Как отучить кошку гадить в неподходящих местах

Кошка в доме — радость для всей семьи. И дети и взрослые будут рады иметь ласкового усатого друга. Однако первое время с кошками может возникнуть ряд трудностей, основная из которых — приучение к горшку.

Питомцы очень часто могут ставить метки в неподходящих для этого местах. Для того чтобы отучить кошку метить там, где этого не следует делать, приготовьте простое натуральное средство, которое полностью безопасно как для животных, так и для людей.

Для приготовления натурального средства понадобится апельсин, лимон и жидкое мыло. Эти компоненты обладают неприятным для котов запахом, поэтому смогут отпугнуть усатых питомцев. Для человека, напротив, это средство может выступить в качестве прекрасного ароматизатора воздуха.







Очистите апельсин от кожуры. Кожуру нарежьте на мелкие кусочки и залейте кипятком. Оставьте на несколько часов настояться.







Выдавите сок лимона. Соедините настой апельсиновой кожуры, сок лимона и небольшое количество жидкого мыла.







Перелейте полученное средство в опрыскиватель и нанесите на места, в которых кот любит ставить метки. Результат будет заметен сразу: животное перестанет подходить к обработанным местам.







О том, как приготовить натуральное и эффективное средство, которое отучит кошек ставить метки где попало, смотрите на видео:



