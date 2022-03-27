Жена писателя как призвание: история любви Владимира Набокова и Веры Слоним

История любви Владимира Набокова и Веры Слоним.

Поэзия как повод для знакомства

Владимир Набоков и Вера Слоним на прогулке.

Вера

Вера Слоним, 1926 год.

Жизнь семейная

Молодые супруги Владимир и Вера.

Тайная любовь, которая вдруг стала явной

Ирина Гуаданини.

«Дорогие ВВ»

Супруги за работой.

ВВ: всегда вместе.

Вместе и на работе, и на отдыхе.

Спасение «Лолиты»

«Она – мой двойник, которой создан по одной со мной мерке!»

Вместе больше, чем полвека.