить напиток, не расплескав ни капли.
6. Ящик пива
Как за один раз переместить все банки из ящика в холодильник.
Откройте картонный ящик с банками напитка с одной стороны, поставьте на полку холодильника так, чтобы открытая часть уперлась в его заднюю стенку. Теперь откройте ту часть ящика, которая смотрит на вас и аккуратно выдвиньте банки на полку. Такой способ позволит одним махом переместить целую упаковку напитка в свой холодильник.
7. Пицца
Как держать кусок пиццы.
Придерживайте кусок пиццы большим пальцем посередине, а нижнюю часть как бы подгибайте ладонью. Такое положение руки не даст кончику куска провиснуть под весом ингредиентов, а соответственно с него ничего не сползет.
8. Клубника
Как очистить клубнику от хвостиков.
Быстро избавить клубнику от хвостиков, поможет обычная соломинка. Такой способ чистки ягод пригодится тем, кто собирается готовить десерт или делать варенье.
9. Стик с сахаром
Как открывать пакетики с сахаром.
Несмотря на то, что сахар в стиках существует уже много-много лет, не все знают, как правильно его использовать. Многие люди отрывают край пакетика и долго мучаются, пытаясь вытрясти сахарный песок из упаковки. На самом же деле стик нужно просто согнуть посередине. Пакетик разорвется и содержимое обоих частей попадет в чашку.
10. «Тик-так»
Как правильно доставать «Тик-так».
Упаковка любимых мятных леденцов «Тик-так» не так уж проста, как кажется. На крышке есть мини-контейнер, который идеально соответствует форме леденца. Поэтому, если упаковку перевернуть, а после открыть крышку, в контейнере вы увидите леденец.
11. Китайская еда
Как открыть упаковку китайской еды.
Не берите тарелку, чтобы выложить на нее китайскую еду. Дело в том, что упаковки риса и лапши созданы таким образом, что их можно развернуть и есть.
12. Напиток в банке
Как использовать ключ-открывалку на жестяной банке.
Кольцо-открывалка, которое есть на каждой жестяной банке, имеет еще одну функцию. Просто разверните его так, чтобы оно находилось над отверстием, и пропустите через него соломинку.
13. Тележка из супермаркета
Как складывать продукты в тележку.
Внутри тележки из супермаркета, перед отсеком куда обычно сажают детей есть несколько выгнутых дуг. Так вот эти самые дуги можно использовать, чтобы вешать пакеты с покупками. Закрепив большую часть покупок таким образом, на кассе вам не придется наклоняться, чтобы достать что-то с самого дна.
14. Чипсы Pringles
Как извлечь чипсы из упаковки.
Простейший способ аккуратно извлечь содержимое из упаковки чипсов Prigles - поместить внутрь лист бумаги, повернуть пачку на бок и аккуратно вытащить.
15. Отверстие на ручках сотейников
Для чего предназначено отверстие на ручке сотейника.
Оказывается, у отверстий, которые есть на ручках практически любого сотейника, имеется вполне практичная функция. Они предназначены для фиксации ложек и шумовок, которые вы используете во время готовки.
16. Унитаз
Как правильно смывать.
Мало кто задумывается о гигиене, нажимая на кнопку слива. А ведь в это время из унитаза вылетают брызги грязной воды. Чтобы в вашем туалете всегда было чисто, приучите себя опускать крышку унитаза перед тем, как смыть за собой.
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