Чем дешевле покрыть крышу дома
Современный рынок представляет огромное количество кровельных материалов, отличающихся по качеству и стоимости. Покрытие из металла, пластика, полимера, битума, керамики и бетона призвано защищать крышу от непогоды, холода, осадков и ультрафиолета. Рассмотрим лучшие кровельные материалы.
1. Металлочерепица
Первое место в рейтинге наиболее качественных материалов занимает металлочерепица. Она представляет собой листы оцинкованной стали, покрытые цветным полимером. Металлочерепица довольно легкая, ее укладывают практически на любые поверхности. Исключение составляют лишь здания с уклоном крыши свыше 14 градусов. Среди недостатков подобного покрытия следует выделить низкий уровень шумоизоляции и значительный расход материала при укладке.
2. Шинглас (рулонная кровля)
Рулонная (мягкая) кровля – один из наиболее популярных материалов для покрытия. Благодаря своим защитным и гидроизоляционным свойствам , а также невысокой стоимости Черепица Ранчо успела завоевать популярность на рынке. Укладка мягкой кровли производится в несколько слоев и требует тщательных подготовительных работ, что обеспечивает ее надежность и прочность. Мягкая кровля используется для покрытия многоквартирных домов и промышленных построек. А с недавнего времени – и для индивидуального строительства при возведении коттеджей и загородных домов. Для таких работ используют рубероид и битумную черепицу. Данные материалы легки, практичны, удобны в транспортировке, однако их не рекомендуют использовать в условиях сурового климата.
3. Керамическая и цементно-песчаная черепица
Такой вид кровли отличается от предыдущих долговечностью, устойчивостью к температурным перепадам и высокой огнестойкостью. Керамическую черепицу можно укладывать на различные поверхности, с уклоном от 20 до 60 градусов. Однако этот материал достаточно тяжелый, хрупкий и требует бережной транспортировки.
4. Металлическая кровля
Данный кровельный материал универсален, его применяют практически для любых построек. Основными видами металлической кровли являются:
профнастил из горячеоцинкованной стали;
стальной фальц, который изготавливают из листов гладкой стали;
медный фальц;
алюминиевый фальц.
Профнастил можно монтировать на поверхности, имеющей любой уклон, начиная от 10 градусов. Это покрытие достаточно прочно, универсально и долговечно. Профилированный настил удобен в монтаже и транспортировке. Среди минусов – низкий уровень звукоизоляции. Для стальной фальцевой кровли характерны такие свойства, как морозоустойчивость, гибкость и огнеупорность. Однако перед монтажом данного материала крышу следует предварительно утеплить.
Высококачественными современными материалами являются медная и алюминиевая фальцевая кровля. Такое покрытие имеет эстетичный внешний вид, оно прочно, устойчиво к механическим повреждениям и негативному воздействию окружающей среды. Следует отметить, что стоимость данного материала довольно высока.
5. Битумный шифер
Доступный, легкий, практичный материал. Его можно использовать на поверхностях с наклоном свыше 5 градусов. Из недостатков битумного шифера можно назвать сильную подверженность горению и выцветанию, а также слабую морозоустойчивость.
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