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С нами не соскучишься!

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5 вещей, которые абсолютно незаметно уменьшают ежемесячный бюджет




Возникает ли у вас иногда чувство, что вы вроде бы не гусарите и бюджет свой контролируете, однако средства расходуются как будто бы больше, чем вы их контролируете. Если да, то вам обязательно нужно прочесть этот обзор о незаметных разорителях вашего бюджета.

1. «Мёртвые души» в коммунальных счетах


Проверьте все строчки! Нет ли мёртвых душ? / Фото: stolicaonego.ru

Проверьте все строчки! Нет ли мёртвых душ?
/ Фото: stolicaonego.ru

 

Если вам кажется, что ваши соседи по лестничной клетке, которые с вами пооткровенничали, отчего-то платят меньше коммуналки, изучите вашу «жировку». Может статься так, что вы обнаружите там платежи за радиоточку (а радио у вас нет уже 15 лет), стационарный телефон (которого у вас нет уже пару лет) или коллективную антенну (а вы с незапамятных времён на кабельном). Сходите в соответствующие инстанции и решите вопрос. Потратите всего один день.

2. Подписки



Подпишись, это бесплатно... до... / Фото: stolicaonego.ru

Подпишись, это бесплатно... до... / Фото: stolicaonego.ru

 

В цифровой век очень возможна примерно такая ситуация: вы когда-то давно увидели акцию «Подпишитесь на Яндекс-Плюс: три месяца бесплатно». Вы это сделали. Но вот только сделать это можно было с привязкой карты. И уже давно у вас может считываться плата. И таких подписко может быть больше.

3. Козни провайдеров


 
Проверьте все ваши тарифы от провайдеров.

Проверьте все ваши тарифы от провайдеров.

 

Если вы очень давно пользуетесь одним и тем же тарифом домашнего интернета или мобильной связи, то спешим вам рассказать об одном общем месте: когда провайдер принимает решение упразднить тот или иной старый тарифный план, он может без уведомления клиента перевести его на новый, более дорогой. Ваша покорная слуга сталкивается с этим примерно раз в 3 года.
Поэтому проверьте эти показатели.

4. Рассрочки


Оксюморон. / Фото: 33hobby.com

Оксюморон. / Фото: 33hobby.com

 

Рассрочки практически всегда являются кредитом. Если вы покупаете что-то в рассрочку, стоимость этого товара увеличивается. Иногда вы видите «совершенно мизерный» месячный платёж и впадаете в эйфорию. Но в долгосрочной перспективе оказывается, что от вашего ежемесячного дохода отрезается ощутимый кусок.

5. Кофе в кофейнях


Разоритель кошельков. / Фото: pxhere.com

Разоритель кошельков. / Фото: pxhere.com

 

Известно, что кофейное зерно от куста до чашки в кофейне удорожается в 50000 раз. Это абсолютно не шутка, что если купить самую дорогую кофе-машину и пить только домашний капуччино, не ходя в кофейни, то вы выйдете в плюс за год. Просто подумайте.

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