Как NASA разработало самолет с поворачивающимся крылом, и почему сегодня он стал музейным экспонатом

Один из самых оригинальных концептов от НАСА. /Фото: integral-russia.ru

Вид на Центр Эймса с высоты птичьего полета. /Фото: dic.academic.ru







Фишкой этого самолета было несимметричное вращающееся крыло. /Фото: interestingengineering.com

Наземная съемка AD-1 во время одного из испытательных полетов. /Фото: nasa.gov

Авиационный инженер Роберт Т. Джонс. /Фото: nasa.gov

Самолет Х-5 с изменяемой стреловидностью. /Фото: imgur.com

Сборка нового самолета тоже проводилась силами НАСА. /Фото: ninfinger.org

Чертеж AD-1. /Фото: aviastar.org

Приборная панель прототипа. /Фото: nasa.gov

Различные положения крыла изменяемой стреловидности F-111. /Фото: wikipedia.org

Именно поэтому сверхзвуковые самолеты проектируются со стреловидными крыльями. /Фото: coollib.com

Оказалось, что поворачивать одно крыло даже проще. /Фото: secretprojects.co.uk

Джонс просчитал все достоинства своего концепта. /Фото: topwar.ru

Положение пилота в необычном самолете. /Фото: ninfinger.org

Пилот Ричард Грей во время испытаний самолета. /Фото: wikipedia.org

Прототип AD-1 в музейной экспозиции. /Фото: flickr.com