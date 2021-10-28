Жизнь уже не будет прежней: Привычные вещи, которые почти все использовали неправильно

Секреты использования привычных вещей, которые для многих станут настоящим откровением.

1. Капкейки

Как аккуратно съесть капкейк.

2. Хлеб

Как порезать свежий хлеб.

3. Туалетная бумага

Как правильно вешать рулон туалетной бумаги.

4. Бургер

Как держать бургер.

5. Напитки из тетрапаках

Как наливать напитки из тетрапаков.

6. Ящик пива

Как за один раз переместить все банки из ящика в холодильник.

7. Пицца

Как держать кусок пиццы.

8. Клубника

Как очистить клубнику от хвостиков.

9. Стик с сахаром

Как открывать пакетики с сахаром.

10. «Тик-так»

Как правильно доставать «Тик-так».

11. Китайская еда

Как открыть упаковку китайской еды.

12. Напиток в банке

Как использовать ключ-открывалку на жестяной банке.

13. Тележка из супермаркета

Как складывать продукты в тележку.

14. Чипсы Pringles

Как извлечь чипсы из упаковки.

15. Отверстие на ручках сотейников

Для чего предназначено отверстие на ручке сотейника.

16. Унитаз

Как правильно смывать.