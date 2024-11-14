Карты, деньги, удача: как мадам Усы обыгрывала всех в покер

Обычно, когда речь заходит о картежниках, воображение рисует уверенных в себе мужчин с сигарой в зубах и бокалом виски. Однако во второй половине XIX века во всех игорных домах Америки звучало имя Элеоноры Дюмонт. Эта женщина, получившая прозвище Мадам Усы, практически не проигрывала и нажила себе огромное состояние.

Вот только настоящего счастья ей это не принесло.В 1849 года в Невада-Сити появилась молодая девушка Элеонора Дюмонт, на которую обратил внимание весь город. Красивый наряд, приятный парфюм, изысканные манеры – рабочие из шахт до этого не встречали подобных дам.Уже через несколько дней после прибытия в город Элеонора отправилась в один из игорных домов, облюбовала для себя стол и приглашала всех сыграть с ней. А желающих было хоть отбавляй: для рабочих видеть такую роскошную даму было в диковинку, поэтому каждый хотел оказаться с ней рядом. Элеонора неизменно выигрывала. Одни говорили, что она слишком обольстительна за игрой, другие утверждали, что дама мухлюет, но, как бы там ни было , через пару месяцев такой игры молодая женщина купила свой собственный игорный дом.В ее заведении под названием «Vingt-et-un» (т. е. «Двадцать одно») не было места для грубости и сквернословия. Рабочих, пришедших в грязных сапогах, выгоняли на улицу, поэтому вскоре к Элеоноре Дюмонт при полном параде. Клиентов привлекала общая атмосфера заведения. Если мужчины проигрывали – им приносили бокал шампанского, а если выигрывали – хозяйка благосклонно поздравляла победителей.С течением времени красота Элеоноры Дюмонт стала увядать, женщина располнела, а над верхней губой у нее появились усики. Во время одной из партий проигравший пьяный шахтер назвал Элеонору Мадам Усы, это прозвище и прижилось. В конце концов госпоже Дюмонт надоело жить в Неваде, и она отправилась в другие города. Женщина нигде не задерживалась надолго, она переезжала из штата в штат, неизменно открывала там игорный дом, удивляла всех своим мастерством игры в карты, получала очередное прозвище «Блистательной Дюмонт» и двигалась дальше . Но удача и выигрыши не приносили женщине счастья. Неудавшаяся личная жизнь, обманы мошенников, притворявшихся ее любимыми из-за желания получить побольше денег , привели к тому, что женщина начала пить.В ее игорном доме уже подавали не шампанское, а виски. «Джентльменов» развлекали девушки легкого поведения, а ругаться Элеонора научилась как сапожник.Боди – город, в котором обосновалась Элеонора Дюмонт.Очередной переезд привел Мадам Усы в небольшой городок Боди (штат Калифорния). В финансовом плане дела шли, как всегда хорошо, но в душе у Элеоноры Дюмонт было неспокойно. Из-за депрессии женщина в больших количествах принимала снотворное , запивая его виски, затем перешла на морфин.8 сентября 1879 года женщина как обычно проводила время за карточным столом. В тот день ей не везло. Женщина проиграла около 300 долларов и вышла на улицу. Ранним утром ее тело было обнаружено пастухами на окраине города. Рядом с ней лежала бутылка с морфином и записка, в которой было написано, что Элеонора устала от жизни. Так закончилась жизнь легенды покера блистательной Мадам Усы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)